4 полезных гаджетов, которые помогут сделать из обычного дома «умный» и не разориться

Как сделать из обычного дома «умный» и не разориться.
Сегодня бытует мнение, что «умный» дом – это, конечно, хорошо, вот только его оборудование вылетит в копеечку. Но на самом деле это не так, и при правильном подходе можно создать вполне бюджетный «умный» дом. В этом обзоре собраны гаджеты, купить которые можно совсем недорого, но и их помощью квартира (или дом) обязательно «поумнеют».
1. Интеллектуальный хаб
Интеллектуальный хаб - мозг и сердце дома.
Каждому умному дому нужен хаб, т. е. та штуковина, с помощью которой человек «общается» со всеми своими аксессуарами для смарт-дома. В данном случае речь пойдет о Echo Dot стоимостью $ 49,99.
Это смарт-колонка с голосовым управлением (в ней есть поддержка голосового ассистента Alexa), которая дает возможность контролировать часть квартиры (практически все девайсы, использующие Wi-Fi и Bluetooh) с помощью устных команд.
Подобный гаджет можно использовать для климат-контроля помещения (управляя термостатами и кондиционерами), для контроля «умных» лампочек (т. е. включать и выключать свет) и розеток, а также ТВ и аудиосистемы. Более того, можно даже отдать команду открыть ворота гаража, в то время, пока обуваешься в коридоре. Echo Dot столь же умный и способный, как любой другой гаджет семейства Echo, но он меньше и дешевле. Если кто-то начинает создавать умный дом, располагая ограниченным бюджетом, стоит выбрать именно данный концентратор.
2. Интеллектуальные штепсельные вилки
Интеллектуальные штепсельные вилки
Мало кто даже подозревает об этом, но сделать устройства, которые уже есть дома, умнее, значительно дешевле, чем покупать новые умные гаджеты.
Умные штепсельные вилки TP-Link Smart Plug Mini стоимостью $ 24,99 упрощают переделку обычной квартиры в смарт-дом. Нужно вставить смарт-штекер в розетку, затем подключить его к Wi-Fi и Echo (процесс, который занимает не более пары минут), после чего можно смело подключать любое «не интеллектуальное» устройство.
Теперь даже самый обычный электрочайник (да и что угодно) можно будет включить и выключить через приложение TP-Link или Echo Dot. Конечно, это не делает его столь же умным, как настоящий смарт-гаджет, но явно делает его более полезным.
Стоит только задуматься о своей утренней рутине: к примеру, можно включить кофеварку, не вставая с кровати. И это все за более, чем умеренные деньги, по сравнению с другими гаджетами.
3. «Умные» лампочки
«Умные» лампочки
«Умные» лампочки - это, вероятно, первый умный домашний аксессуар, о котором задумываются люди, рассматривая возможность «обновления» своего дома. На самом деле, очень приятно включать и выключать свет с помощью голосовой команды, но помимо этого в умных лампочках очень много полезных нюансов. Особенно это оценят те, у кого в комнате (или где угодно) выключатель расположен в неудобном месте.
На рынке есть масса различных умных лампочек, в которых есть как существенные плюсы, так и минусы. К примеру, лампы от TP-Link дешевле, но они менее универсальные.
Лампочки Philips Hue стоят дороже, но их можно использовать не только в комнате, но и в любом месте вокруг дома. Большая первоначальная стоимость связана с необходимостью приобрести стартовый пакет Hue, который включает в себя концентратор. И как только дома появился хаб, последующие лампочки обойдутся дешевле.
Светодиодная лампа TP-Link Smart обойдется в $ 19,99, а стартовый набор умной лампочки Philips Hue White Bulb Starter Kit стоит $ 69,94.
4. Умная светодиодная лента
Чтобы никогда не споткнуться.
Тем кто решит более плотно «ознакомиться» с экосистемой Philips Hue, настоятельно рекомендуется присмотреться к светодиодной ленте этого бренда.
По сути, Philips Hue Lightstrip стоимостью $ 89,99 является идеальным ночным освещением. Вместо того, чтобы возиться с экраном своего телефона или фонариком, когда ночью встаешь в ванную, можно просто взять светящуюся полоску Hue, которая будет идеально освещать пол под ногами. А если захочется чего-то нового, можно легко изменить цвет этой ленты.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии