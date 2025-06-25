Как в СССР пытались запретить кефир, и почему из этого ничего не вышло

В СССР молочные продукты любили, и среди однозначных фаворитов был кефир в знаменитых стеклянных бутылках. И кажется, что столь полезный напиток на полках магазинов должен быть всегда. Вот только однажды он кефир чуть не исчез с прилавков, причём по причине запрета от государства. Но из этого так ничего и не вышло, а спорили по поводу этого решения едва ли не по всей необъятной стране.
Кефир - продукт, который чуть не попал под каток горбачёвских перемен. /Фото: joinfo.com
Начало столь необычной продовольственной истории пришлось на весну 1985 года, когда были приняты первые постановления, ознаменовавшие начало известной антиалкогольной кампании. Вот только отбор напитков, которые подлежат запрету, проходил, как минимум странно - так, по информации редакции novate.ru, если было очевидно, почему стали исчезать с полок магазинов водка или вина, то вот как кефир оказался в роли нежелательного напитка, так сразу и не поймёшь.
Кефир - неожиданная мишень для антиалкогольной кампании. /Фото: aif.ru
А дело всё было в том, что в советском правительстве очень много дискутировали на тему «градусов» в этом молочном напитке. Оказывается, некоторые члены партноменклатуры всерьёз рассуждали, а не является ли наличие кефира в меню детских садов и школ первым шагом к развитию алкоголизма в жизни маленьких граждан СССР. Более того, группа ленинградских учёных даже направляла письмо в ЦК, где на основе доказательств, что в кефире есть некоторая доля алкоголя, его стоит запретить.
Производство кефира всерьёз подумывали запретить. /Фото: russian7.ru
К счастью, большинство специалистов и членов Политбюро отнесились к такой инициативе, как к абсурду, поэтому под запрет кефир так и не попал.результаты проверок целых комиссий, которые исследовали потенциальную опасность кефира как слабоалкогольного напитка.
К счастью, любовь к кефиру и здравый смысл победили. /Фото: life-ussr.ru
И хотя специалисты в этом заключении говорили как раз о том, что градусов к этой молочке маловато, чтобы быть опасным даже для ребёнка, общественность уже подхватила спорный вопрос. Полемика среди людей разворачивалась нешуточная: одни присылали в редакции газет письма в поддержку кефира, а другие наоборот - ругали чиновников и учёных, которые встали на защиту напитка. Впрочем, в действительности эта эпопея ничем и не закончилась: кампания против горячительных напитков быстро закончилась, о кефире спорить тоже перестали, а на количество этого товара в магазинах влиял разве что дефицит.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии