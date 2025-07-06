Не только миллениалы и зумеры: какие поколения людей сменились за последние сто лет

1. Молчаливое поколение

Люди молчаливого поколения мало рассуждали вслух и претерпевали лишения. /Фото: takiedela.ru

2. Бэби-бумеры

Семейное гнёздышко с детьми и стабильность - главное для поколения бумеров. /Фото: visualhistory.livejournal.com

3. Поколение X

Более раскованные и скептики, но менее мечтательные и идеалисты. /Фото: thegirl.ru

4. Миллениалы

Миллениалы - переходное поколение к полностью цифровой эпохе. /Фото: rus-media.pro

5. Зумеры

Зумеры - поколение из эпохи гаджетов и цифровизации. /Фото: woman.ru