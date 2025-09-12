8 лайфхаков, как легко и быстро приготовить ужин после трудового дня

Совет 1: Используйте духовку

Курица в духовке с хрустящей корочкой. / Фото: kto-chto-gde.ru

Совет 2: Обратите внимание на терку

На терке можно натирать не только морковь, но и чеснок

Совет 3: Составляйте меню

Повесьте меню на неделю на холодильник. / Фото: два-карандаша.рф

Совет 4: Приготовьте завтрак на ужин

Омлет в пакете нужно опустить в кипяток

Совет 5: Не возитесь с зеленью

Режьте петрушку без фанатизма. / Фото: yaplakal.com

Совет 6: Ускоряйтесь с микроволновкой

Перед духовкой отправьте картофель в микроволновку. / Фото: unipack-ug.ru

Совет 7: Используйте пергаментную бумагу

Застелите дно сковороды пергаментной бумагой. / Фото: remoskop.ru

Совет 8: Готовьте с запасом

Разложите соус песто в формочки для льда. / Фото: glavcom.ua