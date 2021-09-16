Интересный узор для треугольной шали

Треугольную шаль с оригинальным объемным узором под силу связать даже начинающим мастерицам. Мягкая, уютная, легковесная она с наступлением холодов станет просто незаменимой. Кажущийся неимоверно сложным трехмерный узор на поверку оказывается простым.

Уже после нескольких рядов все становится ясным и понятным. Радует и то, что в объемном полотне без труда можно спрятать узелки, образованные при переходе с одного мотка на другой. По желанию такую шаль легко можно дополнить бахромой.



По сути здесь все сводится к вязанию пушистых столбиков и веерков, как бы насаженных на вспомогательную сетку.

Основные моменты:



Вязание по ходу работы все время поворачивается. Поворот с лица на изнанку и наоборот всегда делается в начале ряда.

Мотив повторяется через ряд. Перемычки по ходу всего вязания, не считая тех, которые находятся в кромочных косах, состоят из 3ВП.

Кромочные ПшС состоят из 4-х протяжек, а составляющие основной рисунок из 7-и.

В работе используется всего 3 вида петель:



воздушная петля (ВП)

столбик с накидом (ССН)

пышный столбик (ПшС)



Начало состоит из соединенных в круг 7 ВП. При желании заменить их можно кольцом амигуруми. Задача заключается в том, чтобы задать будущей шали форму. Для этого провязываем через кольцо 4 ПшС, состоящих из 4-х протяжек, чередующихся с ВП.

Суть вязания ПшС заключается в том, чтобы пропустить через основание рабочую нить и, оставив ее на крючке, сделать нужное количество витков (протяжек), а затем протянуть рабочую нить через все петли сразу и закрепить еще одной ВП сверху.Каждый ряд начинается подъемной петлей и оканчивается петлей поворота. По всей шали идет окантовка, состоящая из 2-х ПшС, разделенных 2-я ВП. Визуально в готовом изделии кромка ложится аккуратной объемной косой.В перемычку между парами ПшС провязываем 1 ССН, затем делаем 3ВП и еще 1 ССН в то же основание. В результате получаем V-образную галочку. Именно за счет этого приема полотно по мере вязания будет равномерно увеличиваться. ОТ галочки делаем перемычку к кромочным ПшС, ряд оканчиваем поворотной ВП.Провязав кромочные ПшС и сделав перемычку из 3 ВП, переходим к вязанию веерков. Каждый веерок представляет собой группу из 5 ССН с общим основанием. Основанием для веерков станут ребра V-образной галочки. После провязывания первого веерка, сразу провязываем второй.В оконченном мотиве веерки смотрятся объемной волной.С обратной стороны вязание выглядит так.В этом ряду в перемычки, находящиеся рядом с кромочными косами «насаживаем » по галочке, а перемычку, находящуюся за группой веерков, используем для создания ПшС, но в этот раз с 7 протяжками.Четные ряды, которым соответствует лицевая сторона шали, состоят из пар веерков.В нечетных рядах идет прибавление за счет добавления по краям «галочек». Галочки в нечетных рядах чередуются с ПшС.1-й ряд: 7 ВП, соединенных в кольцо.2-й ряд: ВП (подъемная), 1 ПшС,2ВвП, 1 ПшС, 3 ВП, 1 ПшС, 2 ВП, 1 ПШС, поворотная ВП.3-й ряд: ВП (подъемная), 1 ПшС,2ВвП, 1 ПшС, 3 ВП, 1 ССН в перемычку предыдущего ряда, 3 ВП, 1 ССН в то же место, 3 ВП, 1 ПшС, 2 ВП, 1 ПШС, поворотная ВП.4-й ряд: ВП (подъемная), 1 ПшС,2ВвП, 1 ПшС, *3 ВП, 5ССН в ближнюю диагональ галочки, 5 ССН во вторую диагональ, 3 ВП,*1 ПшС, 2 ВП, 1 ПШС, поворотная ВП.5-й ряд: ВП (подъемная), 1 ПшС,2ВвП, 1 ПшС, *3 ВП, 1 ССН в перемычку предыдущего ряда, 3 ВП, 1 ССН в то же место, 3 ВП, 1 ПшС (7 протяжек) 3 ВП, 1 ССН в перемычку предыдущего ряда, 3 ВП, 1 ССН в то же место, 3 ВП*, 1 ПшС, 2 ВП, 1 ПШС, поворотная ВП.Дойдя до конца, по верхнему краю можно также пустить окантовку из пушистых столбиков. Так шаль будет выглядеть более солидно.