Ужасные убийства, которые были совершены в Хэллоуин (Часть 1)

Убийства на Хэллоуин – это, как правило, просто страшилки и городские легенды, которые рассказывают друг другу люди, чтобы в Канун Дня всех святых было еще страшнее. Но преступления, совершенные в этот праздник, более серьезны, чем городские легенды, которые вы слышали. Больные преступники в это время убивают целые семьи, издеваются и насилуют. Многие из убийств, которые происходят в эту жуткую ночь, напрямую связаны с традициями, которые окружают праздник. Сегодня мы расскажем вам о нескольких самых ужасных убийствах, совершенных в Хэллоуин.
Разбрасывание яиц привело к убийству
Швыряние яиц в чьи-то дома и автомобили стало традицией для многих во время Хэллоуина, но вот для одного человека такая «забава» стала смертельной. Карл Джексон, которому на тот момент был 21 год, вел машину, в которой находились его сын и жена. Они ехали с вечеринки, посвященной Хэллоуину, в Бронксе, когда группа молодых людей начала бросать яйца в машину Джексона. Он остановил автомобиль и вышел к подросткам, чтобы попросить их этого не делать, когда один из ни просто достал из сумки пистолет и выстрелил Карлу в голову. Мужчина умер мгновенно. Кертис Стерлинг, которому на тот момент исполнилось 17 лет, был обвинен в убийстве первой степени. На данный момент он отбывает 20-летний срок в государственной тюрьме в графстве Ольстер. Каждый октябрь на Хэллоуин мама Джексона отправляет Стерлингу открытку, в которой пишет: «Я рада, что ты все еще там».
Убийство Тони Бэгли
В ночь на Хэллоуин 1994 года семилетний Тони Бэгли ходил по домам со своей семьей и говорил: «Сладость или гадость?». Одетый в костюм скелета Тони весело бежал по улице впереди своей сестры, тети и матери. Когда он подошел к перекрестку, паренек остановился и обернулся, чтобы дождаться своих родных, которые отставали. В то же время мужчина в черном костюме с накинутым на лицо капюшоном выбежал из проезжающего фургона и начал расстреливать семью Бэгли. Как только неизвестный окончил стрелять, то быстро вскочил в тот же фургон, из которого вылез, и машина ударила по газам и быстро скрылась с глаз. Сестра семилетнего мальчика, его тетя и мама были задеты пулями, но они выжили в отличие от самого Тони. Ребенку пуля попала в голову, но, несмотря на это, он все еще был жив. Тони Бэгли скончался в больнице, в которую его сразу же доставили. Полиция, которая расследовала это дело, пришла к выводу, что возможно, убийцей был член семьи Бэгли, но доказать это невозможно. Дело все еще открыто.
«Сладость или гадость?»
В 1957 году парикмахер Питер Фабиано был убит после того, как он открыл дверь, когда в нее постучали и спросили: «Сладость или гадость?». Жена Фабиано Бетти изменяла мужу с любовницей по имени Джоан Рабель и даже ушла от Питера, но вскоре вернулась, и муж простил ей эту измену и принял обратно. Рабель в свою очередь просто начала сходить с ума от ревности и обиды, ведь ее сердце было разбито, а любовь всей ее жизни ушла. Все эти эмоции и боль подтолкнули женщину пойти на отчаянный шаг. Она сговорилась с один мужчиной по имени Голдин Пизер и предложила ему убить Питера на Хэллоуин. Рабель в этот день оделась в свой костюм и взяла с собой мешок, в котором вместо конфет лежал пистолет. Когда в доме Фабиано выключили свет, Джоан подошла к двери и постучала в нее несколько раз. Когда Питер подошел и открыл дверь, женщина выстрелила в него из пистолета 38 калибра. Голдин в это время пробрался в дом, изнасиловал и избил Бетти. Решив, что женщина скончалась, подельники ушли. Но жена Питера осталась жива и позвонила в полицию. Джоан Рабель и Голдин Пизер получили по заслугам.
Отравление конфетой «Pixy Stix»
В ночь на Хэллоуин 1974 года Тимоти О’Брайан собирал сладости со своим отцом и друзьями в Дир-Парк, штат Техас. Они подошли к одному дому, в котором уже был выключен свет, но все равно решились постучать в дверь. Никто не ответил им, и все кроме отца Тимоти, пошли дальше. Несмотря на небольшую задержку, мужчина быстро догнал друзей сына и его самого. В руках у него было несколько конфет «Pixy Stix», и он говорил, что дверь того дома, в котором был выключен свет, все же открылась, и ему вручили парочку конфет. Тимоти хотел немного перекусить, и его отец Рональд Кларк О’Брайан дал ему «Pixy Stix». Мальчик съел несколько сладостей и умер через час. После того, как полиция провела экспертизу, было выявлено, что в «Pixy Stix» был цианид. Рональд сказал полицейским, что отравленные конфеты ему дали в одном доме, но, когда человека, проживавшего в том месте, опросили, то у него было железное алиби. В ту ночь его не было дома и вообще в городе. Когда правоохранительные органы провели более тщательное расследование в отношении Рональда, то оказалось, что за несколько дней до смерти своего сына, он снял все деньги со страхового полиса Тимоти. Он задолжал более 100 000 долларов и надеялся использовать деньги по страховке, чтобы расплатиться за долги. Рональд говорил, что не виновен, но присяжным потребовалось меньше часа, чтобы обвинить его в убийстве. Он был казнен через 10 лет после смерти своего сына.
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