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Дореволюционная Россия: Редкие фотографии, сделанные во время царской охоты в 1894 году


Редкие фотографии, сделанные во время царской охоты в 1894 году.

Редкие фотографии, сделанные во время царской охоты в 1894 году.

Беловежская пуща стала собственностью царской семьи в 1888 году в обмен за земли в Симбирской и Орловской губерниях. Кода строительство Беловежского Императорского дворца закончилось, в пуще регулярно бывали и Александр III, Николай II, и Великие князья. До нашего времени дошли только фотографии и целый зал в Музее природы в современной Беловежской пуще на территории Беларуси, посвящённый царской охоте.

Российские императоры рабочих и крестьян жаловали не особо, а вот поохотиться в заповедных угодьях Беловежской пущи любили. Причём Николай II не просто сам охотился, но и своих малолетних детей к охоте приучал. И об этом сохранились письменные свидетельства.

Так о своем участии в настоящей охоте великая княжна Татьяна Николаевна с восторгом сообщала 21 сентября 1912 года: "Моя милая тетя Ксения… В Беловеже было ужасно весело. Мы ездили с Папá на охоту Ольга и я. Мари была с Анастасией только два раза. Я стояла два раза у Папá на номере, раз у кн. Голицына, раз у кн. Белосельского и раз у Дрентельна. Ужасно было хорошо."

Беловежский Императорский дворец до нашего времени не сохранился. В 1944 году при освобождении Беларуси он сгорел, а его богатейшие коллекции растащили местные жители.

1. Встреча императорской семьи


Император Александр III и императрица Мария Федоровна после выхода из собора.

Император Александр III и императрица Мария Федоровна после выхода из собора.

 

2. Званный обед


Император Александр III, императрица Мария Федоровна в группе военных чинов во время обеда в лесу.

Император Александр III, императрица Мария Федоровна в группе военных чинов во время обеда в лесу.

 

3. Торжественная встреча с учащимися начальных училищ и гимназий


Император Александр III, великий князь Алексей Александрович, великий князь Александр Михайлович, великая княжна Ксения Александровна, члены императорской семьи во время встречи с учащимися начальных училищ и гимназий.

Император Александр III, великий князь Алексей Александрович, великий князь Александр Михайлович, великая княжна Ксения Александровна, члены императорской семьи во время встречи с учащимися начальных училищ и гимназий.

 

4. После удачной охоты


Егерь везет в телеге убитых во время охоты оленей в 1892 году.

Егерь везет в телеге убитых во время охоты оленей в 1892 году.

 

5. Императорская семья


Императрица Мария Федоровна, великая княжна Ксения Александровна, великая княгиня Елизавета Федоровна, министр императорского Двора и уделов Илларион Иванович Воронцов.

Императрица Мария Федоровна, великая княжна Ксения Александровна, великая княгиня Елизавета Федоровна, министр императорского Двора и уделов Илларион Иванович Воронцов.

 

6. Императорская семья у входа в охотничий дом


Император Александр III, императрица Мария Федоровна, великие князья Алексей Александрович и Владимир Александрович, великая княжна Ксения Александровна у входа в охотничий дом.

Император Александр III, императрица Мария Федоровна, великие князья Алексей Александрович и Владимир Александрович, великая княжна Ксения Александровна у входа в охотничий дом.

 

7. Император и императрица в экипаже


Император Александр III и императрица Мария Федоровна в экипаже перед входом в охотничий дом в 1892 году.

Император Александр III и императрица Мария Федоровна в экипаже перед входом в охотничий дом в 1892 году.

 

8. Члены императорской семьи


Императрица Мария Федоровна и члены императорской семьи в экипаже у входа в охотничий дом в 1894 году.

Императрица Мария Федоровна и члены императорской семьи в экипаже у входа в охотничий дом в 1894 году.

 

9. Приготовление обеда для участников царской охоты


Дореволюционная Россия: Редкие фотографии, сделанные во время царской охоты в 1894 году

Повара и прислуга за приготовлением обеда в лесу для участников охоты.

 

10. Вид на охотничий дома императора


Вид охотничьего дома императора Александра III и прилегающей территории.

Вид охотничьего дома императора Александра III и прилегающей территории.

 

11. Конная прогулка


Группа участников охоты в лесу в 1894 году.

Группа участников охоты в лесу в 1894 году.

 

12. Один из участников царской охоты с трофеями


Принц Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий с трофеями.

Принц Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий с трофеями.

 

13. Убитые олени


Олени, убитые во время охоты в 1894 году.

Олени, убитые во время охоты в 1894 году.

 

14. Охотничьи трофеи


Группа егерей около оленей, убитых во время охоты в 1894 году.

Группа егерей около оленей, убитых во время охоты в 1894 году.

 

15. Катание на лошадях


Императрица Мария Федоровна с Георгием, Михаилом и Ольгой в 1894 году.

Императрица Мария Федоровна с Георгием, Михаилом и Ольгой в 1894 году.

 

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Дореволюционная Россия: Редкие фотографии, сделанные во время царской охоты в 1894 году

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Дореволюционная Россия: Редкие фотографии, сделанные во время царской охоты в 1894 годуПодписаться на мой Instagram
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