Осенняя идея для поделок и украшений в технике декупаж

Технику декупажа можно выполнить не только с помощью бумажных салфеток, но и даже красивых опавших листьев! Например, ими можно задекорировать простенький блокнот.

Это прекрасная осенняя идея для поделок и украшений, которую интересно повторить с ребёнком!







Главная задача — отыскать красивые листья. Очень красиво будут смотреться красноватые листочки вперемешку с сочно-зелёными. Чтобы листья не закручивались, на ночь заверните их в газету и придавите стопкой книг. На следующий день они будут ровными — идеальными для техники декупажа.







Клей ПВА разбавьте водой, чтобы он был чуть пожиже. Нанесите слой клея на поверхность, например, крафт-блокнота. Сверху выложите листья. Снова покройте слоем разбавленного клея.







Когда все листочки уложены, а первый слой высох, нанесите второй слой клея. После этого оставьте поделку до полного высыхания. Если есть желание — можно покрыть лаком, но и без него листья будут долгое время украшать блокнот.







Со временем, через пару месяцев, листья немного потемнеют, но красивый эффект сохранится на годы!





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