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Самые популярные криминальные авторитеты 90-х

Криминальные авторитеты в 90х годах по-настоящему заправляли всем вокруг, но в эпоху противоборства и постоянных конфликтов, править получалось недолго. Впрочем, даже десятилетия хватило, чтобы многие авторитеты вошли в учебники истории – Александр Матусов «Басмач», Вячеслав Ермолов «Слон», Малышев из Малышевской ОПГ — их имена будут помнить долго.

Самые популярные криминальные авторитеты 90-х

Начинавшие с небольших дел, лидеры очень быстро поднимались и собирали настоящие армии под своим началом. Волговская ОПГ под началом Димы Большого насчитывала более 100 активных бойцов. Самые популярные криминальные авторитеты 90-х В Санкт-Петербурге же в 90-е правила заправляла Тамбовская ОПГ, известная своими лидерами Владимиром Кумаровым и Валерием Ледовских. В Москве правили бал Ореховские под началом Сергея «Сильвестра» Тимофеева. Видеоэкскурс: Ближе к концу 90х прошло много громких дел и часть группировок потеряла свою былую силу, а лидеры осели или перебрались за границу.

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г. Москва
волговская, организованная преступная группировка
вячеслав ермолов
г. Санкт-Петербург
тамбовская, организованная преступная группировка
владимир кумаров
валерий ледовских
малышевская, организованная преступная группировка
александр матусов
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