13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

На протяжении жизни человек окружает себя разнообразными вещами, в большинстве случаев даже не задумываясь об их происхождении. Тоже самое касается традиций, ставших настолько родными и привычными. Однако, мы провели небольшое исследование, разузнав что подарила миру Германия.



Ниже представлен список истинно немецких предметов и обычаев, распространённых во многих уголках земного шара.

Мармеладные мишки. Производство сладостей было начато немецкой компанией Haribo в 1922 году.Первая лампа современного типа была изобретена немцем Генрихом Гёбелем в 1854 году.Щелкунчик. Родиной деревянной куклы-карикатуры является небольшой немецкий город Зайфен. (Conrad Kuiper)Папка-регистратор. Была изобретена Фридрихом Зённеккеном из Бонна в 1886 году.Пряничный домик. Мода на сладость возникла в Германии в XIX веке.Пасхальный заяц — атрибут Пасхи. Традиция использования образа животного в качестве символа возникла в Германии. Первые упоминания о нем найдены в текстах, датированных XVI веком. В 1680 году вышел рассказ о кролике, откладывающем яйца и прячущем их в саду.Охота за яйцами — пасхальная игра для детей.Мальчик во время игры «Охота за яйцами».Рождественская ёлка — атрибут Рождества. Традиция наряжеть дерево на праздник берёт своё начало в Германии в конце Средневековья.Рождественский календарь — открытка или картонный домик с открывающимися окошками. В каждой ячейке календаря находится шоколадная конфета. Впервые календарь появился в Германии в первой половине XIX века.Чикен фрайд стейк. Национальное блюдо в США. Однако , рецепт принадлежит немецкой кухне.Химическая завивка.Впервые была продемонстрирована немецким парикмахером Карлом Людвигом Несслером.Музыкальная композиция «Свадебный хор» Рихарда Вагнера из оперы «Лоэнгрин». Исполняется в начале свадебной церемонии во многих странах мира.Ход-дог. «Колбаски Dachshund» , которые заворачивались в ломтик хлеба, были придуманы франкфуртским мясником.