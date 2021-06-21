Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Американский фотограф Питер Мензи создал серию фотографий о том, что едят люди в разных уголках Земли. Он попытался собрать все традиции, народы, культуры и привычки. На фото вы увидите то, что ест человек в течении одного дня.







Салех Абдул Фадлуллах – владелец верблюдов из Каира, Египет.







Робина Вайзер-Линнартц, пекарь-кондитер из Кельна, Германия







Конрад Толби – американский дальнобойщик.







Джилл МакТай, учитель из Лондона, Великобритании







Саада Хайдар (слева) домохозяйка из Йемена. Справа главный монах Тибетского монастыря.







Такеши Масато, борец сумо из Нагоя, Япония.







Ученица средней школы из Каракаса, Венесуэла – Кэтрин Навас.







Мариэль Бут (слева) модель и студентка из Нью-Йорка. Справа Sitarani Tyaagi, монах из Индии.







Зу Зипенг, дизайнер-фрилансер.







Третья из четырех жен вождя Масаи -Нулкиссаруни Таракуа.







Лан Гуйхуа, фермер из деревни провинции Сычуань, Китай







Слева Освальдо Гутьеррес, работник нефтяной платформы из Венесуэлы, справа Брюс Хопкинс, спасатель из Сиднея, Австралия.







Инуад из Канады.







Оскар Хигарес, профессиональный матадор из Мирафлорес де ла Сьерра, Испания.



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