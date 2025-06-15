Женское не отличить от мужского: почему в СССР женщины вместо красивого белья носили шорты

Наталья Селезнева/ фото: kino-teatr.ru
Женское нижнее белье было придумано еще в те древние времена, когда нужно было бегать по лесам в поисках пропитания. Оно было изготовлено из шкур и защищало детородные органы от повреждения. Но не будем углубляться в далекую историю, давайте лучше узнаем, почему в СССР женщины носили белье, которое было похоже на обычные трикотажные шорты.
Разделения на женское и мужское не было
Кадр из фильма/ фото: theday.ru
Доказательством того, что в Советском Союзе женщины носили нижнее белье, которое напоминает обычные трикотажные шорты, служит художественный фильм «Завтра была война». На всех советских актрисах надеты просторные трусы, похожие на мужские «семейники». И это не случайность. Отдельного белья для прекрасного пола не было — государство обеспечивало граждан СССР одинаковыми комплектами. Они носили название «гигиенические». Трусы были одного фасона для всех членов семьи. Возможно, именно из-за этого такие трусы в народе прозвали «семейные».
Военное время
Советское белье/ фото: in.pinterest.com
Во время Второй Мировой войны все ресурсы уходили на усиление военного потенциала страны, а не на наряды. Фабрики и заводы не могли обеспечить население одеждой, не говоря уже о нижнем белье. И даже после военного конфликта трусы еще долгое время оставались недоступными для покупки. Но вскоре появились новые правила гигиены, в которых говорилось, что все должны носить белье. Трусы использовали исключительно для соблюдения личной гигиены. На одного советского гражданина приходилось 2 комплекта белья, которое нужно было менять 1 раз в неделю.
Влияние Европы
Выставка советского белья/ фото: pabliko.ru
Ближе к 50-м годам страна встала на ноги. Нижнее белье стало доступно для всех граждан, правда разделения по половой принадлежности еще не произошло. Нижнее белье для мужчин и женщин практически не отличалось. Фасон так и назывался «унисекс». Изделия массово производили в стране, а позднее стали завозить из Польши, ГДР, Югославии и Чехии. В этих странах женские модели уже начали претерпевать трансформацию — женское белье было похоже на короткие шорты в обтяжку.
Первые женские модели белья
Женщина в коммуналке/ фото: ru.pinterest.com
Постепенно в СССР стали использовать для производства не только хлопок, но и лен или батист, а затем и шелк. Изделия из красивых дорогих тканей охотнее покупали дамы. Для женщин стали производить больше удобного белья. Мужское изделие оставалось такого же фасона (мужчины были и этому довольны), а вот для прекрасного пола стали выпускать новые модели, адаптированные под женскую фигуру.
В магазинах появилось женское белье из ситца. Оно стало более востребованным, чем модели из других тканей. Ситец отличался долговечностью, удобством и практичностью. Помимо ситцевого белья у женщин появились хлопковые панталоны, которые предназначались для суровой зимы. Они имели небольшой начес, который помогал сохранять тепло в морозы. Женское здоровье было превыше красоты.
Переломный момент
Парад/ фото: rusbibliophile.ru
В конце 60-х в Советском Союзе состоялся Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие посетило больше 30 тысяч иностранных граждан, которые показали новую моду на женское белье. В стране было принято решение наладить фабричное производство нижнего белья, а новые выкройки были доставлены из Венгрии, Югославии и Польши. Обновленные модели отличались от советских трусов. У женского белья расширился размерный ряд, укоротилась длина изделия, также появились декоративные элементы — вставки из ткани, ремешки и бантики. Женщины в таком белье стали выглядеть более привлекательными. Помимо удобства и практичности стала проглядываться эстетика. Однако красивые обтягивающие «шорты» советским женщинам пришлось носить не долго. Вскоре произошел распад СССР...
Новая мода из Китая
Рынок/ фото: fb.ru
В 90-х рынки стали заполняться дешевым женским бельем, которое завозили из Китая. В сравнении с советскими изделиями оно было неудобное и некачественное, поскольку было изготовлено из синтетических тканей. Но в «голодные» времена низкая стоимость помогла вытеснить советские образцы. Женщины стали отдавать предпочтение более бюджетным моделям из синтетики. Кроме того, они выглядели более женственными.
Российские производители отстали от китайской моды не на много лет. Вскоре фабрики начали производить белье, похожее на китайское, но для производства использовали хлопковые полотна с добавлением эластана и кружева для декора. Российские фабрики шили трусы классического фасона с разной посадкой и для разных типов фигуры. Однако такое белье пришлось по вкусу не всем женщинам. Старшее поколение продолжило носить нижнее белье, которое напоминало просторные шорты. Также остались любительницы советских панталон с начесом, которые по сей день можно купить в магазине.
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