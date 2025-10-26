5 рецептов аппетитных овощных оладий для всей семьи

Мы привыкли к тому, что самый быстрый способ приготовить вкусности к чаю – это пожарить оладушки. Однако они могут быть не только из теста и с добавлением сладких ингредиентов, но ещё и овощными и очень полезными. Вашему вниманию – пять оригинальных рецептов из чего приготовить оладушки из сподручных средств.
1. Капустные
Капустные оладьи. \ Фото: punchfork.com.
Классический вариант – это оладушки из белокочанной капусты. Постные, полезные и низкокалорийные, они подойдут как детям, так и предпочитающим здоровый образ жизни взрослым.
Ингредиенты:
• Капуста – 1,3 кг;
• Морковка – 1 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Сметана – 175 г;
• Мука – 6 ст.л;
• Лук – 1 шт;
• Зелень – пучок;
• Соль, перец.
Оладьи из капусты. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть, отжать;
• Нашинковать мелким кубиком;
• Морковь промыть, очистить;
• Натереть с помощью самой маленькой тёрки;
• Отправить вместе с капустой в кастрюлю;
• Залить водой, чтобы покрывала овощи;
• Протушить около двадцати минут;
• Затем убрать с плиты;
• Откинуть на дуршлаг и отставить на пару минут для стекания воды и остывания;
• Зелень предварительно сполоснуть и накрошить;
• Соединить всё остальное вместе с овощами;
• Перемешать;
• Разогреть сковороду с маслом;
• Выложить ложкой оладушки;
• Томить с двух сторон до золотистости.
2. Со шпинатом
Оладьи из шпината. \ Фото: revistauncamino.com.ar.
Более оригинальный вариант – оладки, в составе которых полезный, вкусный и сочный шпинат. Нежно-зеленые, они отлично сочетаются с йогуртами и другими молочными продуктами.
Ингредиенты:
• Шпинат из морозилки – 220 г;
• Кефир жирный – 255 мл;
• Яйца – 2 шт;
• Сода – половинка чайной ложки;
• Соль.
Оладушки с добавлением шпината. \ Фото: healthynibblesandbits.com.
Способ приготовления:
• Шпинат промыть;
• Бросить в чашу блендера и перебить до однородности;
• Яйца разбить в миску;
• Венчиком размешать до однородности;
• Всыпать следом оставшиеся ингредиенты;
• Размешать;
• Соединить со шпинатом, размешать;
• Разогреть масло на сковороде;
• Обжарить оладушки до готовности.
3. Кабачковые
Кабачковые оладьи. \ Фото: nytimes.com.
Если дома завалялось несколько кабачков и пачка творога, которые некуда использовать – вооружитесь этим рецептом и побалуйте домочадцев вкуснятиной на перекус.
Ингредиенты:
• Кабачки – 2 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Творог – 120 г;
• Мука – 135 г;
• Разрыхлитель – на кончике ножа;
• Соль.
Оладьи из кабачков. \ Фото: kingarthurbaking.com.
Способ приготовления:
• Кабачки сполоснуть;
• Измельчить с помощью самой маленькой тёрки;
• Пересыпать в удобную ёмкость;
• Засыпать творогом и разбить следом яйца;
• Добавить муку;
• Вымесить;
• Всыпать остальные ингредиенты;
• Размешать;
• Вылить масло на сковороду;
• Выложить ложкой оладушки;
• Жарить с двух сторон до румяности;
• Подавать с соусами или сметаной.
4. Картофельные
Картофельные оладьи. \ Фото: bursahaga.com.
Почти что настоящие драники, картофельные оладки – отличный и очень быстрый вариант перекуса, полноценного обеда или даже настоящего ужина в кругу семьи.
Ингредиенты:
• Картошка – 355 г;
• Яйца – 3 шт;
• Мука – 54 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Соль – половинка чайной ложки;
• Перец;
• Масло для жарки.
Оладьи из картошки. \ Фото: invikoo.de.
Способ приготовления:
• Сполоснуть картофель;
• Удалить шкурку;
• Измельчить на самой маленькой тёрке;
• Отжать лишнюю влагу;
• Следом вбить яйца;
• Вымесить;
• Ввести муку;
• Ещё раз перемешать;
• Продавить или измельчить чеснок;
• Ввести к смеси;
• Следом добавить оставшиеся ингредиенты;
• Обжарить оладушки на масле до румяности.
5. Морковные
Морковные оладьи. \ Фото: thespruceeats.com.
Необычный, ароматный и очень яркий вариант оладушек – из свежей морковки. Красочные и вкусные, они придутся по душе даже капризным детям.
Ингредиенты:
• Морковь крупная – 2 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Манка – 2,4 ст.л;
• Молоко – 105 мл;
• Масло сливочное – 24 г;
• Сахар.
Оладьи из морковки. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Сполоснуть морковку;
• Очистить от шкурки;
• Измельчить на самой маленькой тёрке;
• Переложить в кастрюлю;
• Залить молоком;
• Протушить, пока не станет мягкой;
• Добавить оставшиеся ингредиенты (кроме яйца);
• Уменьшив огонь, варить, постоянно помешивая лопаткой, пока смесь не станет пастообразной;
• Убрать с огня и дать остыть;
• Вбить яйцо и перемешать;
• Разогреть сковороду;
• Обжарить оладушки с двух сторон до готовности.
