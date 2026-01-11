С нами не соску...
15 цитат необыкновенной Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова — удивительная актриса, любой проект с ее участием — целое событие. С ней работают лучшие режиссеры театра и кино, но своей самой важной работой она считает деятельность в благотворительном фонде помощи детям, больным лейкозом. А еще Чулпан — счастливая мама троих детей и очень умная женщина.


К 40-летию замечательной актрисы мы собрали самые ценные ее высказывания.

Мне важно уважать себя, иначе сложно жить.

Я верю в то, что человек должен принимать подарки судьбы.

Умный мужчина не боится показаться смешным.

Любовь — это в первую очередь работа по созданию иллюзорного мира.

15 цитат необыкновенной Чулпан Хаматовой

У каждого человека есть кнопка, и, если на нее нажать, он распустится, как цветок.

Я всегда была взрослее того возраста, который был придуман критиками и зрителями.

Проблема живет вместе со мной, но живу прежде всего я, а она идет где-то рядом.

Состояние публичного одиночества свойственно всем актерам, вообще всем творческим людям.

15 цитат необыкновенной Чулпан Хаматовой

Женский день придуман для лилипутов — мужчин, которым в остальное время их женщины безразличны.

Смешно перекладывать ответственность на людей, у которых есть деньги, и требовать от них, чтобы они решали все-все-все проблемы, которые есть сегодня.

В мужской природе — любить только себя. Прерогатива женщины — любить другого человека больше, чем себя. Потому, наверное, что мы рожаем детей, а они — нет. От этого все наши различия и противоречия.

Если человек в состоянии посмеяться над собой, это говорит о его внутренней свободе.

15 цитат необыкновенной Чулпан Хаматовой

Знаете, я прямо в воздухе ощущаю нехватку классики. Поэтому любая возможность послушать настоящую глубокую музыку — на вес золота.


Если ты хочешь жить бесстрашно, ты будешь жить бесстрашно, ты будешь готов к тому, что за этим последует. Но это внутреннее ощущение свободы, мне кажется, оно важнее смерти, важнее всего — иначе можно задохнуться в этом кошмаре.

Я мечтаю, чтобы у меня хватило мудрости каждое мгновение помнить, что я жива и что вокруг меня — жизнь. Мне кажется, это и есть счастье.

