Для чего нужен пипидастр

Что такое пипидастр и с чем его едят? Ладно, сразу предупредим тебя, что это штука несъедобная и приготовить из нее завтрак точно не получится. Так что это за штука с таким непривычным названием, которым впору дразниться? Как оказалось, это банальная метелка для пыли.





Мы тоже не сразу поняла, что это за тема.

МЕТЕЛКА ДЛЯ ПЫЛИ

Натуральная метелка для пыли

От редакции

Были варианты типа: «Эй, ты! Пипидастр!» — но все оказалось намного прозаичней. Наверняка ты не раз обращал внимание на разноцветную полосатую щетку на пластиковой ручке. Странно было представить себе, что она предназначена для того, чтобы смахивать пыль.Откуда такое мощное название? Злую шутку на этот раз сыграл инглиш. «Пипи» — это сокращение от «полипропилен», а «дастер», собственно, можно перевести как «пылевик». Так и получается это звучное и прекрасное «пипидастр». Теперь давай узнаем, есть ли хоть какой-то толк от такой полипропиленовой метелки.Когда мы принесли пипидастр домой, его сразу заценила наша котейка: и погрызть можно, и поиграться, и вообще штука занятная. Кошка также не против, чтобы этой штукой ее гладили. А что насчет пыли? Тут всё оказалось немного сложней. Полипропиленовая метелка довольно быстро электризуется и пыль скорее не собирает, а поднимает в воздух.В целом штука сама по себе не очень удобная, намного проще привычная влажная салфетка: протер, что нужно, да и выбросил. Пипидастр очень мягкий, годится разве что снимать пыль с листьев домашних растений. В итоге метелка используется не по назначению и перешла в полное владение к нашей кошке.Есть такие. Например, из страусиных перьев. Эти не электризуются и пыль собирают намного лучше. Но в связи с использованием натуральных материалов растет и цена. Кроме этого, существуют метелки с телескопической ручкой и вместо полипропилена у них либо микроволокно (в народе микрофибра), либо довольно толстый ворс. Такими удобно, например, снять паутину с потолка или протереть обои.Может, тебе доводилось видеть в американских спортивных событиях, таких, например, как бейсбол, девчоночьи команды чирлидеров и их выступления в перерывах. В руках у красоток можно заметить как раз пипидастры. Они, конечно, больше похожи на помпоны, но пипидастр намного прикольнее звучит.Что лично мы поняли из этой истории? Не всё то пипидастр, что блестит. Прежде чем прикупить подобную штуку, стоит подумать, а нужна ли она тебе. Знаем людей, которые отлично используют, а вот нам не подошла. Впрочем, прайс на метелку копеечный, точно не разоришься.