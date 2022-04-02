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Что сделать для богатого урожая смородины

Получить богатый урожай ароматной черной смородины мечтает каждый садовод. Для того чтобы на кустиках появилось большое количество крупных ягод, за ними необходимо ухаживать определенным образом. Еще ранней весной, до того, как проснутся почки и начнется движение соков, кустики смородины необходимо ошпарить кипятком.
Эта простая процедура поможет избавиться от вредителей, зимующих на побегах, в частности от почкового клеща — главного врага смородины.
Увидеть зараженную почку можно и невооруженным глазом, она будет иметь круглую форму. Такие почки можно срезать, но ошпаривание в любом случае проводить необходимо, так как нет гарантии, что вы сможете удалить все зараженные почки.

Что сделать для богатого урожая смородины

При ошпаривании кустиков вода будет проникать внутрь больных почек, уничтожая клещей вместе с яйцами.

Что сделать для богатого урожая смородины

Следующий этап ухода за смородиной, который следует проводить после того как растает снег, — опрыскивание кустиков фунгицидом. Для этих целей отлично подойдет 3% раствор бордоской жидкости.

Что сделать для богатого урожая смородины

3-ий этап весенней подготовки смородины наступает после того, как начнут распускаться почки. В это время кустики следует подкормить удобрениями, содержащими азот. Для весенней подкормки смородины подойдет раствор мочевины (10 литров воды и 20 грамм мочевины).

На один куст смородины необходимо 10 литров удобрения.

Что сделать для богатого урожая смородины

И завершающий этап подготовки — выстилание земли вокруг кустов темным воздухопроницаемым материалом, например, геотекстилем. Под таким укрытием земля всегда остается рыхлой. Более того, геотекстиль препятствует размножению сорняков и вредителей.

Что сделать для богатого урожая смородины

Чтобы кустики смородины росли аккуратно и компактно, следует установить подпорки, которые будут удерживать ветви.

Что сделать для богатого урожая смородины

Простая весенняя подготовка смородины позволит получить богатый урожай летом.

Что сделать для богатого урожая смородины

Подробно о подготовке кустиков к летнему сезону можно посмотреть на видео:


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