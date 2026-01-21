7 самых ярких визитов зарубежных звёзд в СССР: Чем запомнились они советских гражданам

В послевоенный период зарубежные знаменитости не слишком часто приезжали в СССР, и каждый визит становился для советских людей настоящим событием. Но и для самих звёзд мировой величины поездка в загадочную страну была сродни приключению. Одни ожидали увидеть в России медведей, разгуливающих по улицам, а другие представляли себе Советский Союз совершенно дикой страной.
Ив Сен-Лоран
Прогулки по Москве моделей в платьях французского модельера. Ив Сен-Лоран.
Известный модельер прибыл в Советский Союз летом 1959 года в сопровождении двенадцати моделей. Показ модного дома Dior продлился пять дней, а посетили его больше одиннадцати тысяч гостей. Необычная для модниц нашей страны коллекция была удивительно непрактична в советских буднях, но от этого ещё больше притягательным казался показ. Где бы ещё могли наши соотечественницы увидеть впечатляющие коротенькие платья и сарафаны, а уж тюль с нежной вышивкой и вовсе казался диковинкой.
Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида
Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида в Кремле. / Фото: www.rbc.ru
Казалось, в визите двух кинодив на II Московский международный кинофестиваль в 1961 году не было ничего необычного, за исключением того, что актрисы, встретившиеся в Кремле, оказались одеты абсолютно одинаково. Правда, на Элизабет Тейлор было оригинальное платье от известного модного дома, а вот Джина Лоллобриджида красовалась в искусной его копии. Естественно, фотографы никак не могли оставить без внимания этот факт, и вскоре снимки актрис в одинаковых нарядах облетели все зарубежные издания.
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи на Красной площади.www.rbth.com
Первый визит музыканта в СССР состоялся весной 1979 года. Он пересек Советский Союз на поезде по Транссибирской магистрали. Дэвид Боуи сел в свой вагон во Владивостоке, а двухнедельное путешествие произвело на него неизгладимое впечатление. Он рассказывал о невероятных просторах и восторгался красотами природы. Исполнитель с огромным удовольствием общался с двумя очаровательными проводницами своего вагона, пел им песни и называл впоследствии своими первыми советскими поклонницами. А уже на следующий день после прибытия в Москву музыкант с изумлением наблюдал за масштабной первомайской демонстрацией из окна гостиницы.
Дэвид Боуи в СССР. / Фото: www.openrussia.org
Позже музыкант опишет свои впечатления о поездке, назвав её приключением, сложившимся в удивительный опыт. Спустя три года он вернётся в Советский Союз в качестве туриста вместе со своим приятелем Игги Попом. И лишь в 1996 году его приезд в Россию дал возможность поклонникам исполнителя услышать его живой концерт.
«Boney M»
«Boney M» на Красной площади. / Фото: www.pastvu.com
В конце 1970-х популярность этой немецкой группы была просто необыкновенной, а потому визит её в Советский Союз никак не мог остаться без внимания. Исполнителей встречали необыкновенно тепло, а музыканты могли в полной мере насладиться и вниманием благодарных зрителей после выступления в концертном зале «Россия», и собственными прогулками по Москве. Впрочем, провели время участники группы с пользой: они смогли записать видеоклип непосредственно на Красной площади.
Элтон Джон
Элтон Джон в Петергофе вместе с мамой, 1979 год. / Фото: www.pastvu.com
Прибытие в СССР музыканта такой величины, как Элтон Джон, было чем-то сродни фантастике. Сам исполнитель проникся симпатией к нашей стране и стал радовать своих поклонников визитами. Тот же его приезд запомнился исполнением одного из хитов непосредственно в ресторане гостиницы «Европейская» в Ленинграде, где певец проживал. Музыкант в результате поездки остался впечатлён невероятными красотами Эрмитажа и Петергофа, где ему удалось побывать. Впоследствии Элтон Джон делился своими впечатлениями, рассказывая, сколь сильно он любит русские леса, и рассказывал о том, как ему довелось кормить лосей. Насколько история с лосями правдива, доподлинно неизвестно.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер и Юрий Власов. / Фото: www.interesnyefakty.org
Американский актёр прибыл в СССР в 1988 году для съёмок в фильме «Красная жара», но Шварценеггер совместил в этой поездке приятное с полезным. Он приобрёл для супруги шубку из горностая и смог встретиться с человеком, которого считал своим кумиром. После встречи с известным штангистом Юрием Власовым актёр подарил последнему свою фотографию с надписью: «Ты мой идол, Юрий Власов». Всё дело в том, что за 27 лет до этой встречи юный Арнольд Шварценеггер сам брал автограф у легендарного штангиста во время чемпионата мира по тяжёлой атлетике, проходившем в Вене.
«Pink Floyd»
«Pink Floyd» на ВДНХ в павильоне космонавтики. / Фото: www.livejournal.com
У поклонников группы в 1988 году не было никакой возможности насладиться музыкой в исполнении Pink Floyd. Большой удачей для самих музыкантов было то, что им позволили посмотреть на запуск ракеты «Союз ТМ-7». Нужно понимать, что в то время отношение партийного руководства к творчеству «Pink Floyd» было слишком однозначным. Всем, кто являлся поклонником группы, приходилось скрывать свои музыкальные пристрастия. Правда, спустя всего год после первого визита группа «Pink Floyd» прибыла в СССР с концертами, которые проводились в «Олимпийском». Все четыре пятичасовых шоу «Pink Floyd» прошли с аншлагами.
