10 пешеходных мостов с инновационными диковинками и фантастическим дизайном

1. Мост Скейл-Лейн в Кингстон-апон-Халл от McDowell+Benedetti (Великобритания)

Мост Скейл-Лейн в Кингстон-апон-Халл – это первый поворотный мост Великобритании.

Чтобы не мешать движению речного транспорта, мост может повернуться на 90 градусов (Scale Lane Bridge, Великобритания). | Фото: most-skejl-lejn.

2. Мост мира в Калгари от Сантьяго Калатравы (Канада)

Впечатляющая пешеходная переправа от Сантьяго Калатравы соединила один из спальных районов Калгари с центром города (Канада).

Пешеходы и велосипедисты должны двигаться по строго отведенным зонам, чтобы избежать столкновений Peace Bridge, Канада). | Фото: livewirecalgary.com.

3. Мост в Мон-Сен-Мишель от Dietmar Feichtinger Architectes (Франция)

Пешеходный мост соединил старинный город-остров, возвышающийся над уровнем моря практически на 80 метров (в период отлива, Мон-Сен-Мишель). | Фото: experience.tripster.ru .

Мост в Мон-Сен-Мишель в период прилива (Франция). | Фото: treehugger.com.

4. Пешеходный мост BP в Чикаго от Фрэнка Гери (США)

Пешеходный мост BP стал умопомрачительной инновационной достопримечательностью парка Миллениум, открывшегося в 2004 году (Чикаго, США ). | Фото: kolllak.livejournal.com.

Пешеходный мост BP проектирован так, чтобы обезопасить пешеходов и велосипедистов, а также снизить шум от оживленной городской дороги (Чикаго, США).

5. Мост Моисея в Хальстерене от RO&AD Architecten (Нидерланды)

Мост Моисея был признан Лучшим строением 2011 года Нидерландов , также его проект стал финалистом премии Dutch Design Awards-2011. | Фото: euromapa.net.

Необычный пешеходный мост позволяет выйти сухим из воды (Мост Моисея, Нидерланды).

6. Мост Миллениум в Лондоне (Великобритания)

Мост Тысячелетия был открыт в торжественной обстановке и в присутствии королевы Елизаветы II (Лондон, Великобритания). | Фото: discover-world.ru.

The Wobbly Bridge имеет уникальную конструкцию горизонтального висячего моста, которая сыграла злую шутку с проектировщиками (мост Миллениум, Лондон).

7. Мост Мира в Тбилиси от Микеле де Лукки (Грузия)

Футуристический пешеходный мост, перекинутый через реку Куру, стал туристической достопримечательностью Тбилиси (Грузия). | Фото: dolidoki.com.

И днем, и ночью, эффектная переправа приковывает к себе внимание (Мост Мира, Тбилиси).

8. Мост Бабочка в Копенгагене от Dietmar Feichtinger Architectes (Дания)

Изящный Y-образный мост с подъемным механизмом, соединил сразу три берега (Butterfly Bridge, Копенгаген). | Фото: novostipmr.com.

Два 23-метровых «крыла» моста при подъеме создают образ гигантской бабочки (Butterfly Bridge, Копенгаген).

9. Мост Уэбба в Мельбурне от Denton Corker Marshall и Роберта Оуэна (Австралия)

Скульптурный мост через реку Ярра напоминает конструкцию древней ловушки для угрей (Мост Уэбба, Мельбурн). | Фото: contourpersonnel.com.au.

Змеевидный мост стал востребованной переправой, позволяющей горожанам и гостям Мельбурна быстро добраться от Доклендса в Саут-Уорф и обратно (Webb Bridge, Австралия).

10. Спиральный мост Double Helix в Сингапуре от Филипа Кокса (Сингапур)

Double Helix входит в десятку самых узнаваемых достопримечательностей мира (Сингапур). | Фото: singaporegid.ru.

Мост Helix давно стал главной достопримечательностью города, где в любое время суток можно наслаждаться его красотой и окружением (Сингапур).