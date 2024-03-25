Десятка отличных фильмов о братьях наших меньших

Как мы любим самих животных, точно также мы любим смотреть фильмы о животных. Вот лишь 10 выдающихся кинокартин про братьев наших меньших, которые заставят вас заплакать или рассмеяться.
Боевой конь
Военная драма Стивена Спилберга рассказывает о коне Джоуи, которого отправляют на поля сражений.
Хатико: Самый верный друг
Фильм основан на реальной истории пса Хатико, который девять лет ждал своего умершего хозяина. Не забудьте взять носовой платок перед просмотром.
Марли и я
Подобно Хатико, фильм «Марли и я» должен посмотреть каждый владелец домашнего животного. Фильм является напоминанием о том, что домашнее животное является частью семьи и когда оно уходит, остается пустота, которая не может быть ничем заполнена.
Гориллы в тумане
«Гориллы в тумане» — правдивая история о Дайан Фосси – этологе, которая пыталась защитить африканских горных горилл от уничтожения. Фильм получил пять номинаций на премию Оскар.
Бэйб: Четвероногий малыш
Очаровательный фильм о поросенке Бейбе расскажет о важности доброты и дружбы. Этот трогательный фильм нужно смотреть всей семьей.
Наудачу, Бальтазар
Не так много людей видели картину «Наудачу, Бальтазар», но она несомненно может изменить ваш взгляд на мир. Фильм рассказывает историю осла Бальтазара, который, переходя из рук в руки, переживал как доброе, так и жестокое обращение.
Рататуй
Кто говорит, что крысы не могут быть очаровательны? Студия Pixar покажет, что они могут быть милыми и даже помогут осуществить мечту.
Жизнь Пи
Молодой человек, оказывается в шлюпке посреди океана, а его попутчиком стал грозный бенгальский тигр.
Счастливые люди: год в тайге
Документальный фильм о жизни охотников и рыболовов в сибирской тайге. Фильм показывает дружеские отношения между человеком и собакой в фактической изоляции от внешнего мира.
Старый Брехун
Фильм демонстрирует связь между маленьким мальчиком и его собакой.
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