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5 лайфхаков, чтобы филе получилось сочным и хрустящим

Приготовление рыбы кажется простым, даже базовым процессом. Но почему тогда результат чаще всего не радует? Снаружи рыба подсыхает, а внутри остается сырой. Чаще всего причина скрывается не в качестве рыбы или маринаде, а в неправильной технике приготовления.

Лайфхак 1: Запекайте рыбу в фольге с лимоном

5 лайфхаков, чтобы филе получилось сочным и хрустящим
Так рыба не пересохнет и останется сочной.


Рыбное филе очень нежное, поэтому требует деликатного обращения. Если готовить его на высокой температуре, оно быстро теряет влагу, становится сухим и жестким. Также может возникнуть ощущение, что серединка осталась сырой. Важно защитить продукт от прямого контакта с корячим воздухом, а также обеспечить достаточное количество влаги.

Эффективное решение – завернуть филе в фольгу. Она создает купол, внутри которого образуется пар. Именно он предотвращает потеряю влаги и обеспечивает рыбе равномерное приготовление. Также повара рекомендуют добавлять лимон. Он отдает сок и создает влажную среду. Можно положить кружочки сверху на филе, а можно – внутрь брюшка, если вы готовите целую тушку.

Запекать рыбу следует при температуре 180-190 градусов примерно 30 минут (большая тушка может готовиться около 45 минут). А чтобы получить красивую золотистую корочку, раскройте фольгу за 10 минут до конца приготовления.

Лайфхак 2: Замачивайте рыбу в чае или молоке

5 лайфхаков, чтобы филе получилось сочным и хрустящим
Молоко уберет запах речной рыбы.

Речная рыба менее популярная, чем морская. Главная причина – большое количество костей и стойкий запах тины, который преследует на протяжении всего процесса готовки. Но есть хорошая новость – от неприятного аромата легко можно избавиться.
Для начала очистите тушку от шелухи, выпотрошите и хорошо промойте под проточной водой. Далее воспользуйтесь одним из следующих лайфхаков:

• Положите в миску пять-шесть пакетиков чая, залейте кипятком, дождитесь, пока они заварятся, а затем опустите туда рыбу. Важно дождаться остывания заварки, иначе тушка сварится. Держать рыбу в таком «маринаде» следует примерно полтора часа.

• Налейте в миску два литра воды и добавьте три-четыре столовых ложки соли, чтобы получился концентрированный раствор. Замочите в нем рыбу на полчаса, а затем хорошо промойте ее под проточной водой.

• Положите тушку в кастрюлю и залейте молоком, чтобы оно полностью покрыло рыбу. Оставьте на 40 минут, после чего достаньте рыбу и замаринуйте ее. Дополнительно промывать водой не нужно.

Лайфхак 3: Жарьте рыбу с лимонными корочками

5 лайфхаков, чтобы филе получилось сочным и хрустящим
Снимите цедру с лимона и положите рядом с рыбой

С запахом речной рыбы разобрались. А как быть со стойким рыбным ароматом, который разносится по всей кухне, когда вы жарите филе? Обидно, что он сохраняется даже после ужина – приходится на всю ночь оставлять окна открытыми, чтобы избавится от него.

К счастью, можно решить проблему с помощью всего лишь одного ингредиента. Речь идет о лимонных корочках. Снимите цедру с лимона (важно не затрагивать белую мякоть) и положите ее в сковороду, где жарится рыба. Постарайтесь опускать корочки не в масло, а сбоку от филе – на свободный горячий участок сковороды.

Почему этот трюк работает? Под воздействием высокой температуры из лимонной цедры выделяется большое количество эфирный масел. Они не просто маскируют рыбный запах – они активно борются с его источником. Также у корочек достаточно пористая структура, которая действует, как абсорбент. Она впитывает часть жировых паров, которые становятся причиной резкого запаха. В итоге вместо специфического аромата, от которого хочется сбежать, по кухне распространяется нежный и тонкий цитрусовый флер.

Чтобы лайфхак сработал наилучшим образом, обязательно берите свежие корочки – те, которые уже день лежат, действуют намного хуже. Также важно, чтобы цедра была толстой, иначе она сгорит, как только попадет на сковороду. Жарьте рыбу на среднем огне – так шкурки будут медленно отдавать свой аромат.

Лайфхак 4: Делайте кляр на минералке

5 лайфхаков, чтобы филе получилось сочным и хрустящим
Корочка получится хрустящей и золотистой

Обычно хозяйки делают кляр для рыбы на кефире или майонезе. Он дает красивую румяную корочку, но практически не хрустит. Если же вы хотите получить блюдо как в дорогом ресторане, советуем заменить майонез минералкой. Только она должна быть сильногазированной, только что открытой, иначе ничего не получится.

В процессе жарки пузырьки углекислого газа расширяются, делая кляр пористым и воздушным. В результате получается кружевная корочка с потрясающим хрустом. В отличие от майонеза, минералка не содержит жир, поэтому корочка не впитывает масло и не размокает.

Рецепт кляра предельно простой. Возьмите миску и смешайте в ней 100 граммов муки, 100 миллилитров холодной минералки, одно яйцо и щепотку соли. Можете перемешать до гладкости, а можете оставить немного комочков, чтобы получилась интересная фактура. По консистенции кляр должен быть похож на густую сметану.

После того, как все будет готово, обмакните рыбу в кляр и выложите на сковороду. Филе нужно готовить во фритюре или на сковороде в большом количестве растительного масла. Температура масла должна составлять примерно 190 градусов. Если будет меньше – рыба впитает масло и будет жирной, если больше – подгорит снаружи и останется сырой внутри.

Лайфхак 5: Замените муку крахмалом

5 лайфхаков, чтобы филе получилось сочным и хрустящим
Обваляйте рыбу в крахмале

В отличие от муки, крахмал практически не впитывает в себя жир, но при этом надежно запечатывает сок в рыбе, и препятствует распространению запаха по кухне. В итоге она получается нежная, сочная, с красивой светлой корочкой. Обратите внимание, что этот вариант не подойдет, если вы любите хрустящую золотистую шкурку – крахмал меньше «зажаривается» и остается практически белым.

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