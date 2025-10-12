Говорят, что дьявол кроется в деталях и увидеть его способны лишь единицы. Российский фотохудожник Станислав Аристов (больше известный под ником Pol Tergejst) — один из тех, кому это удалось. Ведь его творчество — не что иное, как волшебство в чистом виде. Благодаря незаурядному таланту, наблюдательности и креативному подходу к работе, автор создал потрясающую серию фотографий, в которой перед зрителем предстают сожженные спички в новом свете и иной форме.

Станислава запросто можно назвать волшебником, ибо каждая из его работ несет в себе уйму положительных эмоций, вызывая не только улыбку и умиление, но и легкую задумчивость. Ведь яркие, теплые и по-детски милые снимки заставляют поверить в чудеса, которых порой так не хватает серыми, унылыми вечерами.Аленький цветочекОдинокий кораблик.Лампочка.Самолет.Яблоко.Ящерица.Змея.Паук.Ноты.Камыши.Глаза.Метеоритный дождь.Бабочка.Слоник.Бабочка.Попугай.Игры со спичками.Волшебные работы Станислава Аристова.Огненное сердце.Бокал вина.Инь-ян.Станислав Аристов: игры со спичками.Кот.Скрипка.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)