10 натуральных способов избавиться от дряблой кожи

Каждый возраст имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, годы ложатся к нам на баланс в виде опыта и мудрости, а с другой — претерпевает определенные изменения наша внешность.

Одним из побочных эффектов возрастных изменений становится дряблость кожи.

Но, оказывается, есть способы, которые помогают сохранить активы в виде мудрости и при этом подтянуть кожу в домашних условиях.

1. Авокадо и орехи

Витамин Е, которым богаты эти продукты, буквально творит чудеса. Он помогает организму вырабатывать разглаживающий морщины коллаген. В качестве дополнительного средства для разглаживания кожи (более актуально для лица) косметологи советуют готовить маску из авокадо и оливкового масла.

2. Овсянка, мед и яичный белок

Еще одна очень эффективная anti-age маска для лица, шеи и зоны декольте. Проще всего ее приготовить, сложив все необходимые ингредиенты в блендер. Наносить нужно непременно по массажным линиям и оставить на 20–30 минут. После смыть теплой водой и в конце для большего эффекта ополоснуть холодной.

3. Массаж оливковым маслом

Оливковое масло давно заняло прочное место на туалетных столиках многих итальянок, в том числе довольно известных. Если вы возьмете за привычку ежедневно на ночь делать массаж тела и лица с его использованием, то уже через неделю будете приятно удивлены результатом.

4. Апельсины и брокколи

Эти продукты богаты витамином С — мощным антиоксидантом, а также другими витаминами, продуцирующими в организме коллаген.

5. Яичные белки

Обычный яичный белок, нанесенный на кожу, увлажняет и питает ее. Потому все косметологи в один голос советуют использовать в качестве ингредиента против старения. Просто взбейте его до состояния белой пены, нанесите на проблемные зоны и оставьте на полчаса, затем смойте прохладной водой. Для более быстрого результата даже можно применять такую маску дважды в день.

6. Лимон

Сок лимона также наносят прямо на кожу. Это не только стягивает кожу, но и осветляет пигментные пятна, которые появляются с возрастом. Проводить такую процедуру можно ежедневно, оставляя лимонный сок на коже на 10 минут. Затем смывать холодной водой.

7. Томатный сок

Маски из томатного сока, а точнее, массаж им проблемных зон можно проводить для всего тела (да-да, с ног до головы)! Не зря его так любят корейские производители косметики и постоянно включают в качестве активного ингредиента в состав разных средств по уходу за кожей. Секрет же природного его использования прост: в течение 5 минут втирайте сок в кожу и оставьте на час до полного высыхания. За это время кожа вберет все полезные вещества. Затем можно умыться и принять душ.

8. Алое вера и огурец

Поскольку потеря влаги, иссушение сильно влияет на внешний вид кожи, то ее крайне важно “напоить”. Для этого идеально подойдут маски из огурцов или сока алоэ. Также многие топ-модели практикуют потребление внутрь живительных коктейлей из алое вера. Самый простой вариант этого коктейля включает в себя гель растения (1 ст. л.) и лимонный сок (1 ст. л.). Эти ингредиенты нужно соединить со стаканом воды и выпить утром натощак. После этого нельзя ничего есть и пить в течение 1 часа.

9. Банан

Маски из бананов, обладая огромным запасом питательных веществ, становятся идеальным лекарством для увядающей кожи. Рецептов масок с применением бананов — масса. Но даже обычная банановая кашица, нанесенная на кожу лица на 15 минут, заметно улучшит ее цвет, тонус и тургор.

10. Упражнения

И для лица, и для тела. Впрочем, для каждой из зон они будут свои. Это не сказки, а научно доказанный и подтвержденный практикой факт: гимнастика для лица подтягивает овал, предупреждая обвисание и дряблость, а комплекс для тела поможет содержать мышцы эластичными, суставы гибкими, а тело молодым!