Зачем на лезвиях китайских мечей какие-то странные кольца

Встречается на мечах и глефах. |Фото: aligid.ru.

А еще на русских бердышах XVII века. |Фото: myseldon.com.

Вот только дырочки есть далеко не на всех. |Фото: ВКонтакте.

Заграждение из бердышей и проволоки. И если что это ШУТКА. ¦Фото: ya.ru.