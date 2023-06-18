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Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Фотограф Alex Teuscher решил отправиться на поиски приключений. Он сделал серию невероятных снимков множества храмов, которые мелькали в фильмах с участием Анджелины Джоли, в частности в дилогии “Лара Крофт”. Предлагаем насладиться этой красотой и окунуться в мир прекрасного.

Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Этот храм находится в Камбодже. Он завораживает своей красотой и величественностью.

Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Это храм Ta Prohm. Он безумно гармонично вписывается в природу вокруг.

Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

В храме находится множество скульптур.

Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Храм Bayon предположительно был построен в 12-13 веке. Некоторые его части разрушились, но многие колонны до сих пор непоколебимо стоят.

Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Красота этого храма захватывает дух. Тут легко найти гармонию и умиротворение.

Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Во многих храмах не осталось скульптур Будды. Они были либо украдены, либо разрушены.

Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Banteay Srei поражает количеством деталей на фасаде храма. Он считается самым красивым и интригующим храмом во всем мире.

Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

А в храме Preah Khan коридоры кажутся нескончаемыми. По ним можно блуждать и блуждать.

Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Храм Banteay Srei, построенный в честь Бога Шивы.

Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Храм Ta Prohm.

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