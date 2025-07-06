Не только миллениалы и зумеры: какие поколения людей сменились за последние сто лет

В обществе всё чаще можно услышать слова миллениалы или зумеры - так называют поколения людей последних тридцати лет, которые сильно отличаются между собой в привычках, поведении и взгляде на жизнь. А на самом деле таких групп людей из разного времени было не счесть за всю историю, и все они имеют характерные черты..
1. Молчаливое поколение
Люди молчаливого поколения мало рассуждали вслух и претерпевали лишения. /Фото: takiedela.ru
Это поколение, по мнению авторов теории, существовало в так называемые межвоенные годы, то есть после окончания Первой мировой, и до окончания Второй мировой. А его название объясняется тем, что людям того времени приходилось о многом молчать и ко многому выбирать выражения, только чтобы не поставить свою свободу или даже жизнь под угрозу.
Поэтому в их характере было проявлять максимум терпения, отступать перед желанием выразить непопулярные мнения, даже если они их придерживались в действительности, стараться не проявлять инициативность. Проще говоря, пытаться «не высовываться» и не привлекать к себе внимание. К тому же, на тот же период пришлись серьёзные экономические кризисы по всему миру, нищета и голод, поэтому люди молчаливого поколения отличаются трудоголизмом и бережливостью, трепетным отношением к вещам.
2. Бэби-бумеры
Семейное гнёздышко с детьми и стабильность - главное для поколения бумеров. /Фото: visualhistory.livejournal.
Сокращённо это поколение первого послевоенного двадцатилетия называют просто бумерами. Однако полное название произошло от английского словосочетания «baby boom», что сопоставимо с нашим демографическим всплеском. Тогда в большинстве стран, после многих лет страшного конфликта, появилось очень много детей, и растили их на заветах не допущения новой мировой войны. Поэтому их воспитание отличается высоким уровнем патриотизма и ответственности перед обществом и государством.
К тому же, стремление сплотиться выражалось также в буме коллективной деятельности и мировоззрения, так как они жили мечтой он новом мире - во многом, именно это объясняет популярность коммунистической идеологии в разных уголках мира в тот период. А память о лишениях войны привила бумерам стремление как можно быстрее встать на ноги, создать семью и родить детей. И, в сравнении со своими предшественниками, недолгий ветер свободы на них уже повлиял - они чаще выражают своё мнение, но при этом любят поучать, опираясь на собственный жизненный опыт.
3. Поколение X
Более раскованные и скептики, но менее мечтательные и идеалисты. /Фото: thegirl.ru
К данному поколению преимущественно относят детей ветеранов и участников Второй мировой войны, и хотя они родились много позже, на них это также повлияло. Как минимум, в виде недостатка того самого родительского воспитания - пока взрослые строили светлое будущее в попытке сбежать от пережитого ужаса, дети могли оказываться на втором плане и не получать достаточно любви и воспитания. Это сделало поколение Х более циничным и менее верящим в громкие политические и идеологические лозунги.
К тому же, они жили в понимании, что тяжкий труд их родителей желаемого нового мира что-то не приносит, и это также усилило их скептицизм и критическое отношение к окружающему миру. Именно люди этого поколения стали обращаться к мировоззрению индивидуализма, поэтому их отличает больший потенциал приспосабливаться к переменам, нежели у их предшественников. С другой стороны, они также хватаются за стабильность и предпочитают не менять профессию или место работы без сильной надобностью. А ещё не умеют делиться внутренними переживаниями - часто представители поколения Х критично относятся к услугам психологов, и предпочитают носить всё в себе, обращаясь, скорее, к алкоголю, чем к специалисту.
4. Миллениалы
Миллениалы - переходное поколение к полностью цифровой эпохе. /Фото: rus-media.pro
Поколение из последних лет неспокойных восьмидесятых и мятежных девяностых в обществе ныне известны как миллениалы. Официально их также называют поколением Y, и они мало похожи на своих предшественников. Например, их черты индивидуализма выражены уже очень сильно, они не только скептичны, но и прагматичны, из-за того, что на них пришлись очередные экономические кризисы и глобализация, в том числе очередная техническая революция на цифровом рынке.
В результате поколение миллениалов ещё не до конца погрузило свою повседневность в гаджеты, но первые освоили удалённые профессии. Изменился и их характер: поколение Y как раз не очень любит нормированный рабочий день и десятилетия просиживать на одном и том же месте. Кроме того, их желание состояться стоит выше, чем стремление завести семью, поэтому часто они вначале строят карьеру, и только потом задумываются о браке. Они лучше встроены в глобальный мир, не боятся узнавать много нового и путешествовать, больше делятся о приватном публично, в том числе в Интернете.
5. Зумеры
Зумеры - поколение из эпохи гаджетов и цифровизации. /Фото: woman.ru
Зумеры ещё известны как поколение Z, и рождались они с конца девяностых годов прошлого века до десятых годов нынешнего. И их отличие от миллениалов уже намного сильнее, чем были в предыдущих случаях. Так как их детство и юность пришлась на расцвет жизни в интернете и гаджетов, они повально увлекаются блоггингом из-за отсутствия страха рассказывать о своей жизни в социальных сетях. Представителям предыдущих поколений они кажутся поверхностными и безответственными, однако это не совсем так.
Зумеры не читают много бумажных книг, но слушают их же в аудиоформате. Они могут не просиживать на лекциях часами, зато учиться дистанционно. Жёсткий индивидуализм их родителей и бабушек с дедушками им не присущ, они более гибкие и сильнее приспособлены к стремлению решать мировые проблемы. Например, экологические кризисы на Земле, или вопросы различного рода ущемлений людей по всему миру. Но у информационной свободы зумеров есть и обратная сторона - они сильно подвержены маркетинговым уловкам, предлагающим идеальную картинку, поэтому сильнее страдают от психологических проблем из-за собственной неидеальности.
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