Зачем женщины носили панье, если в нем неудобно ходить и сидеть

Конструкция панье /Фото:ru.pinterest.com

Примерно так и выглядело панье /Фото:dzen.ru

Платье с гранд панье /Фото:dzen.ru

Близко подойти друг к другу было невозможно /Фото:tkaner.com

Версальская мода /Фото:tkaner.com

Были и такие варианты /Фото:platya-tut.ru

Стандартное панье /Фото:in.pinterest.com

Предшественник панье /Фото:mail.kak2z.ru

С такой конструкцией куда удобнее /Фото:emilia-spanish.ru

Фижмы /Фото:emilia-spanish.ru

Часть истории моды /Фото:emilia-spanish.ru