Все наоборот: водный мост, построенный над автомагистралью

Акведук Veluwemeer, соединяющий материковую Голландию с искусственным островом.
Хоть водные мосты и не считаются инженерной новинкой, однако они до сих пор вызывают восхищение у современного обывателя. Ведь удивительно наблюдать, когда автомобили движутся по магистрали, а над ними возвышается мост, по которому течет река. Подобным зрелищем может похвастаться акведук, расположенный в Восточной Голландии.
Водный мост Veluwemeer.
Aqueduct Veluwemeer расположен в Хардервейке (Восточные Нидерланды). Он представляет собой мост, соединяющий материковую Голландию и остров Флеволанд. Вся уникальность переправы состоит в том, что по ней перемещаются не автомобили, а катера и небольшие суда.
Глубина водного моста составляет 3 метра.
Такое нестандартное решение, как водный мост, было принято построить из экологических и экономных соображений. Инженеры посчитали, что небольшой туннель под озером обойдется им гораздо дешевле, чем возведение моста над водой.
Aqueduct Veluwemeer - прекрасный пример современной инженерии.
Длина водного моста составляет 25 метров, ширина – 19 метров, а глубина – 3 метра. По мосту могут проходить катера и небольшие лодки. Для людей предусмотрены смотровые площадки.
Автомагистраль, расположенная на озере Veluwemeer.
По автомагистрали ежедневно проходит около 28000 машин. Несмотря на используемые технологии по регулированию уровня воды на этом участке, тоннель все-таки периодически затопляется.
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