Осенний уход за розами

Помните розу из «Маленького принца», которая боялась сквозняков? Эти красавицы, конечно, не настолько хрупки, однако зима с ее морозами безусловно опасна для роз.

Чтобы помочь им перезимовать, не вымерзнув, а также приготовиться к цветению в новом году, осенью розовые кусты необходимо правильно подготовить к зимовке. Все процедуры нужно проводить не менее чем за месяц до холодов.





Уход за почвой

Зараженные растения

Осенняя подкормка

Розы очень не любят сорняки, они замедляют рост кустов, способствуют ослаблению цветения, а также вымерзанию даже при слабых морозах. Поэтому необходимо хорошо прорыхлить или прокопать почву по диаметру кроны и тщательно освободить ее от сорняков.Зараженные кусты не только слабо цветут, но и также плохо зимуют, ведь они ослаблены, а кроме того рано сбрасывают листья. Поэтому при необходимости розы нужно обработать смесью фунгицидов и инсектицидов, например, одновременно использовать «Топаз» и «Актару».Чтобы розы хорошо перезимовали, в осенний период их также необходимо подкормить. Для подкормки в этот период используются калийные и фосфорные удобрения. Идеальным выбором станет Суперфосфат, ведь он содержит фосфор, калий, серу, магний и кальций, которые укрепляют корневую систему, а также помогают растениям накапливать пластические вещества в стеблях, а значит повышают зимостойкость кустов, а в дальнейшем ускоряют их вызревание.Кроме того такая подкормка защищает кусты от болезней и вредителей, ведь после зимовки они не будут ослаблены.Суперфосфат стоит просыпать под кустом, а затем прикопать его землей. Пропорции здесь следующие: для молодого куста достаточно 1 ст. л. под молодое растение и 2 ст. л. — под старое.Также можно использовать монофосфат калия, в таком случае потребуется развести 1 ст. л. удобрения в 10 л воды. Для молодого растения будет достаточно половины этой нормы.Если вы не хотите использовать готовые удобрения, отличной заменой станет зола хорошего качества. В этом случае на куст потребуется 1 стакан золы, ею нужно просыпать землю под кустом, затем золу прикрываем сверху землей.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как подготовить розы к зиме.