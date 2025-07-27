Самые популярные криминальные авторитеты 90-х

Криминальные авторитеты в 90х годах по-настоящему заправляли всем вокруг, но в эпоху противоборства и постоянных конфликтов, править получалось недолго. Впрочем, даже десятилетия хватило, чтобы многие авторитеты вошли в учебники истории – Александр Матусов «Басмач», Вячеслав Ермолов «Слон», Малышев из Малышевской ОПГ — их имена будут помнить долго.

Начинавшие с небольших дел, лидеры очень быстро поднимались и собирали настоящие армии под своим началом. Волговская ОПГ под началом Димы Большого насчитывала более 100 активных бойцов. В Санкт-Петербурге же в 90-е правила заправляла Тамбовская ОПГ , известная своими лидерами Владимиром Кумаровым и Валерием Ледовских. В Москве правили бал Ореховские под началом Сергея «Сильвестра» Тимофеева. Видеоэкскурс: Ближе к концу 90х прошло много громких дел и часть группировок потеряла свою былую силу, а лидеры осели или перебрались за границу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: