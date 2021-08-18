Как-то тесновато: самые узкие судоходные каналы в мире

Судоходные каналы без преувеличения можно назвать одними из самых значимых изобретений за всю историю человечества. Вы наверняка слышали о Суэцком или Панамском канале, через которые ежедневно проходят сотни судов. Однако в самых разных уголках планеты есть еще не один десяток не менее масштабных и значимых судоходных путей, ширина которых зачастую не превышает несколько метров.
1. Августовский канал
Августовский канал| Фото: Википедия.
Августовский канал считается одним из самых старых и узких судоходных каналов в мире. На некоторых участках его ширина не превышает 3 метров, а глубина 2 метров. Августовский канал был открыт для судоходства в далеком 1839 году. Масштабный проект длиной 101 километр соединяет две крупные реки: Вислу и Неман. Канал проходит на территории двух стран: Белоруссии (22 километра) и Польши (79 километров).
Туристы на каяках| Фото: Блог Гродно s13.
Вплоть до середины 20 века канал в большинстве использовался для транспортировки леса из Польши в Беларусь и обратно. После того как размеры судов стали стремительно увеличиваться, грузовые суда и баржи перестали ходить по каналу. Сейчас Августовский канал входит в наследие ЮНЕСКО и является популярным местом у туристов, которые могут передвигаться по нему на лодках и каяках. Судоходный путь насчитывает несколько десятков красивейших разводных мостов и шлюзов.
2. Гета-канал
В живописной Швеции расположился легендарный Гета-канал, соединивший Северное и Балтийское моря. Из-за относительно небольшой глубины (около 3 метров) в настоящее время канал мало подходит для прохождения океанскими торговыми судами, но остается популярным местом для яхт, пассажирских судов и рыбалки. Канал имеет длину 390 километров, а его ширина колеблется в пределах от 7 до 14 метров. Гета-канал известен также большим количеством шлюзов: в общей сложности их насчитывается 58 штук.
Канал Гета Часто описывается как величайший подвиг Швеции в сфере строительства| Фото: Яндекс.
Впервые идея строительства судоходного пути между Северным и Балтийским морями была предложена епископом Ханском Браском еще в 1525 году. Даже был издан соответствующий указ. Тем не менее идею удалось реализовать только в 1832 году, когда по Гета-каналу прошло первое судно. Всего на постройку масштабного сооружения ушло больше двадцати лет. К строительству Гета-канала было привлечено 60 тысяч рабочих, большей частью из которых были шведские солдаты.
3. Коринфский канал
Уникальный во всех смыслах Коринфский канал часто входит в список красивейших мест на планете. Канал, шириной 25 метров вырублен в монолитной известняковой скале. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы посмотреть на зрелище, как между двумя скалами проходит гигантский пассажирский лайнер. Коринфский канал считается одним из самых узких на планете в соотношении глубины с шириной. По нему могут проходить суда с осадкой до 8 метров из Эгейского в Ионическое море, сокращая, таким образом, протяженность маршрута на 400 километров.
Корфинский канал| Фото: Pikabu.
О строительстве судоходного канала греки стали задумываться еще пару тысяч лет назад, но технологические возможности того времени не позволяли этого сделать. Предпринимались попытки и в Средневековье, в 16 веке, но все они также были неудачными. Согласно данным Novate.ru, официальное открытие Коринфского канала состоялось в 1893 году. Сегодня между двумя скалами проходит три моста, которые являются популярным местом для банди-джампинга.
4. Беломоро-Балтийский канал
Беломоро-Балтийский канал| Фото: Википедия.
Беломоро-Балтийский канал входит список достопримечательностей России и является популярным маршрутом пассажирских круизов. Канал соединяет Белое море и Онежское озеро, фактически открывая доступ в Балтийское море. Общая протяженность судоходного канала — 227 километров, а ширина в самых узких участков не превышает 35 метров. Максимальная глубина фарватера не превышает 4 метров, что существенно ограничивает тоннаж проходимости судов.
Строительство Беломоро-Балтийского канала| Фото: Новая газета.
Беломоро-Балтийский канал начал работу в 1933 году и создавался силами заключенных ГУЛАГа. Примечательно, что, несмотря на свою внушительную протяженность, он был вырыт менее чем за два года. Вдоль канала расположились живописные пейзажи, множество значимых исторических сооружений и памятников.
5. Великий Китайский канал
О Великой Китайской стене слышали буквально все, но вот о Великом Китайском канале знает лишь малая часть путешественников. Несмотря на это, именно Великий канал является старейшим искусственно созданным и по совместительству самым протяженным (1782 километра) судоходным путем в мире. Канал начали строить еще в 5 веке до н.э. и закончили лишь в 13 веке н.э. Таким образом, на строительство канала ушло практически две тысячи лет.
Великий Китайский канал| Фото: LiveJournal.
Ширина судоходного фарватера варьируется в пределах от 40 до 350 метров. В настоящее время Великий Китайский канал является крупнейшей внутренней водной артерией КНР, соединяющей крупные морские порты: Шанхай, Тяньжин, Пекин и другие. Ежегодно по каналу перевозится до 10 миллионов тонн груза. Из-за небольших глубин (2 — 3 метра) канал в большей степени специализируется на внутренних перевозках небольшими баржами и малотоннажными судами.
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