Как выжить, если падаешь с большой высоты без парашюта

Вы несетесь к земле со скоростью более 200 километров в час. В ушах ревет ветер, а глаза слезятся. Может быть, в этот момент ваш разум лихорадочно пытается охватить весь ужас ситуации, а может быть, наоборот, на вас снисходит покой и в голове звучит любимая мелодия. В любом случае, пора бы сосредоточиться: у вас не так много времени, чтобы сообразить, как спасти собственную жизнь.

Шансы на выживание в свободном падении без парашюта довольно малы, однако, это все же возможно. Разумеется , вероятность того, что вы попадете в такую ситуацию, близка к нулю, но на всякий случай, вот что вам нужно знать. Хотите – верьте, хотите – нет, но некоторым людям удалось выжить после падения без парашюта. Скайдайвер Майкл Холмс, который упал с высоты 4500 метров – один из немногих, кто может рассказать, каково это. Возможно, вы будете удивлены, узнав, что он чувствовал себя «почти умиротворенным» во время своего падения, и даже был смущен, осознав, что выжил. Иногда бывает недостаточно просто выжить при падении. Джулиана Кёпке, немецкая девушка-подросток, чудом уцелела при взрыве самолета в воздухе и очнулась, пристегнутая к своему креслу, тяжело раненая, в джунглях, в полном одиночестве и вдали от людей. Так вот, после всего этого ей пришлось пробираться через ручьи, кишащие опасными животными, такими как крокодилы и скаты-хвостоколы, со сломанной ключицей и без пищи. У девочки был лишь пакетик конфет, который должен был помочь ей продержаться десять суток, прежде чем она была спасена. В довершение всего, Джулиана позже говорила, что даже не испытывала страха. Ну, это уже к разговору о скрытых сверхспособностях человека.На случай, если вы все же окажетесь в таком, мягко говоря , затруднительном положении, слушайте и запоминайте. В зависимости от того, с какой высоты вы падаете, у вас будет не более нескольких минут, прежде чем вы ударитесь о землю. Если вы падаете со средней высоты полета коммерческого авиарейса, которая составляет около десяти километров, у вас будет около трех минут. Впрочем, первая или даже две первых минуты можно даже не считать, потому что в воздухе на этой высоте так мало кислорода, что вы просто теряете сознание. Это состояние известно как гипоксия. Хорошая новость состоит в том, что ниже 5,5 километров в воздухе содержится гораздо больше кислорода, и это значит, что вы как раз вовремя осознаете весь ужас свободного падения! Тем не менее, волноваться не следует. У вас на это просто нет времени, поскольку нужно заняться планированием посадки. Во-первых, сосредоточьтесь на месте приземления, поскольку это важно для вашего выживания. Болото, снег и трава (именно в таком порядке!) идеально подходят, потому что они обеспечивают некоторую амортизацию. Падение в листву, например, на деревья или кусты, также является не самым худшим вариантом, но здесь гораздо больше шансов получить дополнительные травмы от ветвей. Вы, возможно, думаете, что водоем будет хорошим вариантом для приземления. Если так, вы абсолютно неправы – в буквальном смысле этого слова. Как и бетон, вода абсолютно несжимаема. Ваше тело при ударе о воду будет деформировано так же сильно, как при ударе о тротуар, то есть вас ожидают множественные переломы костей, разрушение легких и, разумеется, потеря сознания. Есть ничтожно маленькая вероятность того, что вы очнетесь на бетонном тротуаре, хотя и будете серьезно ранены. А вот в воде ваше тело просто утонет. Так что посадка на воду означает верную смерть. В телесериалах и фильмах всегда показывают, как шпионы, десантники и скайдайверы падают с большой высоты, держа руки и ноги в форме буквы Х. Однако, не следует принимать такую форму заранее. Вместо этого, подтяните руки и ноги к груди как в бобслее, чтобы направить тело к месту приземления. Вы можете вытянуть свои конечности и придать телу Х-образную форму только тогда, когда окажетесь точно над свой целью. Это поможет слегка замедлить падение и даст вам немного дополнительного времени для позиционирования перед посадкой. Согласно данным исследований ресурса Free Fall Research Page, такой вид маневрирования может позволить вам сместиться по горизонтали на расстояние до 3 километров, так что у вас есть удивительная свобода выбора зоны посадки. Независимо от того, где вы приземлитесь, необходимо стремиться к тому, чтобы приземлиться вертикально на ноги, причем ноги должны быть вместе. Если вам не посчастливилось падать в воду, это особенно важно. Эксперты говорят, что в таком случае нужно попытаться войти в воду как карандаш или нож и не забыть поджать ягодицы. Это уменьшит площадь поверхности столкновения с водой и увеличит шанс уцелеть. Если вы приземляетесь на сушу, нужно согнуть ноги в коленях и позволить телу упасть в сторону, чтобы вслед за ударом ног о землю, ее коснулись голень, бедро, ягодицы и плечо. Самое главное, и опять же, это не зависит от места посадки, обязательно защищайте голову. Удар головой, и особенно затылком, рядом со стволовой частью мозга, почти наверняка убьет вас. Если случится чудо, и вы выживете после приземления , перед вами встанет следующая задача – найти спасение. Впрочем, весьма велика вероятность, что все эти советы вам никогда не понадобятся: ведь с авиалайнерами катастрофы случаются в 470 раз реже, в пересчете на каждый километр пробега, чем с автомобилями. В любом случае, не забывайте пристегиваться и думайте о хорошем!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!