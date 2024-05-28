Альтернативный транспорт: городской электроскутер, который поможет сэкономить
Сегодня всё больше автопроизводителей ищут альтернативу городском транспорту и предлагают потенциальным покупателям самые разнообразные модели байков, автомобилей, скутеров и велосипедов. Главное требование, которое предъявляется к такому транспорту - мобильность, которая бы позволила избегать городских пробок, экономичность и экологичность.
Сегодня «умными» гаджетами уже никого не удивишь. Но недавно появилось нечто из ряда вон выходящее - настоящий «умный» скутер. Важно, что представленная новинка в перспективе будет не только лучше, но и экономичнее существующих сегодня моделей с двигателем внутреннего сгорания, а спустя некоторое время, еще и экономичнее.
Unu Electric Scooter - прекрасная альтернатива городскому транспорту.
Новый скутер получил название Unu Electric Scooter. Это достаточно простой и эффективный вид транспорта даже по современным меркам. В нем были использованы только самые надежные и проверенные технологии. Среди остальных преимущество - нулевой выброс и доступная цена, которая сделает этот скутер доступным для широкого круга людей.
Надёжные системы...
Теперь стоит поговорить о фактической технической составляющей. Как уже было отмечено ранее, Unu Electric Scooter идеально подходит для поездок по городу. Крейсерская скорость движения скутера составляет 45 км\ч. Диапазон хода на полном аккумуляторе не очень высокий – 50 км, однако, в скутере есть свободное место под второй аккумулятор аналогичной емкости, который можно докупить отдельно, увеличив тем самым проходимость до 100-120 км на одном заряде. Поставляется скутер вместе со своим собственным зарядным устройством. Подключать его можно к любой розетке в 220 вольт.
и стильный дизайн.
Отдельно следует отметить дизайн Unu Electric Scooter. Здесь у нас преобладают преимущественно классические черты для скутеров. Мягкие приятные линии корпуса, классическое место для ног, сиденье для одного человека. Имеется небольшой внешний багажник.
Как это работает?
Если установлен всего один аккумулятор, штатный, то свободное под сиденьем место можно использовать как еще один багажник.
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