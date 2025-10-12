Говорят, что дьявол кроется в деталях и увидеть его способны лишь единицы. Российский фотохудожник Станислав Аристов (больше известный под ником Pol Tergejst) — один из тех, кому это удалось. Ведь его творчество — не что иное, как волшебство в чистом виде. Благодаря незаурядному таланту, наблюдательности и креативному подходу к работе, автор создал потрясающую серию фотографий, в которой перед зрителем предстают сожженные спички в новом свете и иной форме.
Станислава запросто можно назвать волшебником, ибо каждая из его работ несет в себе уйму положительных эмоций, вызывая не только улыбку и умиление, но и легкую задумчивость. Ведь яркие, теплые и по-детски милые снимки заставляют поверить в чудеса, которых порой так не хватает серыми, унылыми вечерами.
Аленький цветочек
Одинокий кораблик.
Шахматы.
Лампочка.
Самолет.
Яблоко.
Ящерица.
Змея.
Паук.
Ноты.
Камыши.
Глаза.
Ежик.
Метеоритный дождь.
Бабочка.
Слоник.
Бабочка.
Попугай.
Игры со спичками.
Волшебные работы Станислава Аристова.
Огненное сердце.
Бокал вина.
Инь-ян.
Станислав Аристов: игры со спичками.
Кот.
Скрипка.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии