Секреты качественного хранения одежды

Если вещи хранить в хаотичном порядке, они могут занимать много места и создавать неряшливую атмосферу вокруг. В этой статье собраны лучшие примеры хранения одежды. Они сэкономят пространство в комнате и будут поддерживать порядок и уют в доме.
1. Трикотажные вещи стоит хранить в сложенном виде
Трикотажные вещи не рекомендуется хранить на вешалке, они могут потерять форму и быстро придут в непригодность. Плотные тяжелые вещи лучше складывать в нижней полке шкафа, а легкие предметы гардероба ‒ на верхних полках.
2. Объемную или плотную одежду лучше хранить внизу гардероба
Чтобы придать аккуратность, рекомендуется приобрести контейнеры. Перед тем, как складывать одежду, необходимо постирать ее, высушить и обработать ее репеллентами.
3. Вещи из легкой ткани стоит хранить на плечиках
Платья можно повесить за специальные тонкие бретельки, которые есть практически в каждой модели. Блузки стоит застегивать на пуговицы, чтобы предотвратить деформацию воротника. Особенно это касается шелковых, атласных и кружевных изделий. Брюки и юбки хранятся на перекладине плечиков.
4. Хранение одежды в вакуумных пакетах имеет много преимуществ
В эти пакеты лучше складывать сезонные вещи. Это значительно сэкономит место на полках. В каждом пакете есть удобная застежка, поэтому их без труда можно использовать на протяжении многих лет. В вакууме замедляется окисление, нет условий для микроорганизмов.
5. Во время длительного хранения нужно периодически проверять состояние одежды
Это нужно делать для того, чтобы убедиться в том, что в шкафу не появилась моль, которая буквально съедает ткань. Иногда может появиться влажность, которая также негативно отражается на качестве одежды.
6. Средства с эфирными маслами способствуют сохранению приятного запаха
Этим лайфхаком пользовались еще наши бабушки. Достаточно нанести 5 капель любимого эфирного масла на ватный диск и поместить его в пакет с предварительно сделанными отверстиями. Легкий аромат сохранится надолго.
7. Шкаф или гардеробную комнату нужно регулярно проветривать
Вентиляция нужна для циркуляции воздуха. При его отсутствии могут завестись бактерии, паразиты и плесень. Регулярное проветривание влияет на создание санитарных условий.
8. Хранение в полотняных мешках темного цвета поможет сохранить яркость одежды
По этой причине они пользуются большим спросом. Они износостойкие и дышащие. Благодаря своей структуре при близком контакте с вещами они сохраняют первозданный вид.
9. Некоторые вещи можно поместить в коробки и корзины, если в шкафу не хватает места
Они доступны, их можно украсить на свой вкус. Можно проявить весь свой творческий потенциал. Это отличное решение грамотного распределения места в шкафу. Вещи будут в полном порядке.
Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Этими подсказками могут воспользоваться все без исключения. Они просты в использовании и эффективны.
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