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10 натуральных способов избавиться от дряблой кожи

10 натуральных способов избавиться от дряблой кожи

Каждый возраст имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, годы ложатся к нам на баланс в виде опыта и мудрости, а с другой — претерпевает определенные изменения наша внешность.

Одним из побочных эффектов возрастных изменений становится дряблость кожи.

Но, оказывается, есть способы, которые помогают сохранить активы в виде мудрости и при этом подтянуть кожу в домашних условиях.

10 натуральных способов избавиться от дряблой кожи

1. Авокадо и орехи

Витамин Е, которым богаты эти продукты, буквально творит чудеса. Он помогает организму вырабатывать разглаживающий морщины коллаген. В качестве дополнительного средства для разглаживания кожи (более актуально для лица) косметологи советуют готовить маску из авокадо и оливкового масла.

2. Овсянка, мед и яичный белок

Еще одна очень эффективная anti-age маска для лица, шеи и зоны декольте. Проще всего ее приготовить, сложив все необходимые ингредиенты в блендер. Наносить нужно непременно по массажным линиям и оставить на 20–30 минут. После смыть теплой водой и в конце для большего эффекта ополоснуть холодной.

3. Массаж оливковым маслом

10 натуральных способов избавиться от дряблой кожи

Оливковое масло давно заняло прочное место на туалетных столиках многих итальянок, в том числе довольно известных. Если вы возьмете за привычку ежедневно на ночь делать массаж тела и лица с его использованием, то уже через неделю будете приятно удивлены результатом.

4. Апельсины и брокколи

Эти продукты богаты витамином С — мощным антиоксидантом, а также другими витаминами, продуцирующими в организме коллаген.

Средства для подтяжки кожи

5. Яичные белки

Обычный яичный белок, нанесенный на кожу, увлажняет и питает ее. Потому все косметологи в один голос советуют использовать в качестве ингредиента против старения. Просто взбейте его до состояния белой пены, нанесите на проблемные зоны и оставьте на полчаса, затем смойте прохладной водой. Для более быстрого результата даже можно применять такую маску дважды в день.

6. Лимон

Сок лимона также наносят прямо на кожу. Это не только стягивает кожу, но и осветляет пигментные пятна, которые появляются с возрастом. Проводить такую процедуру можно ежедневно, оставляя лимонный сок на коже на 10 минут. Затем смывать холодной водой.

7. Томатный сок

10 натуральных способов избавиться от дряблой кожи

Маски из томатного сока, а точнее, массаж им проблемных зон можно проводить для всего тела (да-да, с ног до головы)! Не зря его так любят корейские производители косметики и постоянно включают в качестве активного ингредиента в состав разных средств по уходу за кожей. Секрет же природного его использования прост: в течение 5 минут втирайте сок в кожу и оставьте на час до полного высыхания. За это время кожа вберет все полезные вещества. Затем можно умыться и принять душ.

8. Алое вера и огурец

Поскольку потеря влаги, иссушение сильно влияет на внешний вид кожи, то ее крайне важно “напоить”. Для этого идеально подойдут маски из огурцов или сока алоэ. Также многие топ-модели практикуют потребление внутрь живительных коктейлей из алое вера. Самый простой вариант этого коктейля включает в себя гель растения (1 ст. л.) и лимонный сок (1 ст. л.). Эти ингредиенты нужно соединить со стаканом воды и выпить утром натощак. После этого нельзя ничего есть и пить в течение 1 часа.

9. Банан

10 натуральных способов избавиться от дряблой кожи

Маски из бананов, обладая огромным запасом питательных веществ, становятся идеальным лекарством для увядающей кожи. Рецептов масок с применением бананов — масса. Но даже обычная банановая кашица, нанесенная на кожу лица на 15 минут, заметно улучшит ее цвет, тонус и тургор.

10. Упражнения

И для лица, и для тела. Впрочем, для каждой из зон они будут свои. Это не сказки, а научно доказанный и подтвержденный практикой факт: гимнастика для лица подтягивает овал, предупреждая обвисание и дряблость, а комплекс для тела поможет содержать мышцы эластичными, суставы гибкими, а тело молодым!

 

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