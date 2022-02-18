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Сочетать несочетаемое: тесто на кефире с дрожжами для пышных вареников


Тесто для пышных вареников.

Тесто для пышных вареников.

Несмотря на то, что вареники причисляют к украинской кухне, отведать их не откажутся на территории всего постсоветского пространства. С картошкой, капустой, творогом, вишнями… Это блюдо практически универсальное, да и считается бюджетным вариантом. Однако мы нашли, чем удивить в приготовлении вареников.

Замесите тесто.

Замесите тесто.

 

Те, кто в первый раз сталкивается с этим рецептом, обычно очень удивляются, ведь основными составляющими теста становятся кефир и дрожжи. Эти, казалось бы, несочетаемые ингредиенты делать вареники невероятно пышными и нежными.

Необходимые ингредиенты:

• Мука – 500 гр;
• Яйца – 2 шт;
• Вода – 1 ст;
• Кефир – 0,5 ст;
• Дрожжи сухие – 2 ч. л;
• Сахар – 2 ст. л;
• Соль – 0,5 ч. л;
Используйте дрожжи и кефир.

Используйте дрожжи и кефир.

 

Сначала необходимо взбить яйца, добавляя к ним кефир, и воду. Затем смешайте дрожжи, муку, сахар и соль и добавьте к взбитым яйцам.

После того, как вы замесили тесто, оставьте его в покое на 15 минут. Тесто готово! Можно лепить вареники. Вкус получится изумительный.
Пышные вареники.

Пышные вареники.

 

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Сочетать несочетаемое: тесто на кефире с дрожжами для пышных вареников

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Сочетать несочетаемое: тесто на кефире с дрожжами для пышных варениковПодписаться на мой Instagram
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