Дореволюционная Россия: Редкие фотографии, сделанные во время царской охоты в 1894 году

Редкие фотографии, сделанные во время царской охоты в 1894 году.
Беловежская пуща стала собственностью царской семьи в 1888 году в обмен за земли в Симбирской и Орловской губерниях. Кода строительство Беловежского Императорского дворца закончилось, в пуще регулярно бывали и Александр III, Николай II, и Великие князья. До нашего времени дошли только фотографии и целый зал в Музее природы в современной Беловежской пуще на территории Беларуси, посвящённый царской охоте.
Российские императоры рабочих и крестьян жаловали не особо, а вот поохотиться в заповедных угодьях Беловежской пущи любили. Причём Николай II не просто сам охотился, но и своих малолетних детей к охоте приучал. И об этом сохранились письменные свидетельства.
Так о своем участии в настоящей охоте великая княжна Татьяна Николаевна с восторгом сообщала 21 сентября 1912 года: "Моя милая тетя Ксения… В Беловеже было ужасно весело. Мы ездили с Папá на охоту Ольга и я. Мари была с Анастасией только два раза. Я стояла два раза у Папá на номере, раз у кн. Голицына, раз у кн. Белосельского и раз у Дрентельна. Ужасно было хорошо."
Беловежский Императорский дворец до нашего времени не сохранился. В 1944 году при освобождении Беларуси он сгорел, а его богатейшие коллекции растащили местные жители.
1. Встреча императорской семьи
Император Александр III и императрица Мария Федоровна после выхода из собора.
2. Званный обед
Император Александр III, императрица Мария Федоровна в группе военных чинов во время обеда в лесу.
3. Торжественная встреча с учащимися начальных училищ и гимназий
Император Александр III, великий князь Алексей Александрович, великий князь Александр Михайлович, великая княжна Ксения Александровна, члены императорской семьи во время встречи с учащимися начальных училищ и гимназий.
4. После удачной охоты
Егерь везет в телеге убитых во время охоты оленей в 1892 году.
5. Императорская семья
Императрица Мария Федоровна, великая княжна Ксения Александровна, великая княгиня Елизавета Федоровна, министр императорского Двора и уделов Илларион Иванович Воронцов.
6. Императорская семья у входа в охотничий дом
Император Александр III, императрица Мария Федоровна, великие князья Алексей Александрович и Владимир Александрович, великая княжна Ксения Александровна у входа в охотничий дом.
7. Император и императрица в экипаже
Император Александр III и императрица Мария Федоровна в экипаже перед входом в охотничий дом в 1892 году.
8. Члены императорской семьи
Императрица Мария Федоровна и члены императорской семьи в экипаже у входа в охотничий дом в 1894 году.
9. Приготовление обеда для участников царской охоты
Повара и прислуга за приготовлением обеда в лесу для участников охоты.
10. Вид на охотничий дома императора
Вид охотничьего дома императора Александра III и прилегающей территории.
11. Конная прогулка
Группа участников охоты в лесу в 1894 году.
12. Один из участников царской охоты с трофеями
Принц Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий с трофеями.
13. Убитые олени
Олени, убитые во время охоты в 1894 году.
14. Охотничьи трофеи
Группа егерей около оленей, убитых во время охоты в 1894 году.
15. Катание на лошадях
Императрица Мария Федоровна с Георгием, Михаилом и Ольгой в 1894 году.
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