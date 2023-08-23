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Как усилить действие спирали от комаров

Соседство с насекомыми мухами, тараканами, муравьями и прочими мошками, способно доставить много неудобств хозяевам дома.
Покупные химические средства от насекомых стоят не малых денег, но, к сожалению, эффект от их использования не всегда дает желаемый результат. Экономные хозяйки уже давно не тратят деньги на такие средства, ведь эффективный препарат легко можно сделать своими руками за копейки.

Как усилить действие спирали от комаров

Разломите спираль от комаров и поместите ее в бутылку с распылителем. Залейте кусочки спирали 100 мл 9% раствора уксуса.

Как усилить действие спирали от комаров

Добавьте в баночку 1 ст л средства для мытья посулы, 100 мл воды и 7 звездочек гвоздики, которые усилят действие препарата.

Как усилить действие спирали от комаров

Потрясите бутылочку со средством и оставьте настаиваться на 30 минут.

Как усилить действие спирали от комаров

Эффективное средство от насекомых готово. Используйте его на кухне, в ванной и в любой комнате, где есть тараканы, муравьи, мухи и другие мошки.

Как усилить действие спирали от комаров

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спиральКомары

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