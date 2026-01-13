Дети-солдаты: трагедии минувших лет

В истории не раз с детьми говорили о воинском долге для того, чтобы затем нарядить их в форму или отправить бороться с врагами веры или государства. Для детей это практически всегда заканчивалось печально. Но использовать их не перестают и в наше время, несмотря на все исторические уроки.
Детский крестовый поход
Хотя дети в Средние Века постоянно находились при армии на правах прислуги и учеников-оруженосцев, Детский крестовый поход отличается тем, что ожидалось, что в нём будут участвовать только и исключительно дети и подростки, которым якобы единственным, как безгрешным душам, дано отвоевать, наконец, Иерусалим от вооружённых до зубов арабов.предоставили участникам крестового похода семь вместительных кораблей с экипажами. После этого детей не видели ни в христианских землях, ни в Святой Земле. Позже оказалось, что те два купца заранее продали маленьких крестоносцев алжирским работорговцам, оптом, но за хорошие деньги — ведь белокожие и светловолосые юные рабы ценились очень высоко. Ходит версия, что купцы были в сговоре с правителями нескольких европейских графств, поощрявших этот поход за долю. Это гигантское шествие и не менее гигантское предательство до сих пор вдохновляет писателей, поэтов и мастеров визуальных искусств.
Битва детей
Президент Парагвая Франсиско Солано Лопес был известен своими обширными амбициями. Он ожидал беспрекословного подчинения своей воле от жителей страны и не допускал высказывания мнений, которые противоречили бы его декларациям.солдат новой армии 3500 были младше двенадцати (или даже десяти) лет и с трудом удерживали в руках оружие. Мало того, то 16 августа 1869 года всю эту толпу едва-едва обученных детей, на которых даже не нашли достаточно обуви (многие были босиком) и в самом деле кинули в бой, так ещё их генерал сразу после этого сбежал с поля боя — он-то не хотел умирать. В результате толпе детей пришлось отстреливаться от 20 000 взрослых профессиональных солдат. Не меньше половины маленьких солдат было убито. Поле сражения было усеяно детскими трупами. Эту страницу истории, известную как «Битва детей», Парагвай до сих пор считает самой позорной в своей истории.
Боевые отряды Гитлерюгенда
Ещё в 1933 году Гитлер сказал, обращаясь к условному немцу: «Твой ребенок уже сегодня принадлежит нам». Его целью было создать солдат бесстрашных и безжалостных. Это достигалось не только громкими словами о патриотизме и призывами спасти Германию от вездесущих врагов, готовых её пожрать. При воспитании в Гитлерюгенде (куда принимали с четырнадцати лет) заставляли раз за разом переживать страх смерти, понимая, как хорошо это ломает психику и насколько же легче терять жалость к людям, если принял как данность, что и тебя никто, никогда, даже ты сам, не вправе жалеть. В сорок третьем году объявили о начале службы молодёжи допризывного возраста. Старшеклассники привлекались на службу целыми подразделениями Гитлерюгенда. Выполняя фактически взрослые обязанности, они, тем не менее, не признавались настоящими солдатами. Это позволяло им при тех же требованиях к службе платить намного меньше; меньше всего платили тем, кому шестнадцать не исполнилось. Под самый конец войны служить отправляли даже девушек из женского аналога Гитлерюгенда, хотя до того нацисты пропагандировали, что девушки должны думать только о детях, замужестве, домашнем очаге. Гитлерюгенд не только защищал Берлин как последний рубеж обороны, что показывают в кино чаще всего. Отряды из подростков кидали прикрывать отход регулярных войск, захватывать Бухарест, отправляли на передовую в танках. Танковая дивизия «Гитлерюгенд» потеряла 60% состава за первый же месяц службы и ещё 80% от нового состава — за второй месяц, но нацистов это не смущало. Громкие слова о том, что эти подростки — будущее страны, для них самих ничего не значили, так что они легко лишали детей Германии любого будущего, кидая под пули и снаряды. Сразу после захвата Берлина советскими войсками было убито сколько-то вооружённых мальчиков из Гитлерюгенда прямо на улицах, но позже им даже не стали предъявлять обвинения в военных зверствах (несмотря на определённое количество свидетельств), объявив жертвами режима.
Красные кхмеры
Режим Пол Пота чуть не полностью опирался на подростков из низов городского общества или из деревни — на их негативный опыт постоянных оскорблений, эксплуатации и нищеты, готовность мстить за пережитое, радость от вдруг доставшейся власти над взрослыми и неспособность глубоко анализировать ситуацию. Практически все отряды армии Красных Кхмеров в деревнях были составлены из вооружённых мальчишек, которым дали полную власть и ещё и поощряли пользоваться ею для того, чтобы убивать людей. Очень быстро подростки открыли для себя пытки и другие жестокие игры, которыми предваряли убийства. Процветало ритуальное людоедство: печень убитых съедали сырой. Под лозунги о том, что теперь всё принадлежит рабочей молодёжи, которые подросткам очень нравились, были уничтожены системы медицины и образования, вместо того, чтобы дать к ним доступ широким слоям населения: любые интеллигенты объявлялись врагами нации и местного пролетариата. Под этими лозунгами в стране был развязан геноцид против собственного населения. Он был направленным: Пол Пот заявлял, что для счастливого будущего в стране должен остаться только один миллион человек (из семи), всё остальное - балласт. При том, что людей оставалось всё меньше и еды и других товаров производилось тоже всё меньше, Пол Пот объявил войну соседнему Вьетнаму. В результате вьетнамская армия вторглась в Камбоджу, и режим Пол Пота пал. Подростков-убийцы не преследовали - слишком их было много, но немало их умерло во время войны с Вьетнамом.
