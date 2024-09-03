Экзотические танцы женщины-«хамелеона» в начале XX века

Всего лишь век назад танцы с босыми ногами были в диковинку. Постановка «Egypta».

Рут Сен-Дени в костюме павлина, 1915 год.

Сен-Дени в постановке «Радха».

Рут Сен-Дени в роли Клеопатры, начало 1900-х гг.

Сцена из « Иштар » в исполнении танцоров труппы «Денишоун».

Рут Сен-Дени в роли богини Гуаньинь.

Рут Сен-Дени в «Радха», истории любви Кришны к девочке-пастушке.

Рут Сен-Дени в «Фимиаме».

Рут Сен-Дени и ее муж в постановке «Xochitl».

Сен-Дени в постановке «Черный и золотой науч».

Рут Сен-Дени в «Кобре».

Нью-Йоркский луна-парк, изображающий торжественное шествие Делийского дарбара.

Рут Сен-Дени и ее муж танцор Тед Шоун.

Занятия в школе танцев «Денишоун».

Рут Сен-Дени в японском костюме. 1920-е годы.

Сен-Дени на фоне пирамид постановки «Egypta».

До самой старости Рут Сен-Дени продолжала свои чудесные выступления.

Рут Сен-Дени в первом костюме для балета «Радха», 1904 год.

Великая танцлвщица в «Поэма о Тагоре» , 1929 год.