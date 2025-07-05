Зачем женщины носили панье, если в нем неудобно ходить и сидеть

Всем уже давно привычно видеть причудливые и роскошные платья восемнадцатого века с огромными подъюбниками и величественными формами. Но что же придавало каждому платью тех времен такую замысловатую, уникальную форму и поддерживало всю конструкцию? Ответ прост - это панье.
Нижнее белье эпохи рококо и барокко не менее увлекательно, чем сами платья., корсет, каркас для платья, нижние юбки, верхнее платье и множество аксессуаров.
Конструкция панье /Фото:ru.pinterest.com
Однако даже каркасы, определяющие силуэт, могли иметь различные формы. Панье представляли собой состоящую из прутьев, соединенных лентами или тесемками конструкцию. Её можно было обтянуть легкой тканью, придающей силуэту форму перевернутой рюмки. Конструкцию прикрепляли к корсету с помощью тесемок.
Обычно она была выполнена из металла, либо изготовлевалась из ивовых ветвей или китового уса. Они могли расширять юбки до потрясающих полутора метров в ширину. Сначала в основном подвешивались к телу, а платье приобретало форму колокольчика, которая применялась в качестве основы для подъюбника. Его основной целью было создание объема нижней части платья, придавая ему желаемую форму и расширяя объем с помощью деревянных обручей или костяшек. Это позволяло полностью проявить узоры на ткани, сложные украшения и изысканную вышивку.
Примерно так и выглядело панье /Фото:dzen.ru
Само слово Раnier - в переводе с французского означает «корзина», это и было названием для подобных каркасов. Вначале панье были округлыми, но к сороковым годам восемнадцатого века стали вытянутыми и спереди менее объемными, а с боков - более пышными. На самом деле, фижмы были такими же, как и панье. Их конструкция позволяла легко складывать всю композицию, чтобы без труда поместиться в карете, либо сесть на стул или диван. Можно сказать, что фижмы - это панье, разделённое пополам и прикрепленное с боков.
Гранд-панье же представлял собой очень широкий каркас. Его надевали во время торжественных случаев, таких как свадьбы или коронации монархов. Оно оставалось частью придворного наряда на протяжении долгого времени.
Платье с гранд панье /Фото:dzen.ru
Независимо от того, насколько причудливой и сложной выглядела сама конструкция панье, она имела ряд очевидных практических преимуществ. Прежде всего, обеспечивала хорошую вентиляцию, что было важно в теплую погоду. Кроме того, благодаря панье, платья могли приобретать более удобный фасон, а также выглядеть элегантней и грандиозней.
Изначально панье было создано во Франции, и эта вещь быстро стала популярной не только среди французских аристократок, но и в других европейских странах. Однако, несмотря на свою огромную популярность, также имело недостатки. С ростом его размеров, для женщин стало трудно передвигаться и даже пройти через некоторые дверные проемы.
Близко подойти друг к другу было невозможно /Фото:tkaner.com
Однако, в эту эпоху пышных платьев панье оказалось довольно легкой заменой более ранних вариантов своих предшественников, его можно было легко приподнимать и проходить все преграды, через ворота или пороги, а так же через узкие двери. Со временем этот жест (небольшое приподнимание юбки) стал признаком элегантности. Великолепные и экстравагантные панье носили только знатные дамы при дворе.
Развитие моды в Европе продолжалось, и Версаль стал важным центром искусства и моды. Однако влияние эпохи Просвещения привело к переносу модных тенденций в Париж, где буржуазия начала играть важную роль. Новый модный тренд на объемные юбки охватил не только аристократов, но и слуг и рабочих, которые стремились следовать стилю женщин дворянских кровей, хотя они использовали материалы куда более низкого качества и шили менее роскошные панье. Такое поведение вызывало презрение со стороны аристократок.
Версальская мода /Фото:tkaner.com
В течение восемнадцатого века произошли значительные изменения, которые затронули не только представление о красоте, но и женскую моду, и эти тенденции быстро распространились по всей Европе. После Французской революции большинство модных предприятий были разрушены, но в других европейских странах производство и дизайн новой одежды, макияжа и причесок продолжали развиваться. Многие женщины предпочитали носить очень объемные платья, чтобы подчеркнуть своё высокое социальное положение.
Корсеты были неотъемлемой частью женской моды в прошлом, они не только помогали подчеркнуть женский силуэт, но и служили индикатором экономического положения женщины. Основная идея состояла в том, что чем более роскошное и дорогое было платье, тем богаче и обеспеченнее казалась его владелица.
Были и такие варианты /Фото:platya-tut.ru
Создание и ношение больших платьев требовало значительного количества ткани и, соответственно, больших затрат. Именно поэтому только люди с высоким социальным статусом и достатком могли себе позволить расширенные модели юбок и роскошные ткани. Это было связано не только с ценой самой ткани, но и с использованием драгоценных материалов в отделке платьев.
Юбки стали постепенно расширяться, и в середине восемнадцатого века некоторые женщины носили панье шириной до двух метров. Они были настолько объемными, что две женщины не могли проходить через одну дверь или сидеть рядом друг с другом. Это даже привело к тому, что в дизайн мебели были внесены некоторые изменения.
Стандартное панье /Фото:in.pinterest.com
Понятие о женской красоте претерпело радикальные изменения. Теперь считалось привлекательным то, что подчеркивало полные бедра и сужало талию. Для достижения такого эффекта женщины носили панье - нижнее белье того времени.
Некоторые историки моды указывают на то, что конструкция панье уже не была новинкой, так как подобные формы использовались в испанском фартингале в шестнадцатом веке. Фартингал представлял собой нижнюю юбку или подкладку из ткани, которую носили под юбками для добавления объема и удлинения форм. Картины художника Веласкеса, где изображены женщины в очень широких платьях, подтверждают испанское происхождение данного предмета, хотя Франция уже модернизировала его.
Предшественник панье /Фото:mail.kak2z.ru
Историки моды так же отмечают, что фартингал, возможно, появился в Германии или Англии в начале восемнадцатого века. В середине того же века женская одежда была настолько объемной, что женщины занимали втрое больше места, чем мужчины. Некоторые юбки растягивались в стороны на метр и более. В конце века подобные конструкции обычно носили на формальных и дворовых мероприятиях.
В повседневной жизни женщин обычный наряд не включал подобные громоздкие панье. Вместо них, в качестве поддержки для юбки, использовались большие подкладки с немного расширенными боками. К концу века популярностью пользовалась роскошная верхняя юбка с множеством вариантов полонеза, которая, завязываясь шнурком, создавала горизонтальные складки, перетекавшие в полукруглые драпировки. В последующие годы панье стали более плоскими и просто крепились на талии.
С такой конструкцией куда удобнее /Фото:emilia-spanish.ru
Постепенно к концу восемнадцатого века панье вышло из моды, уступив место компактной подушечке, известной как фокю которую надевали под заднюю часть юбки.
Тем не менее, панье оказало огромное влияние на моду и стиль того времени. Оно стало неотъемлемой частью традиционного европейского костюма и привлекало внимание своей экстравагантностью и чувством роскоши. Благодаря этой конструкции, женщины могли выразить свою силу, богатство и социальный статус через свои наряды.
Фижмы /Фото:emilia-spanish.ru
В целом, панье было очень важным изобретением в истории моды. Оно сделало платья восемнадцатого пышными и выразительными, подчеркивая женственность и элегантность в первую очередь французских аристократок. Несмотря на свою неудобность и ограничения в передвижении, оно оставило глубокий след в истории моды и продолжает привлекать внимание и интерес исследователей и модных энтузиастов по сей день.
Часть истории моды /Фото:emilia-spanish.ru
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