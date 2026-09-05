Средство, которое очистит раковину до блеска

Нередко дорогие химические средства для чистки раковины плохо справляются со своей задачей: на раковине даже после усиленной чистки остаются жирные разводы, пятна и грязь.



Для того чтобы содержать раковину в идеальной чистоте без затрат сил, времени и денег, приготовьте натуральную чистящую пасту. Стоит такое чистящие средство копейки, а результат его работы впечатлит даже самую опытную хозяйку.

Для приготовления эффективной чистящей пасты смешайте 1 стакан пищевой соды, 4 чайные ложки соли и половину стакана жидкого мыла.С помощью чего-то тяжелого спрессуйте пасту.Нанесите небольшое количество чистящего средства на жесткую губку и тщательно протрите всю раковину.Смойте чистящее средство водой и наслаждайтесь результатом! После такой простой обработки раковина будет блестеть как новая.