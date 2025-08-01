Ресторанные блюда, которые только называются красиво

Чтобы гость в ресторане захотел заказать какую-то позицию из меню, ее нужно красиво назвать и описать – простым «пюре с котлетой» уже никого не удивишь. Сегодня мы расскажем, за какие блюда в заведениях лучше не переплачивать, ведь такую еду можно без проблем приготовить и дома.







Блюдо 1: Рыба меньер

Блюдо 2: Битые огурцы

Блюдо 3: Конфи

Блюдо 4: Брускетта

Блюдо 5: Хашбраун

Блюдо 6: Рыба папильот

Блюдо 7: Консоме

Блюдо 8: Вишисуаз

Блюдо 9: Татаки

Блюдо 10: Стейк

Перед подачей рыба поливается сливочным масломА вы тоже подумали, что меньер – название рыбы, которую доставляют в рестораны, чтобы повара приготовили для вас потрясающе вкусное блюдо французской кухни?На самом деле все гораздо прозаичнее. Меньер – это способ приготовления, который изобрели вовсе не профессиональные кулинары, а обычные французские домохозяйки. В переводе название означает «мельник», а рыба меньер представляет собой филе, обваленное в муке и обжаренное на сковороде со сливочным маслом. Также туда добавляют сок лимона. Готовое блюдо поливают очень горячим растопленным маслом, посыпают зеленью и подают на стол.Битые огурцы – традиционная китайская закускаЗнаменитая китайская закуска кажется чем-то сложным и непостижимым, а ведь ее так просто сделать самостоятельно! Достаточно нарезать огурцы небольшими кусочками и замариновать в смеси соевого соуса, уксуса и кунжутного масла с добавлением чеснока. Но тогда возникает закономерный вопрос: почему огурцы называют «битыми»? Оказывается, перед тем, как замариновать овощ, его отбивают со всех сторон плоской стороной ножа. Благодаря такой хитрости кусочки лучше впитывают в себя маринад и готовятся гораздо быстрее.Утиная ножка конфи с соусомЗдесь такая же ситуация, как и с рыбой маньер, ведь конфи – название не продукта, а способа его приготовления. Чаще всего повара готовят таким методом утку – ее долго томят в жиру при температуре ниже 100 градусов, чтобы она стала невероятно сочной и мягкой.Также этот способ используют для консервации мяса – сначала его «запекают» в собственном жиру, а затем хранят в нем же. Это позволяет долгое время сохранять продукт свежим без использования холодильника. Иногда конфи используют для приготовления овощей, например, тыквы, чеснока или перца. Есть такое название и в кондитерском искусстве, его применяют к начинке из ягод и фруктов, но это уже совсем другая история.Для идеальной брускетты нужен свежий домашний хлебВ современном мире удивить кого-то бутербродом – совсем непростая задача. Согласитесь, когда каждое утро готовишь их на завтрак, чтобы выпить с чашкой кофе, или берешь на работу в качестве перекуса, совсем не хочется тратиться на них еще и в ресторане. И вот здесь можно проследить искусство маркетинга во всей его красе, ведь обычный «бутерброд» в меню мы обойдем десятой дорогой, а изысканную «брускетту» скорее всего закажем. Просто иностранное слово, а сколько пользы! По сути, она представляет собой все тот же бутерброд, но с поджаренным хлебом и колоритными начинками, вроде вяленых помидоров, авокадо, лосося, хамона и пр. Раз в месяц полакомиться на завтрак в ресторане можно, но заказывать такое каждый день – лишняя трата денег.Хашбраун готовится из тертого или измельченного картофеляВ конце XIX века в меню нью-йоркских кафе появилась новая позиция – блюдо под названием хашбраун. Звучит гордо, правда? Так и хочется заказать его, чтобы потом хвастаться друзьям, что вы оценили вкус настоящего хашбрауна. Вот только, когда вам принесут блюдо, не удивляйтесь, ведь на тарелке будут лежать обычные драники. Да-да, знаменитое американское кушанье – это вариация на национальное белорусское блюдо, которое мы так часто готовим на своей кухне. Хашбраун представляет собой тертый или мелко нарезанный картофель, обжаренный на сковороде в виде оладий или котлет. Иногда в состав добавляют немного лука. Вот и весь секрет.Рыбу папильот подают в пергаментеИ снова нет, это не вид рыбы. Папильот – способ приготовления продуктов в собственном соку с использованием конверта из пергамента либо промасленной бумаги. Также можно использовать алюминиевую фольгу, но это уже не совсем классическая техника. Чаще всего таким методом готовят рыбное филе. Его заворачивают в пергамент и отправляют в духовку или аэрогриль. Таким образом можно сохранить внутри блюда все соки и потрясающий аромат, и уберечь рыбу от подгорания. При подаче «обертку» не снимают полностью, а лишь слегка раскрывают, чтобы гостю было удобнее лакомиться блюдом.Консоме часто подают со сваренным вкрутую яйцомПод красивым и изысканным французским названием скрывается обычный бульон, приготовленный из мяса или дичи. Согласно классическому рецепту, его готовят из разных видов мяса: курицы, свинины, говядины. Важно, чтобы он был полностью прозрачным, без единого намека на мутность или жирную пленку. Добиться такого эффекта можно, если варить бульон на очень медленном огне, не позволяя ему сильно кипеть. Подавать консоме можно как горячим, так и холодным. В «компании» с ним часто идут гренки, пирожки, яйцо пашот или соленые профитроли. А теперь давайте подумаем, сможете ли вы приготовить блюдо «высокой» французской кухни дома? Без проблем!Вишисуаз подают холоднымЗа изобретение этого блюда уже много лет борются сразу две страны – Франция и Америка. Дело в том, что впервые его подал французский повар Луи Диа, но сделал от это в нью-йоркском ресторане «Риц-Карлтон». Вишисуаз представляет собой суп-пюре, который готовится из разны видов лука (чаще всего из порея). Овощ поджаривается вместе с картофелем на сковороде, смазанной сливочным маслом, а затем продукты тушатся в курином бульоне. На финальном этапе ингредиенты взбивают со сливками до состояния пюре и подают с сухариками либо салатом из креветок и фенхеля. Во Франции вишисуаз принято есть холодным – считается, что этот суп отлично утоляет жажду в летний зной.Тунец татаки с сальсойМногие могут подумать, что это название мяса, но на самом деле это японский способ приготовления блюд. Он представляет собой быструю обжарку куска мяса или рыбы, который перед подачей нарезают тонкими слайсами и приправляют имбирем, растолченным в пасту. Также можно полить блюдо соевым соусом. Обычно татаки готовят не на плите, а с помощью газовых горелок, ведь они позволяют быстро обжечь продукт со всех сторон.Стейк может быть как из мяса, так и из капустыСогласитесь, заказать кусок мяса, поджаренный на сковороде, и заказать стейк – это совсем разные вещи. Последний обойдется совсем недешево, более того – чаще всего он является самой дорогой позицией в меню ресторана. Переплачивать за блюдо есть смысл только в том случае, если его готовят из особой породы бычков со специфическим режимом откорма. Во всех остальных ситуациях, когда официанты, например, советуют попробовать стейк из курицы или свинины, лучше заказать какое-то другое мясное блюдо. Кстати, современные рестораны предлагают гостям стейки не только из мяса, но также из рыбы и даже овощей. Поэтому если вы увидите в меню стейк из тыквы или капусты, не удивляйтесь – это вполне «стандартная процедура».