Как усилить действие спирали от комаров

Соседство с насекомыми мухами, тараканами, муравьями и прочими мошками, способно доставить много неудобств хозяевам дома.

Покупные химические средства от насекомых стоят не малых денег, но, к сожалению, эффект от их использования не всегда дает желаемый результат. Экономные хозяйки уже давно не тратят деньги на такие средства, ведь эффективный препарат легко можно сделать своими руками за копейки.







Разломите спираль от комаров и поместите ее в бутылку с распылителем. Залейте кусочки спирали 100 мл 9% раствора уксуса.







Добавьте в баночку 1 ст л средства для мытья посулы, 100 мл воды и 7 звездочек гвоздики, которые усилят действие препарата.







Потрясите бутылочку со средством и оставьте настаиваться на 30 минут.







Эффективное средство от насекомых готово. Используйте его на кухне, в ванной и в любой комнате, где есть тараканы, муравьи, мухи и другие мошки.



