Жилой комплекс на склоне горы с зелеными лужайками в каждом дворе

Жилой комплекс Alcazar de Toledo на живописном склоне пригорода Мехико может похвастаться собственным двором с зелеными лужайками и благоухающим садом. | Фото: archdaily.com.

Главная идея проекта заключалась в том, чтобы сохранить природный холм и построить роскошный жилой комплекс (дизайн-проект от Sordo Madaleno Arquitectos).

И природный ландшафт остался нетронутым, и жильцы получили прекрасную возможность беспрепятственно любоваться живописными окрестностями (Alcazar de Toledo, Мехико). | Фото: sordomadaleno.com.

План-чертеж многофункционального жилого комплекса Alcazar de Toledo, интегрированного в скалистый рельеф пригорода Мехико.

Эффектный вид жилого комплекса стал украшением всей пригородной застройки (Alcazar de Toledo, Мехико). | Фото: archdaily.com.

Пандус, ведущий для на крышу жилого комплекса, где расположена парковка для автомобилей жильцов и их гостей (Alcazar de Toledo, Мехико).

Нумерация этажей начинается прямо на крыше, со стеклянного вестибюля и идет сверху вниз (Alcazar de Toledo, Мехико). | Фото: freedownloadcad.com.

Для каждого этажа предусмотрены большие террасы, на которых имеются собственные поляны и сады (Alcazar de Toledo, Мехико). | Фото: sordomadaleno.com.

«Зеленые» зоны на террасах гармонично сливаются с природным окружением (Alcazar de Toledo, Мехико).

Открытые зоны отдыха среди зелени позволяют наслаждаться отдыхом на природе, не покидая жилой комплекс Alcazar de Toledo (пригород Мехико).

Роскошный жилой комплекс построен по всем правилам устойчивой архитектуры, что делает его безопасным для людей и окружающей среды (Alcazar de Toledo, Мехико). | Фото: sordomadaleno.com.