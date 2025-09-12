8 лайфхаков, как легко и быстро приготовить ужин после трудового дня

Готовить ужин после тяжелого рабочего дня, когда единственное желание – лечь на диван и смотреть свой любимый сериал, то еще удовольствие. Хорошо, что у профессиональных поваров есть несколько лайфхаков, как быстрее справиться с приготовлением блюд, а также меньше уставать в процессе. Novate.ru рассказывает о самых эффективных из них.
Совет 1: Используйте духовку
Курица в духовке с хрустящей корочкой. / Фото: kto-chto-gde.ru
Духовка является самым простым и удобным способом приготовления пищи – поставил и забыл. Однако бывают случае, когда курица подгорает снаружи и остается сырой внутри. И вы, чтобы не допустить такого исхода, стараетесь не уходить с кухни больше, чем на пять минут, что ужасно выматывает. В этом случае шеф-повара советуют прибегнуть к следующей хитрости: разогрейте духовку до 260 градусов, поставьте курицу внутрь и подождите, пока она не покроется аппетитной золотисто-коричневой корочкой. После того, как это произошло, выключите духовку и оставьте блюдо «доходить».
Особенно этот способ оценят мамы с маленькими детьми, для которых умение экономить время является одним из основных. Весь процесс приготовления блюда займет от 45 до 60 минут. Если же вы переживаете, что мясо останется сырым, используйте специальный кулинарный термометр для проверки: температура курицы должна составлять 73 градуса.
Лайфхак: Если у вас электрическая духовка с функцией «гриль», вы можете разогреть ее до нужной температуры за считанные минуты. Достаточно лишь включить гриль примерно на 120 секунд, и духовка быстро наберет необходимые градусы.
Совет 2: Обратите внимание на терку
На терке можно натирать не только морковь, но и чеснок
Этот кухонный девайс многие недооценивают, а зря. С его помощью можно измельчать не только морковь для борща или супа, но также множество других ингредиентов, например, имбирь и чеснок. Кроме того, что это значительно сократит количество времени, потраченного на готовку, у вас также получится сохранить больше вкуса в ваших блюдах. Ведь, когда вы измельчаете ножом тот же чеснок, большая часть сока остается на разделочной доске.
Совет 3: Составляйте меню
Повесьте меню на неделю на холодильник. / Фото: два-карандаша.рф
Одна из основных причин, по которой вы готовите ужин несколько часов, являются бесконечные размышления на тему того, а что же, собственно, подать на стол. Намного проще, если вы заранее знаете, каким блюдом будете радовать членов семьи, и у вас есть под рукой необходимые ингредиенты.
Отличный вариант – повесить на кухне меловую доску и записывать на ней меню на неделю. На основании списка блюд легко составить перечень необходимых продуктов. Это позволяет убить сразу нескольких зайцев: во-первых, вам не придется долго думать над меню, во-вторых, нужные ингредиенты всегда будут под рукой, в-третьих, вы четко будете знать, какие товары нужно купить в магазине, и вряд ли купите что-то лишнее, в-четвертых, не придется после работы тратить время на то, чтобы заехать в супермаркет.
Плюс, вы сможете еще утром подготавливать все необходимые ингредиенты для ужина, например, пока ребенок доедает завтрак. Казалось бы, всего 5-10 минут, но за это время можно успеть нарезать овощи, замариновать мясо, разложить их по контейнерам и поставить в холодильник дожидаться своего звездного часа.
Совет 4: Приготовьте завтрак на ужин
Омлет в пакете нужно опустить в кипяток
Если члены вашей семьи не привыкли есть на ужин калорийную пищу, этот вариант им точно придется по душе. Для приготовления оригинального блюда вам понадобится несколько пакетов зиплок, яйца, молоко и те ингредиенты, которые вы обычно кладете в омлет. Перемешайте все компоненты, хорошо взбейте смесь венчиков или блендером, разлейте по пакетам и уберите в холодильник до вечера. После работы вам останется лишь опустить закрытые пакеты в кипящую воду – и омлет готов. Кроме того, что это очень быстрый вариант приготовления ужина, у него есть еще одно преимущество – если кто-то из членов семьи не ест зелень или помидоры, каждый сможет увидеть на тарелке свой идеальный омлет.
Совет 5: Не возитесь с зеленью
Режьте петрушку без фанатизма. / Фото: yaplakal.com
Многие хозяйки искренне считают, что если в салате окажется немного стебля петрушки, семья возненавидит их за это, и прощение вымолить точно не получится. А ведь на самом деле все можно сделать намного проще и быстрее. Так, шеф-повар одного из американских ресторанов советует не отрывать по листочку петрушки, а затем пытаться измельчить ее ножом. Есть вариант получше: нужно скатать листовую часть зелени в шарик и прижать его рукой. Потом приступайте к нарезке – измельчайте петрушку до тех пор, пока не дойдете до части пучка, которая в основном состоит из стеблей. В результате у вас получится красиво нарезать зелень за две-три минуты. И никаких лишних действий!
Совет 6: Ускоряйтесь с микроволновкой
Перед духовкой отправьте картофель в микроволновку. / Фото: unipack-ug.ru
Шеф-повара считают, что использовать микроволновку исключительно для разогрева еды, как это делает большинство людей, – настоящее преступление. У нее есть очень много полезных функций, которые позволяют существенно ускорить приготовление различных блюд. Например, если вы запланировали на ужин картофель с хрустящей корочкой, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Пока духовка будет нагреваться до 250 градусов, натыкайте картофель вилкой в нескольких местах и поставьте в микроволновку на 10 минут. По истечении времени отправьте блюдо в духовку на 8 минут. В результате таких нехитрых манипуляций вы сможете получиться картофель с хрустящей корочкой за рекордное количество времени.
Совет 7: Используйте пергаментную бумагу
Застелите дно сковороды пергаментной бумагой. / Фото: remoskop.ru
У пергамента огромное количество полезных функций и вариантов использования. Основная из них – не дать блюду пригореть, пока оно будет запекаться в духовке. Причем, это касается не только выпечки по типу пирогов или кексов, но также рыбы, мяса и пр. Однако это далеко не все, на что способна пергаментная бумага. Попробуйте застелить ею сковороду во время обжарки продуктов – в этом случае вам не придется мыть посуду!
Также можно накрывать пекарской бумагой тарелку с котлетами, которые вы ставите разогревать в микроволновую печь. Она не позволит жиру вымазать стенки прибора, благодаря чему вам придется мыть микроволновку намного реже.
Совет 8: Готовьте с запасом
Разложите соус песто в формочки для льда. / Фото: glavcom.ua
Если вы скептически относитесь к майонезу, кетчупу и прочим магазинным вариантам соусов, предпочитая готовить их самостоятельно, не ограничивайтесь одной порцией. Сделайте сразу большое количество заправки, а затем заморозьте ее. Поверьте, вы еще не раз поблагодарите себя за подобную предусмотрительность. Удобнее всего замораживать соус в силиконовых формочках для льда, чтобы можно было использовать его порционно.
