10 пешеходных мостов с инновационными диковинками и фантастическим дизайном

Мосты не одно тысячелетие являются одними из самых сложных и востребованных конструкций. Организовывая трансфер, мостостроителям все сложнее обеспечить безопасность пешеходам и велосипедистам, поэтому активно стали появляться сугубо пешеходные переправы, которые легко могут посоперничать с самыми известными и эффектными мостами., чтобы это доказать, авторы Novate.ru предлагают открыть для себя 10 самых невероятных инженерно-архитектурных шедевров.
1. Мост Скейл-Лейн в Кингстон-апон-Халл от McDowell+Benedetti (Великобритания)
Мост Скейл-Лейн в Кингстон-апон-Халл – это первый поворотный мост Великобритании.
Чтобы не мешать движению речного транспорта, мост может повернуться на 90 градусов (Scale Lane Bridge, Великобритания). | Фото: most-skejl-lejn.
В 2013 году в британском городе Кингстон-апон-Халл (или просто Халл) появился удивительный пешеходный мост Scale Lane Bridge, больше напоминающий апостроф или запятую (кому как нравится), а не традиционную переправу. Черная стальная конструкция, спроектированная архитектурной фирмой McDowell+Benedetti, украшенная инсталляцией художника Наяна Кулкарни (которая, кстати, является сигналом тревоги, когда мост находится в движении) может похвастаться поворотной конструкцией, позволяющей пропускать суда по реке Халл. И что совсем невероятно, пешеходам разрешается оставаться на движущей части переправы, когда она открывает путь для речного движения.
2. Мост мира в Калгари от Сантьяго Калатравы (Канада)
Впечатляющая пешеходная переправа от Сантьяго Калатравы соединила один из спальных районов Калгари с центром города (Канада).
Пешеходы и велосипедисты должны двигаться по строго отведенным зонам, чтобы избежать столкновений Peace Bridge, Канада). | Фото: livewirecalgary.com.
Мост мира (Peace Bridge), спроектированный всемирно известным архитектором Сантьяго Калатравой, довольно впечатляюще пересекает реку Боу в Калгари, соединяя жилой район с центром города. Частично закрытая винтовая конструкция окрашена в красно-белые цвета, перекликающаяся с цветом канадского флага, предусматривает пешеходное и велосипедное движение. Полотно переправы разделено на три полосы (в центре двигаются велосипедисты) для безопасности и удобства желающих, прогуляться по одному из самых ярких и запоминающихся мостов страны.
3. Мост в Мон-Сен-Мишель от Dietmar Feichtinger Architectes (Франция)
Пешеходный мост соединил старинный город-остров, возвышающийся над уровнем моря практически на 80 метров (в период отлива, Мон-Сен-Мишель). | Фото: experience.tripster.ru.
Мост в Мон-Сен-Мишель в период прилива (Франция). | Фото: treehugger.com.
У побережья Нормандии в 2014 году появился туристический комплекс, состоящий из пристани и пешеходного моста, который соединил материк с известнейшим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО – средневековым островом-крепостью Мон-Сен-Мишель (ежегодно посещает до 3 миллионов человек!).
Примечательно: Прогулка, казалось бы, по тривиальному мосту может стать незабываемым приключением. Только нужно подгадать, чтобы попасть во время приливов и отливов (захватывающее действо происходит два раза в лунные сутки с периодичностью 24 ч. 50 мин.), а затем можно и исследовать извилистые улочки одного из самых прекрасных городков Европы. Кстати сказать, одна полоса моста выделена под движение автобусов, ведь не у всех есть физические возможности преодолеть достаточно длинное расстояние от материка до острова, где сохранилось множество памятников архитектуры разных эпох.
4. Пешеходный мост BP в Чикаго от Фрэнка Гери (США)
Пешеходный мост BP стал умопомрачительной инновационной достопримечательностью парка Миллениум, открывшегося в 2004 году (Чикаго, США). | Фото: kolllak.livejournal.com.
Пешеходный мост BP проектирован так, чтобы обезопасить пешеходов и велосипедистов, а также снизить шум от оживленной городской дороги (Чикаго, США).
Эффектный извилистый мост, покрытый матовыми листами из нержавеющей стали, построенный в Чикаго в 2004 году, всем своим видом показывает, кто является автором проекта. С какой стороны не посмотри видно, что он вобрал в себя все отличительные черты пристрастий известного архитектора Фрэнка Гери. Плюс ко всему, извивающаяся как змея переправа, может похвастаться инновационными внедрениями, позволяющими снижать большую часть транспортного шума оживленного шоссе Коламбус-драйв, не давая ему добраться как до пешеходной зоны, так и до парков, которые он соединил. Речь идет о парке Миллениум, набережной озера в парке Мэгги Дейли и других его зонах.
5. Мост Моисея в Хальстерене от RO&AD Architecten (Нидерланды)
Мост Моисея был признан Лучшим строением 2011 года Нидерландов, также его проект стал финалистом премии Dutch Design Awards-2011. | Фото: euromapa.net.
Необычный пешеходный мост позволяет выйти сухим из воды (Мост Моисея, Нидерланды).
Большинство мостов позволяют людям ходить над водой, но мост Моисея дает уникальную возможность погрузиться в нее и выйти сухим из ее пучины. Думаете, это не возможно? Такое чудо-сооружение имеется, оно было построено в 2011 году специалистами из RO&AD Architecten, которые решили соединить две стороны рва, окружающего Форт-де-Рувере (земляное укрепление XVII века). Вместо того чтобы пересекать ров, мост Моисея проходит через него, погружаясь в его воды. Построенная из дерева (не гниет в воде и не загрязняет ее), конструкция удивительного во всех отношениях моста спроектирована так, чтобы быть невидимой на расстоянии, сливаться с поверхностью воды и окружающим ландшафтом, напоминая о фантастических деяниях пророка Моисея.
6. Мост Миллениум в Лондоне (Великобритания)
Мост Тысячелетия был открыт в торжественной обстановке и в присутствии королевы Елизаветы II (Лондон, Великобритания). | Фото: discover-world.ru.
The Wobbly Bridge имеет уникальную конструкцию горизонтального висячего моста, которая сыграла злую шутку с проектировщиками (мост Миллениум, Лондон).
Лондонский пешеходный мост Миллениум (он же мост Тысячелетия), пересекающий Темзу, соединил собор Святого Павла с галереей Тейт Модерн и театром «Глобус», которые стали популярными точками притяжения жителей столицы и ее гостей. Спроектированный Foster + Partners в сотрудничестве со скульптором Энтони Каро и инженерной фирмой Arup, мост торжественно был открыт в 2000 году, причем в присутствии самой королевы Елизаветы II и, тут же ...закрыли. Сильное раскачивание во время движения, которое называют резонансным (от таких просчетов упал не один мост), заставило проектировщиков закрыть переправу буквально через два дня. Понадобилось 2 года, чтобы мост снова стал связующим звеном, для этого были добавлены демпферы, которые гасят колебания, создаваемые синхронизированными шагами пешеходов, тем самым уравновешивая конструкцию. По сведениям Novate.ru, с тех пор он получил народное название The Wobbly Bridge, что в переводе означает «Шаткий мост».
7. Мост Мира в Тбилиси от Микеле де Лукки (Грузия)
Футуристический пешеходный мост, перекинутый через реку Куру, стал туристической достопримечательностью Тбилиси (Грузия). | Фото: dolidoki.com.
И днем, и ночью, эффектная переправа приковывает к себе внимание (Мост Мира, Тбилиси).
Крытая пешеходная переправа, перекинутая через реку Кура, в самом сердце Тбилиси, вызвала бурю негодования у местных жителей, хотя ее футуристический внешний вид и открывающаяся панорама достойны лишь восхищения. Извилистые формы, стеклянная крыша над полотном моста, фантастическая подсветка, разработанная французским дизайнером Филиппом Мартино – всего этого оказалось достаточно, чтобы мост Мира стал главной туристической достопримечательностью, на которую можно не только посмотреть, но и прогуляться по ней, наслаждаясь открывающимися красотами и прохладой, идущей от воды. К слову, по всей длине пешеходного полотна длиной 156 метров, подсветка подключена к 240 датчикам движения, что позволяет освещать дорогу, когда пешеходы проходят мимо.
8. Мост Бабочка в Копенгагене от Dietmar Feichtinger Architectes (Дания)
Изящный Y-образный мост с подъемным механизмом, соединил сразу три берега (Butterfly Bridge, Копенгаген). | Фото: novostipmr.com.
Два 23-метровых «крыла» моста при подъеме создают образ гигантской бабочки (Butterfly Bridge, Копенгаген).
В 2015 году один из районов столицы Дании украсил чудный мост, состоящий из трех мобильных сегментов, два из которых можно поднять одновременно или независимо друг от друга, в результате чего вырисовывается прекрасный образ бабочки. Это и стало причиной того, почему он носит название – Мост бабочка. Сложная инженерная конструкция, разработанная многопрофильными специалистами архитектурного бюро Dietmar Feichtinger Architectes, соединила разные стороны каналов Кристиансхаун и Транграун (центр Копенгагена). При этом благодаря интегрированным механизмам не препятствует движению водного транспорта. Стоит отметить, что любое его движение, само по себе стало привлекательным аттракционом для жителей и гостей Копенгагена.
9. Мост Уэбба в Мельбурне от Denton Corker Marshall и Роберта Оуэна (Австралия)
Скульптурный мост через реку Ярра напоминает конструкцию древней ловушки для угрей (Мост Уэбба, Мельбурн). | Фото: contourpersonnel.com.au.
Змеевидный мост стал востребованной переправой, позволяющей горожанам и гостям Мельбурна быстро добраться от Доклендса в Саут-Уорф и обратно (Webb Bridge, Австралия).
Архитектурная фирма Denton Corker Marshall в сотрудничестве с художником Робертом Оуэном спроектировала изысканный пешеходный мост Уэбба (Webb Bridge) в одном из районов Мельбурна. Змеевидная конструкция переправы, опутанная «паутиной» из стальной решетки, соединяет выведенный из эксплуатации железнодорожный мост с южным берегом реки Ярра. Яркое скульптурное произведение искусства обеспечивает пешеходам, велосипедистам и людям в инвалидных колясках (имеются соответствующие всем требованиям пандусы) безопасное передвижение, превращаясь в место встреч и панорамную смотровую площадку. Кстати сказать, замысловатая конструкция моста навеяна древним рыболовным приспособлением – ловушкой для ловли угря.
10. Спиральный мост Double Helix в Сингапуре от Филипа Кокса (Сингапур)
Double Helix входит в десятку самых узнаваемых достопримечательностей мира (Сингапур). | Фото: singaporegid.ru.
Мост Helix давно стал главной достопримечательностью города, где в любое время суток можно наслаждаться его красотой и окружением (Сингапур).
Извивающийся трубчатый мост, созданный из нержавеющей стали и, напоминающий переплетающиеся нити ДНК, является самой длинной пешеходной переправой в Сингапуре (длина 285 м). Изысканное плетение делает его и самой красивой достопримечательностью страны (и даже мира). Впечатляющий мост, оснащенный теневым навесом из стекла и стальной сетки, может похвастаться сразу четырьмя смотровыми площадками откуда открывается умопомрачительный вид на залив Марина и более чем впечатляющую архитектуру города.
