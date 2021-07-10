Секреты качественного хранения одежды

Если вещи хранить в хаотичном порядке, они могут занимать много места и создавать неряшливую атмосферу вокруг. В этой статье собраны лучшие примеры хранения одежды. Они сэкономят пространство в комнате и будут поддерживать порядок и уют в доме.



1. Трикотажные вещи стоит хранить в сложенном виде

2. Объемную или плотную одежду лучше хранить внизу гардероба

3. Вещи из легкой ткани стоит хранить на плечиках

4. Хранение одежды в вакуумных пакетах имеет много преимуществ

5. Во время длительного хранения нужно периодически проверять состояние одежды

6. Средства с эфирными маслами способствуют сохранению приятного запаха

7. Шкаф или гардеробную комнату нужно регулярно проветривать

8. Хранение в полотняных мешках темного цвета поможет сохранить яркость одежды

9. Некоторые вещи можно поместить в коробки и корзины, если в шкафу не хватает места

Трикотажные вещи не рекомендуется хранить на вешалке, они могут потерять форму и быстро придут в непригодность. Плотные тяжелые вещи лучше складывать в нижней полке шкафа, а легкие предметы гардероба ‒ на верхних полках.Чтобы придать аккуратность, рекомендуется приобрести контейнеры. Перед тем, как складывать одежду, необходимо постирать ее, высушить и обработать ее репеллентами.Платья можно повесить за специальные тонкие бретельки, которые есть практически в каждой модели. Блузки стоит застегивать на пуговицы, чтобы предотвратить деформацию воротника. Особенно это касается шелковых, атласных и кружевных изделий. Брюки и юбки хранятся на перекладине плечиков.В эти пакеты лучше складывать сезонные вещи. Это значительно сэкономит место на полках.В каждом пакете есть удобная застежка, поэтому их без труда можно использовать на протяжении многих лет. В вакууме замедляется окисление, нет условий для микроорганизмов.Это нужно делать для того, чтобы убедиться в том, что в шкафу не появилась моль, которая буквально съедает ткань. Иногда может появиться влажность, которая также негативно отражается на качестве одежды.Этим лайфхаком пользовались еще наши бабушки. Достаточно нанести 5 капель любимого эфирного масла на ватный диск и поместить его в пакет с предварительно сделанными отверстиями. Легкий аромат сохранится надолго.Вентиляция нужна для циркуляции воздуха. При его отсутствии могут завестись бактерии, паразиты и плесень. Регулярное проветривание влияет на создание санитарных условий.По этой причине они пользуются большим спросом. Они износостойкие и дышащие. Благодаря своей структуре при близком контакте с вещами они сохраняют первозданный вид.Они доступны, их можно украсить на свой вкус. Можно проявить весь свой творческий потенциал. Это отличное решение грамотного распределения места в шкафу. Вещи будут в полном порядке.все фотографии взяты с открытых ресурсов.Этими подсказками могут воспользоваться все без исключения. Они просты в использовании и эффективны.