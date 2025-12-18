Приёмы, чтобы обувь не натирала и выглядела, как новенькая

Пятна от соли на ботинках, мозоли на пятках, скользящая подошва, неприятный запах – всех этих проблем можно с легкостью избежать, если знать несколько полезных хитростей. Если вы устали бороться с неприятностями, связанными с обувью, читайте нашу статью. Делимся большим списком полезностей, чтобы ботинки выглядели ухоженно, а ноги не уставали.

Прием 1: Замораживайте обувь

Прием 2: Обрабатывайте обувь уксусом

Прием 3: Подготавливайте кроссовки к стирке

Прием 4: Кладите в туфли прокладки

Прием 5: Насыпайте в обувь соду

Прием 6: Клейте лейкопластырь на внутреннюю часть туфель

Прием 7: Натирайте обувь свечкой

Прием 8: Насыпайте в обувь детскую присыпку

Положите в обувь пакеты с водой и заморозьтеВлюбились в туфли в магазине, но оказалось, что остался последний размер, который вам откровенно мал? Есть два варианта: поискать другую пару, которая будет впору, или попытаться разносить ту, которая запала в душу. Решили рискнуть? Отлично, тогда вам потребуется помощь морозилки.Возьмите два герметичных пакета, наполните их водой так, чтобы они влезли в обувь, и положите в каждую туфлю. После этого разместите обувь в специальной пакете, подходящем для заморозки, и отправьте в морозильную камеру на пару часов. Обратите внимание, что без пакета туфли лучше не класть в холодильник, так как они могут стать влажными от прямого контакта со льдом.По истечении времени оцените результат – если обувь нужно еще слегка растянуть, повторите процедуру. Обратите внимание, что этот лайфхак не подходит для изделий из замши, кожи и нубука – под воздействием низких температур они могут потрескаться.Смочите ватный диск в растворе уксусаПришла зима, а это значит, что дороги уже сейчас начинают посыпать солью и реагентами. С одной стороны, это хорошо – уменьшается шанс поскользнуться и упасть.Но с другой – обувь начинает выглядеть гораздо хуже, ведь на ней появляются белые разводы.Чтобы вернуть ботинкам прежним вид, воспользуйтесь помощью уксуса. Растворите столовую ложку в 200 миллилитрах холодной воды, смочите ватный диск, хорошо отожмите и пройдитесь по поверхности обуви. Особое внимание следует уделять тем участкам, которые пострадали от воздействия соли. Затем оставьте сапоги высыхать вдали от прямых источников тепла и в конце хорошо отполируйте поверхность чистой сухой тряпкой. После такой простой и быстрой процедуры обувь вновь приобретет ухоженный вид.Почистите подошву кроссовок зубной щеткойПеред тем, как отправлять кроссовки в стиральную машину, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Для начала следует вытащить шнурки и вручную постирать в теплой мыльной воде. Если этого делать не хочется, тогда положите их в отдельный мешочек и только после этого кладите в барабан.Еще опытные хозяйки советуют дополнительно обработать подошву кроссовок и кед зубной пастой. Возьмите старую зубную щетку, нанесите на нее небольшое количество обычной белой пасты без добавок и тщательно протрите загрязненные участки. После этого ополосните обувь водой и положите в стиральную машину.Кроссовки нужно стирать на деликатном режиме с низкой скоростью отжима. Идеальный вариант – 40 градусов и 400 оборотов. Так вы сможете предотвратить повреждение подошвы и других частей обуви. также нужно обязательно поднимать язычки – тогда порошок или гель без труда смогут добраться даже до труднодоступных мест.Приклейте к стелькам кроссовок прокладкиСогласны, звучит странно. Но на деле этот лайфхак оказывается весьма эффективным. Прокладки отлично справляются с чрезмерным количеством пота и неприятным запахом, поэтому являются настоящим спасением. Есть два варианта их применения:• Снимите защитный слой с основания прокладки и приклейте ее прямо на стельку, чтобы она впитала в себя влагу, а вместе с ней – бактерии, которые становятся источником появления неприятного запаха.• Вложите прокладку в обувь сразу после носки и оставьте там на ночь. Утром от запаха и пота не останется даже следа.Насыпьте в марлю соду и положите в обувь на ночьЕще один эффективный способ, который поможет убрать неприятный запах из обуви – это всеми любимая сода. При грамотном использовании она способна устранить практически любой запах, а все благодаря ее абсорбирующим свойствам. Сода впитывает не только неприятные ароматы, но и влагу, поэтому при ее регулярном использовании можно продлить жизнь обуви.Итак, возьмите пару старых носков, насыпьте в каждый из них по две столовых ложки соды и положите в ботинки на ночь. Можно добавить по капле любимого эфирного масла, чтобы после процедуры обувь благоухала. Если носков не нашлось, просто насыпьте в сапоги соду и равномерно распределите ее по стельке. Так эффект будет сильнее, ведь порошок непосредственно соприкасается с источником неприятного аромата.Клейте пластырь не на ногу, а на обувьМногие используют лейкопластырь уже после того, как на ноге появились мозоли, но ведь можно действовать на опережение. Чтобы не натереть кожу в жару или в новой обуви, отрежьте кусочек лейкопластыря и наклейте на внутреннюю часть задника. Также можно расположить его в том месте, которое больше всего натирает. Теперь между обувью и нежной кожей ног будет надежная защита, которая уменьшит трение, а значит, и риск появления волдырей.На заметку: Лейкопластырь станет настоящим спасением и во время гололеда. Нужно нарезать его на кусочки длиной 3-4 сантиметра и приклеить крест-накрест по длине подошвы. Обратите внимание, что лайфхак будет работать, если на улице нет луж и грязи – под влиянием влаги он сразу отвалится, и вы будете скользить по льду, как прежде.Можно взять любую свечку, которая есть в домеЭтим лайфхаком часто пользовались солдаты в армии, а потом он плавно перекочевал в нашу повседневную жизнь. Оказывается, свеча создает на поверхности обуви тонкую пленку, надежно защищая ее от сырости и грязи. После натирания сапоги начинают не только красиво блестеть, но и отталкивать воду. Даже прогулка в сильный дождь не сможет им навредить – они все равно останутся сухими внутри.Эксперты подтверждают, что воск действительно работает на манер натурального водоотталкивающего средства – закрывает поры кожи и сохраняет ее структуру. Еще одним преимуществом использования парафина является то, что он улучшает состояние кожи и продлевает срок службы обуви. После его использования материал становится более эластичным и меньше трескается.Наносите воск тонким слоем, после чего слегка прогревайте феном, чтобы закрепить образовавшуюся защитную пленку. Кстати, этот лайфхак подходит не только для обуви, но и для любых кожаных изделий: сумок, курток, плащей и пр.Присыпка уберет скрипОбувь начала скрипеть, а вы понятия не имеете, в чем причина? Предлагаем не искать ответ на этот философский вопрос, а просто решить проблему при помощи детской присыпки. Насыпьте в обувь небольшое количество, равномерно распределив ее не только по стельке, но и под ней. После такой обработки сцепление деталей станет гораздо лучше, и они перестанут раздражать вас своим скрипом. Лучше всего оставить присыпку на ночь – тогда у нее будет достаточно времени, чтобы подействовать на источник неприятного звука.