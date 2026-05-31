Вкуснее магазинного, или 5 рецептов домашнего хлеба

С вареньем, с маслом, с сыром, горячий, свежий и ароматный, в гренках и сухариках, ржаной, белый, чесночный... Хлеб - универсальный продукт. Так почему бы не вспомнить старые-добрые времена, когда печь хлеб по выходным было своего рода семейной традицией?
1. Булочки для гамбургеров
Что может быть вкуснее булочек для гамбургеров? Только булочки для гамбургеров собственного приготовления! Румяные и ароматные, щедро посыпанные кунжутом, они так и просятся в рот. И совсем необязательно использовать их для приготовления фастфуда, ведь они отлично сочетаются с горячим сладким чаем, свежими салатами, сыром, ветчиной или же просто с маслом.
Ингредиенты:
• Молоко - 1 стакан;
• Вода - 0,5 стакана;
• Мука - 650 г;
• Яйца - 2 шт;
• Соль - 1 ч.л. вровень;
• Сахар - 1 ст.л;
• Дрожжи живые - 7 г;
• Масло (растительное или сливочное) - 50 г.
Способ приготовления:
• В сотейнике (или кастрюле) смешать масло с водой и молоком;
• Подогреть на среднем огне до полного растворения масла;
• Муку смешать с дрожжами;
• Добавить соль и сахар;
• После аккуратно влить тёплую смесь и вбить одно яйцо;
• Тщательно перемещать;
• Замесить тесто (важно помнить, что оно должно быть эластичным);
• Сформировать булочки;
• Выложить их на смазанный маслом (или застеленный пергаментом) противень;
• Накрыть вафельным полотенцем;
• Дать тесту подойти примерно 40-45 минут;
• Затем снять полотенце и смазать булочки сверху яйцом;
• Посыпать кунжутом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку 15-20 минут или до образования румяной корочки сверху.
2. Бездрожжевой хлеб
Вкусный и полезный бездрожжевой хлеб – залог здоровья и заряд энергией на целый день. Он отлично сочетается с любыми продуктами, а ещё его запросто можно употреблять как самостоятельное блюдо в виде гренок или тостов.
Ингредиенты:
• Хлопья овсяные (желательно твёрдых сортов) - 1 стакан;
• Мука (любая на ваш вкус) - 1 стакан;
• Разрыхлитель - 10 г (или одна стандартная пачка);
• Молоко или вода - 1 стакан;
• Соль - щекотка;
• Масло рафинированное - 1 ч.л;
• Мёд - 1 ст.л.
Способ приготовления:
• Заранее разогреть духовку до 180 градусов;
• Хлопья смешать с мукой;
• Добавить разрыхлитель и соль;
• В отдельной миске смешать масло, мёд, молоко (или воду);
• Тщательно перемешать;
• И добавить к муке с овсяными хлопьями;
• Замесить тесто (стоит помнить о том, что оно должно быть влажным, а не крутым);
• Сформировать хлеб;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой (или переложить в форму для запекания);
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
3. Хлеб на кефире
Если у вас остался кефир, не спешите выливать его. Он пригодится для приготовления домашнего ржаного или пшеничного хлеба.
Ингредиенты:
• Мука ржаная - 2 стакана;
• Мука пшеничная - 1/2 часть стакана;
• Соль - 0,5 ч.л;
• Кефир - 1 стакан;
• Сыворотка (или вода) - на палец неполный стакан;
• Сахар - 1 ч.л;
• Масло рафинированное - 1 ст.л.
Способ приготовления:
• Кефир смешать с сывороткой (или водой);
• Добавить соль и сахар;
• Муку просеять;
• Добавить к кефиру;
• Аккуратно перемешать и замесить тесто (тесто не должно быть слишком тугим);
• Вымешенное тесто накрыть полотенцем и оставить на 30 минут;
• Затем добавить растительное масло;
• Слегка обмять со всех сторон до полного впитывания масла;
• Оставить тесто на 2-2,5 часа;
• Сформировать буханку;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Дать постоять около получаса;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут.
4. Содовый хлеб
Диетический и достаточно простой в приготовлении содовый хлеб придётся по вкусу всем тем, кто ведёт здоровый образ жизни и боится набрать лишние калории. Такой хлеб одинаково хорош как в свежем виде, так и слегка подсохший.
Ингредиенты:
• Мука грубого помола - 3 стакана;
• Овсянка - 1 ст.л;
• Кефир - 1 стакан;
• Соль - 1 ч.л;
• Сода - 1 ч.л;
• Сахар - 1 ч.л;
• Масло сливочное - 1 ст.л.
Способ приготовления:
• Муку смешать с овсяными хлопьями;
• Добавить соду, сахар и соль;
• Масло предварительно растопить и добавить к муке с овсяными хлопьями;
• Затем добавить кефир;
• Замесить тесто;
• Сформировать буханку;
• Сделать небольшие надрезы вдоль верхушки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час.
5. Итальянский хлеб
Чиабатта – прекрасная возможность порадовать себя и своё семейство вкуснейшим итальянским хлебом, приготовленным в домашних условиях с особым теплом и любовью. Он отлично подходит к сырной нарезке, красному вину и фруктам, так что если вы планируете лёгкий романтический ужин – рецепт воздушного хлеба вам в помощь.
Ингредиенты:
• Мука - 2 стакана;
• Сахар - 1 ч.л;
• Соль - 1 ч.л;
• Вода тёплая - 330 мл;
• Дрожжи сухие - 1 щепотка.
Способ приготовления:
• Муку просеять в глубокую миску;
• Добавить соль, сахар и дрожжи;
• Аккуратно влить тёплую воду;
• И не спеша лопаткой замесить тесто;
• Затем миску накрыть пищевой плёнкой и оставить на 12 часов;
• Спустя указанное время раскрыть тесто и выложить на кухонный стол, присыпанный мукой;
• Слегка вымесить по принципу сложения конверта;
• Сформировать буханочки;
• Каждую посыпать мукой;
• Оставить ещё на час;
• Затем отправить в разогретую до 220 градусов духовку примерно на полчаса;
• Готовую чиабатту остудить;
• Нарезать ломтиками средней толщины;
• Подать к столу со свежим маслом, сыром или фруктами.
