Живые пирамиды Сталина: Где их придумали на самом деле и для чего создавали

От древности до современных фестивалей







Гравюра-схема гимнастической пирамиды в Венеции, XVIII век

Муишеранга – праздник уличных танцев с показом гимнастических пирамид, проходящий 7-8 сентября в испанском городе Альхемеси, в 30 км от Валенсии.

Пирамиды из людей – это часть традиционного праздника в Испании

Построение живой башни в Каталонии

Соревнования по построению живых башен проходят при огромном стечении народа

Башня из людей – часть народного танца

Гимн молодости и силе

Члены гимнастического общества «Пальма» выполняют пирамиду, 1910 год

Советский плакат 1938 года и «живая» пирамида из спортсменов

Гимнастическая пирамида, СССР

Парад физкультурников, Москва, 1954 год

Башня из спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Москве, 1980 г.

На отдыхе в санатории, фото 1939 года

Отдых в Крыму, СССР

Спорт или искусство?

Гимнастические пирамиды обычно становятся «заключительным аккордом» в выступлениях команд черлидирш

Выступление гимнастов