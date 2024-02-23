Зачем на лезвиях китайских мечей какие-то странные кольца

Дырочки и кольца на лезвиях средневекового холодного оружия. Среди любителей средневекового оружия данная тема была и остается одной из самых горячо обсуждаемых. Клинки с загадочными колечками выглядят откровенно странно. А наши современники вот уже не первый год продолжают ломать головы над тем, зачем предки соседей сверлили в своем оружии какие-то отверстия, после чего вставляли туда те самые колечки.
Встречается на мечах и глефах. |Фото: aligid.ru.
Самый честный ответ на поставленный вопрос читателю однозначно не понравится. И звучит он предельно просто – мы не знаем, зачем некоторые клинки средневекового оружия усеивались какими-то странными колечками. Теории на этот счет выдвигаются самые разнообразные, вплоть до откровенно безумных или комичных! Но, к сожалению, у нас нет ни одного живого средневекового китайца или русского, чтобы спросить. Причем здесь русские? Все просто: подобные «украшения» встречаются не только на китайском (шире азиатском) вооружении, но и на русском. В частности, те самые отверстия с колечками достаточно широко представлены на русских стрелецких бердышах XVII века времен царей Михаила Фёдоровича и Фёдора III Алексеевича.
А еще на русских бердышах XVII века. |Фото: myseldon.com.
Какие есть теории из числа тех, что претендуют хоть на какую-то адекватность и правдоподобность? Первая версия самая банальная – это украшение и погремушка. Не исключено, что «погремушка» могла выполнять и какие-то практические функции во время службы, однако чем-то подобном нам все равно ничего не известно. Вторая относительно убедительная версия – кольца использовались в качестве защитного средства от застревания. Якобы подобный аксессуар должен мешать застреванию клинка в случае попадания в щит противника или нечто подобное. Правда, в случае с русскими бердышами XVII века хочется переспросить: а где в этом столетии массовое использование щитов?
Вот только дырочки есть далеко не на всех. |Фото: ВКонтакте.
В сухом остатке есть большой соблазн склониться именно к версии об украшении. Хотя бы потому, что наряду далеко не все однотипное оружие, что в России, что в Китае имеет те самые кольца. Если колечки на лезвии выполняли какую-то действительно важную утилитарную функцию, тогда мастера или воины приделывали бы их к оружию в обязательном порядке. И тогда бердышей и мечей с кольцами у нас было бы абсолютное большинство. Но это не так.
Заграждение из бердышей и проволоки. И если что это ШУТКА. ¦Фото: ya.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии