4 полезных гаджетов, которые помогут сделать из обычного дома «умный» и не разориться

Как сделать из обычного дома «умный» и не разориться.

1. Интеллектуальный хаб

Интеллектуальный хаб - мозг и сердце дома.

2. Интеллектуальные штепсельные вилки

Интеллектуальные штепсельные вилки

3. «Умные» лампочки

«Умные» лампочки

4. Умная светодиодная лента

Чтобы никогда не споткнуться.