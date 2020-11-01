Можно ли перекрыть старую татуировку татуировкой телесного цвета

Разве плохая идея «забить» волка на лопатке краской того же тона, что и кожа?

У такого подхода есть несколько проблем. Первая: татуировка — не масляная картина, где можно легко нанести новый слой поверх старого, который полностью его перекроет. Татуировка больше схожа с акварельным рисунком на бумаге. Когда человек использует темный цвет, бумага его впитывает. Если поверх рисунка нанести более светлый цвет, он не перекроет темный. Скорее всего, получится невнятная клякса.

Татуировки обычно темные (по крайней мере, темнее, чем тон кожи). Таким образом, если человек сделает более светлую татуировку телесного цвета поверх темной татуировки, последняя все равно будет видна.

Вторая проблема: цвет кожи человека изменяется на протяжении всей жизни.

Даже если подобрать краску точно соответствующую цвету кожи, она обязательно проявит себя, когда оттенок кожи изменится (а меняется он всегда). Изменение цвета обусловлено большим количеством факторов, начиная от курения и заканчивая болезнями. Но основная причина — солнечный свет. Человек всю жизнь «загорает» на солнце.

Поэтому самый очевидный способ избавиться от нежелательной татуировки — лазерное удаление. Также можно найти опытного тату-мастера, который сделает поверх старой работы новую. В этом случае клиент будет ограничен в выборе сюжетов и палитры, так как новая татуировка обязательно получится крупнее и темнее старой.