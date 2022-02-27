Дореволюционная Россия: Редкие фотографии, сделанные во время царской охоты в 1894 году

Редкие фотографии, сделанные во время царской охоты в 1894 году.

1. Встреча императорской семьи

Император Александр III и императрица Мария Федоровна после выхода из собора.

2. Званный обед

Император Александр III, императрица Мария Федоровна в группе военных чинов во время обеда в лесу.

3. Торжественная встреча с учащимися начальных училищ и гимназий

Император Александр III, великий князь Алексей Александрович, великий князь Александр Михайлович, великая княжна Ксения Александровна, члены императорской семьи во время встречи с учащимися начальных училищ и гимназий.

4. После удачной охоты

Егерь везет в телеге убитых во время охоты оленей в 1892 году.

5. Императорская семья

Императрица Мария Федоровна, великая княжна Ксения Александровна, великая княгиня Елизавета Федоровна, министр императорского Двора и уделов Илларион Иванович Воронцов.

6. Императорская семья у входа в охотничий дом

Император Александр III, императрица Мария Федоровна, великие князья Алексей Александрович и Владимир Александрович, великая княжна Ксения Александровна у входа в охотничий дом.

7. Император и императрица в экипаже

Император Александр III и императрица Мария Федоровна в экипаже перед входом в охотничий дом в 1892 году.

8. Члены императорской семьи

Императрица Мария Федоровна и члены императорской семьи в экипаже у входа в охотничий дом в 1894 году.

9. Приготовление обеда для участников царской охоты

Повара и прислуга за приготовлением обеда в лесу для участников охоты.

10. Вид на охотничий дома императора

Вид охотничьего дома императора Александра III и прилегающей территории .

11. Конная прогулка

Группа участников охоты в лесу в 1894 году.

12. Один из участников царской охоты с трофеями

Принц Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий с трофеями.

13. Убитые олени

Олени, убитые во время охоты в 1894 году.

14. Охотничьи трофеи

Группа егерей около оленей, убитых во время охоты в 1894 году.

15. Катание на лошадях

Императрица Мария Федоровна с Георгием, Михаилом и Ольгой в 1894 году .