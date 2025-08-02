По каким историческим причинам двери в советских квартирах отрывались внутрь

Кадр из советского фильма с дверью /Фото:dzen.ru
В последние годы стало модным сравнивать бытовое обустройство в советской эпохе с современностью. Одним из наиболее обсуждаемых различий является наличие дверей, открывающихся внутрь в советских квартирах. В то время как в западном мире двери обычно открываются наружу, в СССР принято было делать наоборот.
Цивилизация всегда стремилась преодолеть естественные ограничения, которые задавало окружающее пространство. Одним из важных достижений было создание дверей. Эти функциональные и универсальные предметы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, обеспечивая нам пространственную приватность, безопасность и комфорт.
Одни из самых ранних упоминаний о дверях найдены в археологических находках, относящихся к древнему Египту и Месопотамии. Отличительной чертой этих первобытных дверей было их конструктивное решение – они представляли собой скрепленные ветками, плетеные или скрученные корни.
Египетские двери /Фото:piterskie-zametki.ru
В древности, с развитием материальной культуры и технологий, производство дверей приобрело более сложный и изысканный характер. Древние ремесленники использовали различные материалы, такие как камень, дерево и металл, для изготовления дверных рам и заполнителей.
Однако, идеальные системы дверей, в которых учтены все аспекты комфорта и безопасности, возникли уже в эпоху Римской империи. Римляне совершили значительный переворот в области проектирования дверных механизмов и использовали такие инновационные техники, как петли и замки.
Римские двери /Фото:bangkokbook.ru
В эпоху промышленной революции все изменилось. В конце 18-го и начале 19-го века начался активный развитие массового производства дверей. Стандартные модели массового производства позволили значительно улучшить качество и доступность дверей.
В СССР было много всего того, что сегодня нам кажется странным, или наоборот очень практичным, но аналогов найти не возможно. В этот список попадают и двери квартир, которые почему-то открывались внутрь, а не наружу. Сегодня есть варианты поменять дверь в ту или иную сторону, но тогда выбора не было.
Старые двери /Фото:ru.pinterest.com
Существует распространенное городское предположение, что входные двери в советских квартирах были сделаны таким образом, чтобы облегчить задачу сотрудникам правоохранительных органов или разведывательным агентам при выбивании дверей и проникновении в жилища людей. В период Советского Союза велась систематическая слежка за населением. Есть много рассказов о проведении прослушиваний, которые тайно осуществлялись с установкой под розетками радио и стационарных телефонов. Часто советские спецслужбы выявляли многочисленных врагов народа прямо в их собственных квартирах. Проникнуть в жилое пространство не представляло труда, ведь двери, как правило, открывались внутрь. Однако эта версия выглядит странно и имеет мало отношения к реальности.
На самом деле все намного проще: советские архитекторы строго соблюдали стандарты ГOCT, которые разрабатывались с учетом требований пожарной безопасности.
Кадр из советского фильма /Фото:laifhak.ru
Она играла важную роль при проектировании и строительстве зданий. Особенно сложным вызовом становятся двери, открывающиеся наружу в случае возгорания. Однако, такие двери, открывающиеся внутрь, значительно проще для пожарных. В подобных ситуациях, чтобы проникнуть через дверь, приходится обрубать ее с зажимов, что отнимает дополнительное время. Время может иметь критическую важность, особенно в ситуациях, когда каждая минута может спасти жизнь.
Именно поэтому, при строительстве многоквартирных зданий выбор входных дверей осуществляется таким образом, чтобы они открывались внутрь. Комиссия, осуществляющая приемку, всегда проверяет правильное направление открывания дверей. Однако, строительные нормы на тот момент были настолько строгими, что сомнений в их соблюдении не возникало.
Пожарная безопасность важна /Фото:stroiteh-msk.ru
В домах также были маленькие лестничные клетки. Это было необходимо для обеспечения свободного доступа при массовой эвакуации, чтобы двери всех квартир могли открываться одновременно и не блокировали друг друга. Таким образом, выбор направления открывания дверей был обусловлен практическими соображениями безопасности и удобства.
Двери, открывающиеся внутрь, также имели свои обоснования в плане экономии пространства. В многоквартирных домах в целом были очень маленькие лестничные клетки, где обычно размещаются четыре квартиры, открытие двери вовнутрь помогало избежать затруднения передвижения.
Маленькие лестничные клетки проблема /Фото:pro-dachnikov.com
Вторая причина, связанная с особенностями климата. В то время, двери в домах часто открывались в сторону городской улицы или коридора, находящегося за дверью. Такой подход позволял избежать проникновения холодного воздуха и снега внутрь квартиры. Это было особенно актуально в зимние периоды, когда климат на большей части территории СССР был суровым.
Деревни были наиболее подвержены снегопадам, и поэтому в них часто строили дома с дверьми, открывающимися внутрь. Это имело особую значимость в тех районах, где снег в течение ночи накапливался настолько, что высота его достигала крыши дома. В таких ситуациях жители могли просто открыть свои сени и аккуратно выбраться на улицу, чтобы расчистить снег. В противном случае, им приходилось бы ждать длительное время помощи, так как снег мог заблокировать вход в дом.
Заметеная снегом дверь /Фото:murmansk.mk.ru
Открытие двери внутрь в зимние месяцы в сельских районах СССР было просто необходимой мерой, которая позволяла обеспечить безопасную эксплуатацию дома и быстрый выход наружу в случае снегопадов и заносов.
Однако, несмотря на кажущимися сплошными преимущества, у таких дверей были и недостатки.
В последние годы вновь наблюдается увеличение популярности внутренне открывающихся входных дверей, что является оспариваемым трендом в сфере дизайна интерьера и строительства. Однако, несмотря на их популярность, есть ряд серьезных недостатков, которые необходимо учитывать при рассмотрении этого дизайнерского решения.
Во-первых, основной недостаток заключается в ограниченной функциональности. В отличие от наружных открывающихся входных дверей, внутренне открывающиеся двери могут ограничивать пространство в помещении, особенно в тесных или малогабаритных квартирах. Это может создавать неудобства и ограничивать поток людей внутри помещения.
маленький коридор для такой двери не предназначен /Фото:evrookna-mos.ru
Во-вторых, безопасность также становится проблемой при использовании внутренне открывающихся входных дверей. В случае чрезвычайной ситуации, такой как пожар или другой вид аварии, эти двери могут создать препятствие для быстрой эвакуации людей из здания. Для пожарных войти в помещение является плюсом, а вот людям самим открыть дверь и выйти - наоборот.
Третий недостаток связан с дизайном. Внутренне открывающиеся входные двери могут создавать проблемы для размещения мебели и других предметов интерьера в прихожей, что ограничивает возможности для обустройства помещения. Дверь занимает слишком много места.
Небезопасность двери /Фото:sunhome.ru
К слову, в 90-е годы многие предпринимали шаги по замене дверей так, чтобы они открывались наружу. Этот метод делал взлом более затруднительным и служил мерой защиты от недобросовестных посягательств. Тем не менее, в случае чрезвычайных ситуаций такой подход порождал ряд трудностей. При пожарах спасателям требовалось значительное время на вскрытие входа в жилище.
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