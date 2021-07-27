Как избавиться от татуировки 

Издавна люди украшали свое тело разнообразными рисунками. Для кого-то эта процедура была частью традиции, кто-то видел в ней некий символизм. Сегодня набивание татуировки – весьма распространенная процедура, доступная для всех. Но что делать, если попался неопытный мастер и сделал не тот рисунок, на который вы рассчитывали, либо сам рисунок со временем утратил для вас смысловую нагрузку? В этом случае решением станет процедура удаления татуировки. Рассмотрим подробнее основные аспекты и нюансы ее выведения.

Татуировка в отличие от окрашивания хной или другим стойким пигментом представляет собой скопление красителя внутри клеток вашей кожи. Раньше их можно было удалить только радикальными методами – с помощью иссечения, что представляет собой хирургическую процедуру по удалению, с помощью дермабразии, подразумевающей буквально соскабливание рисунка с кожи. В середине шестидесятых медицина продвинулась вперед. Она предложила альтернативу – удаление татуировки с помощью лазера. В настоящее время это является самым распространенным вариантом, не оставляющим после себя рубцов на коже.

До сих пор неизвестно, почему под влиянием лазера на кожу пигмент осветляется. Принято считать, что сам луч несет в себе энергию, которая поглощает краситель, пигмент нагревается и расщепляется.

При этом сама клетка, в которую внедрен краситель, закипает и разрушается. Дальше процесс выведения пигмента происходит естественным образом благодаря нашей иммунной системе. Специальные клетки забирают себе краску, выводят из кожи через лимфу.

На эффективность выведения влияет сама татуировка, а конкретно химический состав чернил, которые использовались для набивания рисунка, цвет, размер и расположение на теле. Немаловажным фактором является степень повреждения кожи в процессе набивания, насколько глубоко забился пигмент, остались ли рубцы от инструмента, которым делали рисунок. Татуировку можно вывести с кожи любого цвета, но режим работы аппарата для удаления должен быть соответствующим. Конечно, имеет огромное значение состояние кожи, насколько она здоровая, готова ли к предстоящим процедурам. Поэтому перед удалением таким способом необходимо сходить на прием, проконсультироваться со специалистом.

Что касается самого лазера, то эффект зависит от длины волны и продолжительности проходящего импульса. Для разрушения разноцветных рисунков и минимального повреждения кожи требуется энергия со строго обозначенной длиной волны, что не всегда является возможным. Поэтому удаление черного пигмента – более простая задача. Не стоит отчаиваться. Цветное тату тоже можно вывести, просто на это понадобится большее количество сил, времени и денег.

Выбор специалиста – самый главный аспект в этом вопросе. С лазером должен работать профессионал, знающий все особенности, имеющий специальный сертификат, подтверждающий уровень его квалификации. Стоит обратить внимание, что для процедуры используются специальные защитные очки для глаз. Они должны быть в наличии как у мастера, так и выдаваться клиенту. Учтите, что татуировку не получится вывести за раз, потребуется несколько процедур. Поэтому если вы обладатель чувствительной кожи, стоит проконсультироваться с врачом и решить, стоит ли принимать болеутоляющие препараты. На сайте клиники Beauty Space Clinic вы можете узнать больше об этой процедуре, посмотреть все соответствующие документы и фотографии кабинетов, а также получить консультацию специалиста конкретно по вашему рисунку.

По материалам сайта клиники Beauty Space Clinic.