Как в СССР пытались запретить кефир, и почему из этого ничего не вышло

Кефир - продукт, который чуть не попал под каток горбачёвских перемен. /Фото: joinfo.com

Кефир - неожиданная мишень для антиалкогольной кампании. /Фото: aif.ru

Производство кефира всерьёз подумывали запретить. /Фото: russian7.ru

К счастью, любовь к кефиру и здравый смысл победили. /Фото: life-ussr.ru