Почему некоторые звездочки на самолетах во время войны не только закрашивали, но и обводили

Кадр из фильма «В бой идут одни старики». /Фото: ria.ru

Звезда на фюзеляже - символ победы над противником. /Фото: topwar.ru

Аса в небе сразу видно. /Фото: yaplakal.com

Ободки на звездах рисовали не просто так. /Фото: fishki.net

Коллективная работа - ободок для звездочки. /Фото: tailytales.ru