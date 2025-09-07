Натуральный освежитель воздуха своими руками

Зима – это по праву «сезон цитрусов». Мандарины, апельсины, лимоны… Стоит лишь немного надрезать кожуру как воздух моментально наполняется приятным легким ароматом. Хочется максимально долго его сохранить!







Как это сделать? Большинство людей сразу подумает о покупке освежителя воздуха с цитрусовым ароматом.

Есть одно «но» – это сплошная «химия», да и аромат отличается от подлинного. Из такой ситуации есть выход – сделать освежитель воздуха своими руками! Это легко, экономно и натурально. Таким средством не страшно пользоваться в присутствии деток!При словах Новый год в голове сразу возникает ассоциация – мандарины! Поэтому мы и сделаем новогодний мандариновый освежитель воздуха.Составляющие просты и доступны:— мандариновая кожура;— этиловый спирт;— вода.1. Очищаем мандарины от кожуры и как можно мельче ее рвем.2. Наполняем банку кусочками мандариновой кожуры и заливаем спиртом.3. Закрываем банку крышкой и ставим в темное место на двое суток. По мере «поедания» мандаринов кожуру можно добавлять, чтобы получить более насыщенный настой.4. Спустя два дня сцеживаем концентрат, пропустив его через марлю, в пустой пульверизатор.5. Разбавляем водой (одна часть концентрата на две части воды). Мандариновый освежитель воздуха готов к использованию!Достаточно 2-3 распыления и в воздухе запахнет прекрасным запахом свежеочищенных мандаринов. Лино для меня это настоящий запах праздника.Таким освежителем можно брызгать мягкие подарки при дарении, чтобы придать им непередаваемый аромат.