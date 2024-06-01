10 доступных способов оставаться активным и бодрым, даже если не спал всю ночь

Не спать!
Медики предупреждают, что необходимо придерживаться режима дня. Недостаток сна чреват для человека целым комплексом проблем, среди которых и такие серьёзные, как ожирение, проблемы с сердцем, снижение количества сперматозоидов, замедление реакций. И всё же случаются ситуации, когда после бессонной ночи человеку нужно оставаться ещё какое-то время активным.
1. Правильное питание
Не выспался?: питайся правильно.
Малополезная еда, такая как чипсы и шоколад, звучит привлекательно при сильной усталости и даже поможет на первых порах, но эффект от нее будет недолгим. Употребление «здоровых» продуктов и натуральных сахаров (к примеру, бананов), будет способствовать более длительной выработке энергии, а также поможет бороться со множеством других негативных последствий для здоровья, связанных с отсутствием сна. Завтрак с высоким содержанием белка является лучшим началом любого дня, особенно после бессонной ночи. Закуски с высоким содержанием белка в течение дня также являются незаменимыми.
2. Физические упражнения
Не выспался?: делай физические упражнения.
В течение дня стоит делать частые перерывы, во время которых заниматься физической активностью, чтобы «разгонять кровь». Занятия йогой в перерывах также чрезвычайно полезны в ракурсе обеспечения организма большим количеством энергии.
3. Аспирин
Не выспался?: пей аспирин.
Недостаток сна обычно приводит к головной боли и «капризности». Стоит сразу же после завтрака принять аспирин или другое болеутоляющее средство, чтобы не допустить головной боли.
4. Питьевая вода
Не выспался?: пей воду.
Обезвоживание приводит к еще большей усталости. Если поддерживать организм гидратированным, то это будет лучшим способом поддерживать функции мозга и тела. Также нелишним будет кроме питья воды периодически умываться прохладной водой.
5. Отказ от домашней одежды
Не выспался?: носи удобную, соответствующую одежду.
Если надеть тренировочные брюки и футболку, то это только приведет к тому, что человек будет выглядеть так, будто собрался идти спать, что отобьет у всех желание общаться с ним. Стоит одеваться так, будто впереди предстоит важный день, что поможет настроиться на рабочий лад.
6. Кофе и короткий сон
Не выспался?: пей кофе и разреши себе короткий сон.
Кофе — наиболее распространенный продукт, используемый для борьбы с усталостью. Тем не менее, он оказывает только кратковременное воздействие, а после прекращения его эффектов наступает обезвоживание и сбои в работе организма. При использовании кофеина требуется 15-30 минут для того, чтобы он начал «работать». Лучшая стратегия заключается в том, чтобы выпить чашечку кофе, а затем вздремнуть в течение 30 минут, чтобы проснуться, чувствуя себя отдохнувшим.
7. Расставить приоритеты
Не выспался?: сначала делай главное.
Стоит помнить, что после бессонной ночи нужно переделать вначале самые важные дела. В ходе этого человек или «проснется», или уже все будет сделано и можно будет отправиться домой пораньше.
8. Короткий перерыв на видеоигру
Не выспался?: сделай короткий перерыв на видеоигру.
Видеоигры поддерживают активность мозга. Именно поэтому, играя за компьютером, можно не заметить, как наступило утро. Игры также отвлекают внимание от монотонных рутинных действий, которые легко вызывают дремоту. Даже пять минут простой игры могут привести к тому, что человек «войдет в нужное русло».
9. Бодрая музыка
Не выспался?: послушай бодрую музыку.
Всегда стоит под рукой иметь наушники с чем-то запоминающимся и забавным, чтобы бороться со сном. Музыка не должна быть слишком сложной или слишком успокаивающей, иначе она просто заставит человека уснуть. Все, что слишком заставляет задуматься, может заставить потерять концентрацию и стать еще более «вымотанным».
10. Сведи количество бессонных ночей до минимума
Не выспался?: сведи количество бессонных ночей до минимума.
Все вышеперечисленные советы не будут работать, если не высыпаться постоянно. Тот же кофе не поможет совсем, если не спать по несколько ночей в неделю. Кроме того, лишать организм сна стоит только по очень уважительной причине. В любом случае лучше поспать хотя бы несколько часов.
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