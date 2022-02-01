Какие иномарки могли легально «доставать» советские водители

Wartburg 353 – немецкий автомобиль который можно было встретить в СССР. | Фото: classics.honestjohn.co.uk.
Для большинства граждан СССР личная машина была заветной мечтой. Даже скопив необходимую сумму, получить автомобиль было непросто, а об иномарках стоило и вовсе забыть. Легально достать автомобиль «оттуда» могли только известные артисты, космонавты и партийные чиновники. Лишь в 1980-х годах иномарки стали доступны всем. Что это были за машины – далее в обзоре.
1. Tatra 613
Tatra 613 во время испытаний в СССР. | Фото: auto.mail.ru.
Из всех легковых автомобилей, выпускавшихся в Восточной Европе, советские водители больше всего любили чешские «Татры». Это были машины представительского класса, доступные «для избранных».
Чешские представительские автомобили Tatra 613 и Tatra 603. | Фото: flickriver.com.
В 1970-х-80-х годах в СССР в небольшом количестве поставлялась модель Tatra 613. Tatra 613 получила мощный 3,5-литровый двигатель V8, установленный в задней части. Благодаря ему машина могла разгоняться до 190 км/ч.
Машина не выставлялась в открытую продажу, но ее можно было купить подержанной «с рук». Правда, позволить себе такую сделку могли далеко не все. В СССР Tatra 613 стоила как две «Волги».
2. Skoda 1201/1202
Чехословацкий фургон Skoda 1201 завозился в СССР с 1957 по 1968 гг. | Фото: auto.mail.ru.
В СССР хорошо знали чешские грузовики и автобусы Skoda, но легковушки этой марки встречались нечасто. Единственная модель, массово попавшая в СССР – это универсалы серии 1201/1202. Около 15 000 этих машин попало в СССР, где они служили в качестве машин скорой помощи, а также как грузовые фургоны. Автомобиль оснащался 47-сильным двигателем и перевозил до 650 килограмм груза.
Отреставрированный чешский универсал Skoda 1201. | Фото: avto-nomer.ru.
После списания со службы в автопарках, эти «Шкоды» нередко доставались водителям и автослесарям. Из кузова удалялось медицинское оборудование, и таким образом получался удобный автомобиль по размерам чуть меньше «Волги».
3. Застава 750
Югославская версия Fiat 600 Застава 750 выпускалась с 1955 по 1985 год. | Фото: drive2.ru.
Уже полтора века сербское предприятие «Застава» выпускает оружие. Когда же в социалистической Югославии решили собирать автомобили, то пал выбор именно на этот завод. В 1955 году с конвейера сошла первая модель, копия Fiat 600. Машина получила собственное имя Застава-750, но ее конструкция относительно прототипа существенно не изменилась. Здесь стоял все тот же скромный двигатель мощностью до 25 л.с., благодаря которому можно было достичь «максималки» в 100 км/ч.
Трехдверный автомобиль Застава 750 и сейчас нередко встречается на Балканах. | Фото: carthrottle.com.
Крохотный автомобиль выпускался до 1985 года и разошелся почти миллионным тиражом, став настоящим «народным авто» в Югославии. В СССР машина попадала вместе с командировочными, которые могли себе ее позволить.
4. Trabant
Народный ГДР Trabant выпускался с 1957 по 1991 год. | Фото: trabantpraguetour.cz.
В Германии этот автомобиль стал настоящим символом эпохи, узнаемым с первого взгляда. Trabant («Спутник») выпускался с 1957 по 1991 год.
Простейший салон народного автомобиля ГДР. | Фото: drive2.ru.
Двухтактный двигатель воздушного охлаждения мощностью до 26 л.с. устанавливался на стальную раму, на которую крепились наружные кузовные панели, сделанные из пластика. За «высокие» характеристики и скромные габариты немцы называли Trabant четырехместным мотоциклом с общим шлемом. За все время было выпущено около 3 миллионов Trabant, многие из которых продавались как в республиках Восточного блока, так и в капстранах.
5. Wartburg 353/1.3
Wartburg - восточногерманский «Запорожец». | Фото: bg.autodata24.com.
Еще одним автомобилем-долгожителем из ГДР стал Wartburg 353. Модель выпускалась с 1966 года и вплоть до развала Берлинской стены. Автомобиль оснащался двухтактным 3-цилиндровым двигателем мощностью до 57 л.с. объемом 1,0 литр.
Wartburg с кузовом универсал. | Фото: classics.honestjohn.co.uk.
На протяжении многих лет производства машина постоянно модернизировалась, а в 1988 году появилась новая версия, с 4-тактным мотором объемом 1,3 литра. Немало автомобилей Wartburg попало в СССР в конце 1980-х годов, когда возвращались на Родину советские офицеры.
6. Nysa
Польский фургон Nysa 522. | Фото: drive2.ru.
В конце 1950-х годов в польском городе Ныса открылся новый автозавод. На нем собирали фургоны, разработанные на базе советской «Победы». А в 1968 году появилась самая популярная модель Nysa 521.
Польский фургон Nysa. | Фото: retroobzor.blogspot.com.
Машина получила очень узнаваемую смешную внешность, но зато прочный кузов и надежные агрегаты. Фургоны Nysa выпускались до 1994 года и массово продавались в соцстраны по всему миру. Некоторые из них до сих пор на ходу.
7. FSC Zuk
Польские микроавтобусы Zuk до сих пор встречаются на дорогах. | Фото: nysadowynajecia.samochody-weselne.pl.
Еще один микроавтобус родом из социалистической Польши – Zuk. Машина серийно выпускалась в Люблине на фабрике FSC с 1959 года. Первое поколение Zuk получило агрегаты и двигатель от советской «Победы», а в дальнейшем устанавливался 70-сильный польский двигатель S21.
Микроавтобус FSO Zuk A 07. | Фото: drive2.ru.
Первый опытный экземпляр автомобиля был окрашен в темно-светлые тона, по ребрам кузова. Один из конструкторов высказался, что машина похожа на колорадского жука, и это имя стало официальным. Также прижилось другое прозвище, «грустный», за форму передней части кузова.
С небольшими изменениями Zuk выпускался до 1998 года, и немало экземпляров попало в СССР.
8. Экспортная LADA
Lada Nova Spezial – псевдоспортивная версия «Жигуля» для Германии. | Фото: 4kolesa.mirtesen.ru.
В Советском Союзе «Жигули» считались довольно престижным автомобилем. Машины из Тольятти котировались намного выше, чем «Запорожцы» и «Москвичи». Но особый интерес у отечественных автолюбителей вызывали экспортные модели.
Lada Signet – экспортный вариант ВАЗ-2104 для Канады. | Фото: 4kolesa.mirtesen.ru.
Это были машины, собранные для продажи за границей. От большинства автомобилей они отличались оформлением отдельных деталей, дополнительной оптикой, новыми приборами, шумоизоляцией, улучшенной подвеской.
Экспортные «Лады» попадали в Союз чаще всего из стран Восточного блока, хотя в СССР порой возвращались даже праворульные экземпляры из Великобритании.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии