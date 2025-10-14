Странные фобии, о которых вы, возможно, никогда не слышали

Базовая эмоция человека — страх, который сигнализирует о реальной опасности. Однако, когда людские страхи не поддаются логическому объяснению, излишнюю тревогу и неконтролируемый ужас вызывают предметы, явления, ситуации или живые существа, которые не несут в себе никакой опасности, — это уже серьезное психическое расстройство, называемое фобией.

Мы собрали для вас 26 самых странных фобий, о которых вы, возможно, никогда не слышали . Андрофобия — боязнь мужчин. Люди, страдающие этой фобией, чувствуют себя некомфортно и нервно, разговаривая с мужчинами. В крайних случаях эта боязнь может привести к полному избеганию общества мужчин. (Фото: Roberto Westbrook / Getty Images) Лаканофобия — боязнь овощей. Некоторые люди боятся есть овощи, потому что думают, что их семена прорастут прямо у них внутри. А вот боязни традиционного японского блюда суши просто не существует. В мире не зарегистрировано ни одного случая боязни столь вкусного и популярного во всем мире блюда. (Фото: Peter Dazeley / Getty Images) Анемофобия — боязнь ветра. Симптомы этой фобии — короткое прерывистое дыхание, повышенное потоотделение , сухость во рту, тошнота. (Фото: Lane Oatey / Getty Images) Барофобия — боязнь гравитации (притяжения). Страдающие этой фобией люди боятся, что всемирное тяготение может их раздавить или, наоборот, что оно исчезнет и тогда они «уплывут» в никуда . (Фото: Kimball Hall / Getty Images) Батмофобия — страх перед лестницами и крутыми склонами. Люди, страдающие этой фобией, очень сильно боятся потерять равновесие. (Фото: UIG via Getty Images / Getty Images) Chionophobia — боязнь снега, которая может привести к сильной зимней депрессии. (Фото: Martin Barraud / Getty Images) Эйсоптрофобия — боязнь зеркал или собственного отражения в зеркале . (Фото: Spohn Matthieu / Getty Images) Дендрофобия — боязнь деревьев. Вид деревьев у людей с этой фобией вызывает сильные приступы паники. (Фото: Michael Blann / Getty Images) Ойкофобия — боязнь дома или возвращения домой. Симптомы — затрудненное дыхание, приступы паники, чрезмерная потливость и плач. (Фото: Leon Harris / Getty Images) Фелинофобия, или боязнь кошек. У людей, которые боятся кошек, при встрече с этими милыми существами появляется головокружение, тошнота, сухость во рту, учащенное сердцебиение, неспособность говорить и думать и даже паника.(Фото: Samantha T. Photography / Getty Images) Гамофобия (Gamophobia) — не путать с гомофобией — страх перед вступлением в брак или обязательствами . (Фото: Peter Dazeley / Getty Images) Койнонифобия — страх перед помещениями, заполненными людьми. Люди, страдающие этой фобией, плохо себя чувствуют в публичных помещениях. (Фото: Henrik Sorensen / Getty Images) Арахнофобия — боязнь пауков. Люди, страдающие этой фобией, при встрече с невинным паучком начинают сильно потеть, им становится то жарко, то холодно, у них появляются боли в груди и симптомы удушья. (Фото: Ezra Bailey / Getty Images) Mageirocophobia — страх перед приготовлением пищи. Люди, страдающие этой фобией, боятся нечаянно поджечь себя или отравить других своим неудачно приготовленным блюдом. (Фото: Gazimal / Getty Images) Мегалофобия — боязнь больших предметов и объектов. Страдающие этой фобией люди, увидев огромные предметы, впадают в панику. (Фото: Peter Cade / Getty Images) Мизофобия — боязнь грязи и микробов. Мизофобия часто связана с обсессивно-компульсивным расстройством и проявляется, в частности , очень частым навязчивым мытьем рук. (Фото6 Ambre Haller / Getty Images) Obesophobia или pocrescophobia — боязнь набрать вес. Часто встречается в культурах, где большое внимание уделяется стройной фигуре. Эта фобия может привести к таким серьезным заболеваниям, как булимия или анорексия. (Фото: Jose Luis Pelaez / Getty Images) Papyrophobia — боязнь бумаги. Это фобия часто связана с тем, что бумага может принимать различные формы. (Фото: altrendo images / Getty Images) Тетрафобия: страх перед числом 4. Это очень редкая фобия, которая проявляется в боязни всего , что связано с этим числом. (Фото: Blend Images — JGI / Getty Images) Rhytiphobia — страх перед появлением морщин. (Фото: pinkypills / Fuse / Getty Images) Selenophobia — боязнь Луны. Страх связан с тревожным предчувствием, что, когда на небе появляется Луна, из своих укрытий выходят опасные существа. (Фото: R A Kearton / Getty Images) Uranophobia или Ouranophobia: боязнь попасть в рай после смерти. Этот страх тесно связан с религиозными убеждениями. (Фото: Ken Welsh / Getty Images) Venustraphobia или caligynephobia — боязнь красивых женщин. Часто возникает после травматического опыта в отношениях с прекрасной половиной человечества. (Фото: rolfo / Getty Images) Wiccaphobia — боязнь ведьм и колдовства. (Фото: Colin Anderson / Getty Images) Xanthophobia — боязнь желтого цвета. Иногда у страдающих этой фобией людей панику может вызвать даже само слово «желтый». (Фото: Andreas Jones / Getty Images) Stretchophobia — боязнь йоги. Эта недавно описанная фобия не что иное, как страх перед необычным положением или изгибом человеческого тела. Часто бывает у людей , которые только начинают заниматься йогой. (Фото: Radius Images / Getty Images)