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Секреты качественного хранения одежды

Если вещи хранить в хаотичном порядке, они могут занимать много места и создавать неряшливую атмосферу вокруг. В этой статье собраны лучшие примеры хранения одежды. Они сэкономят пространство в комнате и будут поддерживать порядок и уют в доме.

1. Трикотажные вещи стоит хранить в сложенном виде



Трикотажные вещи не рекомендуется хранить на вешалке, они могут потерять форму и быстро придут в непригодность. Плотные тяжелые вещи лучше складывать в нижней полке шкафа, а легкие предметы гардероба ‒ на верхних полках.
Секреты качественного хранения одежды

2. Объемную или плотную одежду лучше хранить внизу гардероба



Чтобы придать аккуратность, рекомендуется приобрести контейнеры. Перед тем, как складывать одежду, необходимо постирать ее, высушить и обработать ее репеллентами.
Секреты качественного хранения одежды

3. Вещи из легкой ткани стоит хранить на плечиках



Платья можно повесить за специальные тонкие бретельки, которые есть практически в каждой модели. Блузки стоит застегивать на пуговицы, чтобы предотвратить деформацию воротника. Особенно это касается шелковых, атласных и кружевных изделий. Брюки и юбки хранятся на перекладине плечиков.
Секреты качественного хранения одежды

4. Хранение одежды в вакуумных пакетах имеет много преимуществ



В эти пакеты лучше складывать сезонные вещи. Это значительно сэкономит место на полках.
В каждом пакете есть удобная застежка, поэтому их без труда можно использовать на протяжении многих лет. В вакууме замедляется окисление, нет условий для микроорганизмов.
Секреты качественного хранения одежды

5. Во время длительного хранения нужно периодически проверять состояние одежды



Это нужно делать для того, чтобы убедиться в том, что в шкафу не появилась моль, которая буквально съедает ткань. Иногда может появиться влажность, которая также негативно отражается на качестве одежды.
Секреты качественного хранения одежды

6. Средства с эфирными маслами способствуют сохранению приятного запаха



Этим лайфхаком пользовались еще наши бабушки. Достаточно нанести 5 капель любимого эфирного масла на ватный диск и поместить его в пакет с предварительно сделанными отверстиями. Легкий аромат сохранится надолго.
Секреты качественного хранения одежды

7. Шкаф или гардеробную комнату нужно регулярно проветривать



Вентиляция нужна для циркуляции воздуха. При его отсутствии могут завестись бактерии, паразиты и плесень. Регулярное проветривание влияет на создание санитарных условий.
Секреты качественного хранения одежды

8. Хранение в полотняных мешках темного цвета поможет сохранить яркость одежды



По этой причине они пользуются большим спросом. Они износостойкие и дышащие. Благодаря своей структуре при близком контакте с вещами они сохраняют первозданный вид.
Секреты качественного хранения одежды

9. Некоторые вещи можно поместить в коробки и корзины, если в шкафу не хватает места



Они доступны, их можно украсить на свой вкус. Можно проявить весь свой творческий потенциал. Это отличное решение грамотного распределения места в шкафу. Вещи будут в полном порядке.
Секреты качественного хранения одежды

Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.

Этими подсказками могут воспользоваться все без исключения. Они просты в использовании и эффективны.
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