Нестандартные советы по ведению быта

Бытовые задачи часто требуют от нас полной включенности. Это отнимает много времени и сил, а при покупке специальной бытовой химии еще и много денег. Но если посмотреть на проблему под другим углом, то совсем неожиданно находится решение.
Именно о таких советах мы и расскажем вам в нашей сегодняшней статье.
1. Правильная чистка унитаза
Чистим бочок унитаза.
Уборка в туалете необходима. Но зачастую многие из нас до блеска отмывают сам унитаз, но забывают про чистку бачка. А ведь там скапливается множество бактерий. Да и чистить все вместе куда выгоднее и удобнее. И благодаря нашему совету вы сможете сделать это без труда.
А помогут нам в этом самые обычные таблетки для посудомоечной машины. Возьмите пару штук и бросьте их в бачок. Следует оставить их там хотя бы на пару часов, а лучше на всю ночь. За это время таблетки полностью растворяться. И при каждом смывании будет очищаться как сам бачок изнутри, так и унитаз. Этот способ очень экономит время и силы на уборку, да и не требует лишних затрат.
2. Ваши столовые приборы засияют чистотой
Минералка вернет сияние вашим столовым приборам.
Если вы стали замечать, что ваши столовые приборы потускнели, не стоит расстраиваться. И уж точно не стоит торопиться покупать новые. Ведь есть очень простой способ вернуть им былое сияние. Проверьте сами.
Для того чтобы вернуть блеск, достаточно одного простого действия. Поместите столовые приборы в тазик или контейнер и залейте минералкой. Оставьте их на пару часов. За это время минералы и углекислый газ растворят налет на металле, и вы без труда очистите ваши столовые приборы.
3. Моем раковину легко и просто
Гель для бритья отмоет раковину без разводов.
Мытье раковины – ежедневная рутина. Однако часто на ней остаются некрасивые разводы. Чтобы этого избежать, необходимо лишь правильно выбирать средство для чистки раковины.
И поможет нам, как ни странно, гель для бритья. Подойдет и пена. Именно их необходимо нанести на всю поверхность раковины и подождать пару минут. После чего смыть средство для бритья теплой водой и вытереть насухо чистой тряпкой. Вы удивитесь, но ни одного развода на раковине не останется.
4. Не забудьте посыпать плиту горчицей
Самое экономичное средство.
Чтобы тщательно и экологично помыть плиту от жира, необходимо знать лишь один бытовой секрет. Именно им мы и спешим поделиться с вами.
Просто воспользуйтесь сухой горчицей. Именно ее необходимо рассыпать по поверхности плиты и оставить на десять минут. После чего помыть плиту влажной губкой. Вы удивитесь, но жир будет отходить без усилий. И при этом никакой агрессивной бытовой химии.
5. Секретные свойства крема для депиляции
Самый нестандартный совет.
Вряд ли вы слышали об этом раньше. Но наверняка вы сталкивались с проблемой застрявших в сливе волос. К сожалению, эта беда знакома многим, но лишь единицы знают, как с ней справиться быстро и легко.
И крем для депиляции играет тут главную роль. Именно его необходимо залить прямо в слив ванны и оставить на несколько минут. После чего следует пропустить горячую волу. Под действием крема волосы станут ломкими и без труда смоются горячей водой. Такой вот нестандартный подход к решению проблемы.
